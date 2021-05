Gesundheit Menznau hat ein Rezept gegen den Hausarztmangel gefunden: Drei junge Ärzte bauen neue Praxis auf Seit über einem Jahr gibt es in Menznau keinen Hausarzt mehr. Nun eröffnen drei Allgemeinmediziner eine neue Praxis – auch dank finanzieller Unterstützung der Gemeinde. Niels Jost 28.05.2021, 05.00 Uhr

Die neuen Ärzte: Johanna Bayer, David Schneider und Tangkamma Sangma. Bild: Pius Amrein (Menznau, 27. Mai 2021)

Drei strahlende Gesichter blicken in die Kamera. Johanna Bayer, Tangkamma Sangma und David Schneider posieren in der Rickenhalle in Menznau für ein Foto, stellen sich den neugierigen Blicken der Anwesenden, nehmen Glückwünsche und Danksagungen entgegen.

Es ist Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr. Soeben sind die drei Ärzte an der Gemeindeversammlung offiziell vorgestellt worden. Ihre Pläne, im Menznauer Dorfkern eine neue Hausarztpraxis zu eröffnen, sind schon länger ein Dorfgespräch. Wer die drei Ärzte sind und was sie in ihrer Praxis alles anbieten werden, war jedoch nicht bekannt – und wurde offenbar mit Spannung erwartet. So fragte eine Stimmbürgerin unumwunden, wann denn die ersten Termine vergeben werden könnten. «Wenn alles gut läuft, wird dies Mitte September der Fall sein», antwortete David Schneider. Die Eröffnung sei allerdings erst im Oktober vorgesehen.

Versorgungslücke wegen verstorbenen Hausarztes

Die herbeigesehnte Eröffnung hat ihren Grund: Vor rund eineinhalb Jahren verstarb der langjährige Menznauer Hausarzt André Terrier völlig unerwartet. Seither hat das Dorf mit seinen knapp 3000 Einwohnern keine eigene medizinische Versorgung mehr.

«Der plötzliche Tod von André Terrier hat ein Vakuum hinterlassen», sagt Gemeindepräsident Adrian J. Duss. Viele Menznauer hätten sich bei ihm erkundigt, ob es eine Nachfolgelösung gebe. «Wir hielten Augen und Ohren offen und hatten mit einer Handvoll Ärzten Kontakt», so Duss. Im Juni 2020 habe er schliesslich das Ärzte-Trio kennen gelernt. «Ich spürte sofort, dass das klappen könnte.»

Ärzte-Trio kennt sich vom Kantonsspital

Dass es in Menznau eine Versorgungslücke gibt, hatte auch David Schneider (35) bemerkt. Der gebürtige Deutsche, der mit seiner Partnerin in Luzern lebt, arbeitete damals noch am Luzerner Kantonsspital (Luks) in Wolhusen als Oberarzt. Zuvor war er am Luks in Luzern tätig. Dort hat er Johanna Bayer und Tangkamma Sangma kennen gelernt. Alle drei hätten den Wunsch gehegt, eine eigene Hausarztpraxis zu führen, wie sie erzählen.

«Wir haben uns umgeschaut», sagt Johanna Bayer (37), ebenso gebürtige Deutsche, die in Nottwil wohnt, «und in Menznau schliesslich das gefunden, was wir gesucht haben.» Entscheidend gewesen seien die gut erschlossene Lage Menznaus, die Versorgungslücke und die Möglichkeit, in einen Neubau zu ziehen. «Wir wollten keine bestehende Praxis übernehmen, sondern unsere eigene gründen», sagt Tangkamma Sangma (40), die in Indien geboren ist und nun mit ihrem Mann und den zwei Kindern im Ruswiler Weiler Buholz lebt. Da alle drei aktuell noch in anderen Praxen arbeiten, seien sie froh gewesen um die Unterstützung von Praxiskoordinator Alain Bünter vom Luzerner Beratungsbüro Praxisoffice.

Rundum-Behandlung geplant

Geplant sind in der Praxis an der Unterdorfstrasse 3 ein Empfang, Labor, Röntgen-, Multifunktions- sowie vier Behandlungszimmer. Die drei Allgemeinmediziner wollen eine Rundum-Behandlung anbieten, vom Säugling bis zu Senioren. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Betagten- und Pflegeheim Weiermatte sei vorgesehen.

Dieses breite Angebot sei es denn auch, das sie reize. Sangma:

«Die Arbeit als Hausärztin ist vielseitiger als in einem Spital, wo man sich auf einen Bereich spezialisiert.»

Schneider ergänzt: «Als Hausarzt kann man die Patienten über eine längere Zeit begleiten.» Ein weiterer Pluspunkt sei, dass sie zu dritt flexibler seien. Schneider und Bayer werden in einem 100-Prozent-Pensum arbeiten, Sangma 60 Prozent.

Auch über finanzielle Unterstützung dürfen sie sich freuen. Die Gemeinde beteiligt sich in den ersten drei Jahren an den Mietzinskosten, wie Gemeindepräsident Adrian J. Duss sagt. Die Beiträge sollen helfen, die Fixkosten des jungen Hausärzte-Teams tief zu halten. Die Investition sei gerechtfertigt. «Die Hausarztpraxis dient der von der Bevölkerung gewünschten medizinischen Grundversorgung und ist ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität unserer Gemeinde.»