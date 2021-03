Gesundheit Spitäler in Luzern und Nidwalden wollen unnötige Untersuchungen sowie zu oft durchgeführte Eingriffe vermeiden Das Luzerner Kantonsspital und das Kantonsspital Nidwalden wollen die offene Diskussion zwischen Ärzteschaft, Patientinnen und Patienten sowie der Öffentlichkeit fördern. Zudem soll dem Thema der Fehl- und Überversorgung in der Medizin mehr Gehör und Aufmerksamkeit geschenkt werden. 15.03.2021, 12.27 Uhr

(zim) Das Luzerner Kantonsspital (Luks) und das Kantonsspital Nidwalden (KSNW) verpflichten sich zum Engagement als Partnerorganisationen des Vereins «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland». Das ist einem gemeinsamen Schreiben der beiden Spitäler vom Montag zu entnehmen. «Die Devise am Luks und am KSNW lautet seit jeher <klug entscheiden – Medizin nach Augenmass>», wird Christoph Henzen, Chefarzt und Departementsleiter Medzin am Luks in der Mitteilung zitiert. Durch die Partnerschaft mit «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» werde diese noch expliziter verankert.