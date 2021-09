Planungsbericht psychiatrische Versorgung stösst auf Anklang

Gesundheit Regierung will Mängel bei psychiatrischer Versorgung beheben – Massnahmen stossen auf Anklang In den kommenden Jahren möchte der Luzerner Regierungsrat in den Ausbau psychiatrischer Angebote investieren. Die Pläne werden von den Parteien und Verbänden grossmehrheitlich getragen. Niels Jost 21.09.2021, 05.00 Uhr

Der Planungsbericht über die psychiatrische Versorgung im Kanton Luzern lässt keine Zweifel offen: Bei der Grundversorgung besteht Handlungsbedarf. Und zwar dringend. So sind die Betten in den verschiedenen Angeboten im Durchschnitt zu 98 Prozent ausgelastet, die Wartezeiten in den Ambulatorien «seit Jahren sehr lang», und es gibt zu wenige Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater. Bei Letzterem könne sogar von einem Notstand gesprochen werden.