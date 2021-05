Gesundheit Wie dem Mischkonsum im Kanton Luzern der Kampf angesagt wird Präventionsstellen, die Luzerner Polizei und verschiedene Schulen haben die Aufklärungsarbeit beim Mischkonsum intensiviert. Die Pandemie könnte aber zu einer Zunahme des gefährlichen Konsums von Medikamenten, Drogen und Alkohol führen. Roseline Troxler 14.05.2021, 05.00 Uhr

Mehrere Todesfälle in den letzten Jahren haben aufgeschreckt: In verschiedenen Kantonen sind Jugendliche nach dem Konsum von Medikamenten in Kombination mit Alkohol oder Drogen verstorben. Im vergangenen Sommer wurde publik, dass im Kanton Luzern in den Jahren 2018 und 2020 je zwei Jugendliche nach der Einnahme eines Drogen- und Medikamentencocktails ihr Leben verloren haben. Die Dimension des Problems zeigt sich der Luzerner Polizei auch im Sommer 2019, als sie einen Drogenring aufdeckte, den 50 Jugendliche betrieben hatten.

Leistungsdruck und schlechte Vorbilder können Mischkonsum begünstigen

Seither wurde die Präventionsarbeit durch mehrere Partner wie die Fachstelle Akzent Prävention und Suchttherapie und die Luzerner Polizei intensiviert, wie der Kanton Luzern vor kurzem mitteilte. Die Luzerner Polizei gibt laut Erwin Gräni, Chef Prävention, mit diversen Massnahmen Gegensteuer. «Wir sind überzeugt, zusammen mit den übrigen Angeboten und Massnahmen erfolgreiche Präventionsarbeit zu leisten.» Er betont aber auch:

«Die Luzerner Polizei stellt seit einigen Jahren eine Zunahme beim Mischkonsum bei Jugendlichen fest.»

Dabei werden Substanzen wie starke Schmerz- und Hustenmittel sowie Schlaf- und Beruhigungsmittel mit Alkohol, Cannabis oder anderen Drogen eingenommen. Einen negativen Einfluss könnte auch die Pandemie haben. Jacqueline Mennel Kaeslin ist bei Akzent Prävention und Suchttherapie Luzern Co-Geschäftsführerin. Aus ihrer Sicht verstärkt die Pandemie den Mischkonsum. «Studien haben gezeigt, dass Jugendliche unter der Coronasituation psychisch leiden. Sie betätigen sich weniger körperlich und es finden kaum Anlässe statt.» Weitere Faktoren sieht sie im gesteigerten Leistungsdruck, der Risikobereitschaft im Jugendalter und in Rappern, welche die Jugendlichen als Vorbilder haben und die den Konsum verherrlichen.

Erwin Gräni verweist darauf, dass Studien zum Einfluss der Pandemie noch nicht abgeschlossen seien. Gründe für den Mischkonsum ortet er in Problemen im familiären Umfeld, Einsamkeit, Neugierde oder Gruppendruck. Kommt hinzu: «Die einzelnen Substanzen sind im Netz einfacher verfügbar und dadurch auch im Ausgang präsenter.» Das sieht auch Jacqueline Mennel so:

«Social Media-Kanäle und das Darknet ermöglichen einen leichten Zugang zu diversen Drogen.»

Jugendliche tauschen sich dafür etwa über den Messengerdienst Telegram aus. Inwiefern die Luzerner Polizei öffentliche Chatgruppen überwacht, sagt Gräni nicht. «Diese Frage können wir aus polizei- und ermittlungstaktischen Gründen nicht beantworten.» Laut Gräni können im Betäubungsmittelbereich aber immer wieder Ermittlungserfolge ausgewiesen werden – «jedoch handelte es sich im 2019 um ein ausserordentlich grosses Netzwerk», das aufgedeckt wurde.

Am meisten Verstösse bei männlichen Jugendlichen

Ein Blick auf die Kriminalstatistik zeigt: Im vergangenen Jahr gab es über alle Altersgruppen gesehen bei den 15- bis 19-jährigen Jugendlichen am meisten Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Registriert wurden in dieser Gruppe 252 Verstösse durch männliche Jugendliche und 24 durch junge Frauen. Die Anzahl Verstösse in diesem Bereich ist mit zunehmendem Alter rückläufig. Laut Mennel ist der Konsum in der Stadt und Agglo verbreiteter. Dennoch will sie nicht von einem Stadt-Problem sprechen. «Jugendliche aus ländlichen Gegenden verbringen ihre Freizeit häufig in der Stadt.»

