Gesundheit Wie die Luzerner Regierung den Fachkräftemangel in der Pflege abfedern will Die Arbeitsbedingungen in der Pflege beschäftigen Luzerner Kantonsräte, die mehrere Anfragen dazu eingereicht haben. Mit diesen Massnahmen will die Regierung die Zahl der Ausbildungsplätze steigern und die Verweildauer im Beruf erhöhen. Roseline Troxler 27.04.2021, 05.00 Uhr

Sie stehen in der Pandemie besonders im Fokus: die Pflegekräfte. In Zukunft fehlen der Schweiz durch eine Pensionierungswelle und einen steigenden Bedarf an Pflegeleistungen Fachkräfte. Laut einem Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) von 2016 benötigt die Schweiz bis 2030 rund 65'000 zusätzliche Pflegefachpersonen.

Die Situation der Pflegeberufe hat auch Luzerner Politiker auf den Plan gerufen. Nun hat die Regierung zu mehreren Anfragen Stellung genommen. Für sie ist «weitestgehend unbestritten, dass es deutlich mehr Ausbildungsabschlüsse in den Pflegeberufen und eine längere Verweildauer im Beruf braucht», wie sie in der Antwort auf eine Anfrage von Daniel Rüttimann (CVP, Hochdorf) schreibt.

Zwei Teilnehmerinnen der Quereinsteigerausbildung im Bildungszentrum Xund in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. April 2021)

So will die Regierung mehr Ausbildungsplätze schaffen

Mehr Ausbildungsplätze sollen etwa durch Wieder- und Quereinsteigerprogramme erreicht werden. In der Antwort auf eine Anfrage von Pia Engler (SP, Kriens) verweist die Regierung auch auf einen Lehrgang für Fachleute Gesundheit, welcher der Kanton Luzern aufbaut. Er startet diesen Sommer und richtet sich an Erwachsene mit Erfahrung, die er in zwei Jahren auf den Berufsabschluss vorbereitet. Weiter erwähnt die Regierung das bestehende Programm «Perspektive Pflege 2.0» für Flüchtlinge, die nach Abschluss eine Lehre in der Pflege absolvieren können.

Mehr Ausbildungsplätze sollen in den Gesundheitsinstitutionen ausserdem dank der 2014 im Kanton Luzern eingeführten Ausbildungsverpflichtung angeboten werden – vor allem auch auf der Tertiärstufe. Wer weniger Plätze anbietet, als gefordert, muss eine Ersatzabgabe zahlen.

In den Vorstössen nimmt die Regierung auch Bezug zum indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative. Bund und Kanton wollen während acht Jahren rund eine Milliarde Franken für eine Ausbildungsoffensive zur Verfügung stellen.

Tobias Lengen ist Geschäftsführer der OdA (Organisation der Arbeitswelt) Gesundheit sowie stellvertretender Direktor des Bildungszentrums Xund in Luzern und Alpnach. Er erachtet den Pflegeberuf grundsätzlich als attraktiv: «Pflegeberufe bieten eine äusserst sinnerfüllte Arbeit und Konjunktursicherheit – beides Werte, die gerade auch aufgrund der Pandemie an Bedeutung gewonnen haben.» Bei den Schulabgängern seien die Gesundheitsberufe bereits sehr gut positioniert. «Fachfrau oder Fachmann Gesundheit ist nach dem KV der zweitbeliebteste Beruf.»

Erfreulich sei, dass die Betriebe bei den diplomierten Pflegefachpersonen HF für das Jahr 2021 bis zu 20 Prozent mehr Ausbildungsstarts gemeldet haben als noch 2020. Dennoch gelte es, dranzubleiben. Um noch mehr Berufsabschlüsse zu generieren, müssen laut Lengen weitere Zielgruppen erschlossen werden. «Aktuell erarbeiten wir eine neue Kampagne zur Gewinnung von Quereinsteigenden. Da sehen wir grosses Potenzial.» Letztes Jahr wurde bereits eine Kampagne für Wiedereinsteiger lanciert.

