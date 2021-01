Gesundheit Neu an der Zürichstrasse: Fitness und Beauty auf 1400 Quadratmetern Früher wurden an der Zürichstrasse Möbel gekauft, künftig sollen dort Muskeln trainiert werden. Ende Jahr eröffnet neues Fitnesscenter. Sandra Monika Ziegler 22.01.2021, 16.23 Uhr

Das ehemalige Lokal des Möbelhauses an der Zürichstrasse 33.

Nadia Schärli (Luzern, 20. Mai 2020)

Das Möbelhaus Pfister hat seine Filiale an der Zürichstrasse 33 in Luzern Ende 2019 geschlossen. Nun ist klar, wer dort einziehen wird. «Als Schweizer Unternehmen freuen wir uns darauf, unser Fitnessstudio an exklusiver Lage auf 1400 Quadratmetern eröffnen zu dürfen. Sofern es die Coronasituation erlaubt, öffnen wir unsere Türen gegen Ende 2021», sagt Roger Jordi. Er wird der künftige Geschäftsführer sein. Er sei aber nicht alleine am Unternehmen beteiligt.