Was macht den Mischkonsum überhaupt so problematisch? «Gefährlich ist, dass bei einer gleichzeitigen Einnahme von verschiedenen Medikamenten und Drogen durch Wechselwirkungen unvorhersehbare und gefährliche körperliche Reaktionen wie Atem- und Herzbeschwerden ausgelöst werden können», sagt Jacqueline Mennel. «Wenn dann auch noch Alkohol hinzukommt, ist die Gefahr gross, dass es zu Herzversagen kommt.» Die Gefährlichkeit werde unterschätzt, weil einige Medikamente legal erhältlich seien. Die Präventionsexpertin betont:

«Legal bedeutet nicht ungefährlich, schon gar nicht zusammen mit Alkohol.»

Laut der Luzerner Polizei werden die Medikamente aber auch häufig auf dem Schwarzmarkt bezogen. «Hier fehlt die Qualitätskontrolle und oft sind sie gefälscht, haben andere Wirkstoffe, gefährliche Zusatzstoffe und eine viel zu hohe Dosierung», sagt Gräni. Aber auch Cannabis, Ecstasy oder gar harte Drogen wie Kokain seien mittlerweile «sehr präsent». Das sei nicht nur gesundheitsschädlich. «Die Drogen steuern Handlungen in bedenkliche, oft sogar strafbare Richtungen.»

Grosses Interesse für Prävention bei den Schülerinnen und Schülern

Zur Aufklärung der Jugendlichen haben die Luzerner Polizei sowie Akzent jüngst ein flächendeckendes Unterrichtsangebot an der Volksschule aufgebaut. «Bis heute wurden rund 7000 Kinder und Jugendliche unterrichtet.» Laut Erwin Gräni sind die Schülerinnen und Schüler sehr interessiert an der Präventionsarbeit. «Sie sehen die Wichtigkeit, sich vertieft mit der Problematik des Mischkonsums zu beschäftigen.» Weiter wurden zusammen Lehrerfortbildungen durchgeführt und in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Volksschulbildung und Akzent ist ein Angebot für Elternveranstaltungen entstanden. Auch die Dienststelle Gymnasialbildung hat seit diesem Jahr die Präventionsarbeit verstärkt und einen Elterninformationsanlass durchgeführt. «Wie in der ganzen Schweiz ist auch in Luzern ein Trend zum Mischkonsum erkennbar. Seit 2019 wird der Medikamentenmissbrauch an den Kantonsschulen vermehrt beobachtet», sagt Judith Albisser, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Die Dienststelle schätzt, dass rund ein Prozent der Kantischülerinnen und Kantischüler betroffen ist.

Eine wichtige Funktion bei der Aufklärungsarbeit haben laut Akzent Prävention und Suchttherapie Schlüsselpersonen wie Lehrpersonen, Schulsozialarbeiterinnen oder Jugendarbeiter. «Wir informieren, begleiten und sensibilisieren diese und beraten, wie die Früherkennung und Frühintervention gelingen kann.»

«Eltern sind Bezugsperson und Vorbild»

Eine zentrale Rolle bei der Früherkennung spielen auch die Eltern. «Sie sind Bezugsperson und Vorbild in einer Person», sagt Erwin Gräni. Ein stabiles Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Eltern sei daher von grösstem Wert. Daher sollen Eltern bei Mischkonsum auch nicht panisch oder mit Hausarrest reagieren. Jacqueline Mennel erachtet es als wichtig, «dass Eltern ihre Sorgen mit dem Kind besprechen und sich bei einer Beratungsstelle Hilfe holen.» Einen problematischen Konsum beim Nachwuchs festzustellen, sei oft schwierig. Am ehesten merken Eltern laut Gräni und Mennel bei Motivationslosigkeit, Müdigkeit, depressivem Verhalten, Schule schwänzen, einem häufigen Wechseln des Freundeskreises oder bei chronischem Geldmangel, dass etwas nicht stimmt. «Das muss aber natürlich nicht mit einer Suchtproblematik zusammenhängen», sagt Mennel. Die Präventionsexperten geben Eltern im Umgang mit dem Thema mehrere Tipps (siehe unten).