Geringe Verweildauer auch wegen «schlecht planbaren Privatlebens»

Ein Problem sieht die Regierung in Bezug auf den Fachkräftemangel in der «vergleichsweise geringen Verweildauer». Laut einer Studie des Obsan von 2016 ist ein Drittel des Pflegefachpersonals unter 35 Jahren nicht mehr im Beruf tätig. Gar 56 Prozent sind es bei Personen über 50 Jahren. Einen Grund dafür ortet die Regierung darin, dass der Pflegeberuf vorwiegend ein Frauenberuf ist. «Viele Pflegende gehen nach einer initialen 100-Prozent-Berufsphase in eine Familienphase.»

Weitere Gründe seien «unregelmässige Arbeitszeiten, Nacht- und Wochenendschichten, teilweise starke psychische und physische Belastungen, ein steigender Effizienzdruck und ein schlecht planbares Privatleben». Um die Verweildauer zu steigern, seien gute und faire Arbeitsbedingungen wichtig. Dazu gehören laut Regierung nebst dem Lohn auch die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die Wertschätzung durch die Vorgesetzten, Entwicklungsmöglichkeiten oder die Work-Life-Balance.

«Flexiblere Arbeitsmodelle, etwa für Mitarbeitende mit Kindern, werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.»

Nach Abflachen der Pandemie kann laut Regierung nicht ausgeschlossen werden, dass es «zu einer erhöhten Fluktuation kommen könnte». Das Gesundheitspersonal in den Spitälern, Spitexorganisationen und Pflegeheimen sei stark gefordert.

Sind die Löhne unterdurchschnittlich gewachsen?

Mitentscheidend für die Attraktivität der Pflegeberufe sind die Löhne. Laut Regierungsrat haben sich diese aber im Vergleich zur kantonalen Verwaltung «nicht unterdurchschnittlich entwickelt». Ausserdem würden die Betriebe die Löhne in eigener Kompetenz festsetzen. Beim Luzerner Kantonsspital (Luks) seien sie in den letzten drei Jahren durchschnittlich zwischen 0,7 und 1 Prozent pro Jahr erhöht worden. 2021 werden sie um durchschnittlich 0,75 Prozent steigen. Für die Regierung wäre es «nicht ehrlich, wenn die Politik von den Spitälern höhere Löhne fordern würde, wenn sie nicht gleichzeitig auch befürwortet, dass deren Tarife oder Vergütungen zumindest nicht sinken, sondern steigen».

Noch keine Aussagen zu Lohnerhöhungen sind bei der Hirslanden Klinik St. Anna bekannt. Eine Verbesserung gab es allerdings. Seit Januar 2021 wird die Umkleidezeit mit vier zusätzlichen freien Tagen pro Jahr entschädigt, wie die Regierung zu Rüttimanns Vorstoss schreibt. Am Luks und bei der Luzerner Psychiatrie wird laut Antwort auf eine Anfrage von SP-Kantonsrätin Sara Muff (Sursee) «aufgrund des allgemein hohen finanziellen Drucks gemeinsam mit einer Vertretung der Mitarbeitenden nach einer möglichst kostenneutralen Lösung» gesucht.

Für Tobias Lengen sind die Löhne als Teil der Arbeitsbedingungen zentral. «Sie umfassen aber weitere wichtige Aspekte wie die Arbeitszeiten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Arbeitsbelastung sowie genügend Zeit für die Haupttätigkeiten.» Für eine längere Verweildauer seien das Berufsimage, die Arbeitsbedingungen und die Qualität der Führung entscheidende Faktoren.

Eine Stellungnahme der Regierung zur Motion von SP-Präsident David Roth (Luzern) steht derzeit noch aus. Er fordert darin eine Anhebung der Löhne in den Spitälern um fünf Prozent.