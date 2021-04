Gesundheit Wie pflegende Angehörige zu einer Entlöhnung kommen – Angebot von Baarer Firma stösst im Kanton Luzern auf Anklang Die geleisteten Pflegestunden über die Krankenkasse abrechnen lassen: Dies ist mit der Firma Solicare möglich. Stadt und Kanton Luzern sehen das Angebot als Ergänzung zu Spitex-Organisationen, warnen aber auch vor Risiken. Roseline Troxler 03.04.2021, 05.00 Uhr

Seit 2,5 Jahren pflegt Christoph Toneatti seine Partnerin. Sie sitzt seit einem Hirnaneurysma und zwei Hirnschlägen im Rollstuhl und benötigt rund um die Uhr Unterstützung. Der Mauenseer erzählt: «Die einzige Alternative wäre ein Pflegeheim. Das will ich nicht, obwohl mir die Ärzte dazu rieten.» Dadurch, dass er seine Partnerin zu Hause betreue, könne er sie auch therapieren. «Sie hat schon viele Fortschritte gemacht.»

Christoph Toneatti pflegt seine Partnerin Esther Ritzmann und nutzt seit kurzem das Angebot von Solicare.

Bild: Manuela Jans-Koch (Mauensee, 1. April 2021)

Ende 2020 stiess Toneatti auf das Angebot der Baarer Firma Solicare. Das Unternehmen stellt Personen, die ihre Liebsten pflegen, im Stundenlohn an. Damit erhält Toneatti für die Pflege der Partnerin eine Entschädigung. Abrechnen kann er täglich 95 Minuten. Der Stundenlohn liegt bei 33.50 Franken und beinhaltet auch Sozialversicherungsleistungen. Romano Ricciardi, Geschäftsführer von Solicare, sagt: «Pro Jahr erbringen Private 80 Millionen Pflegestunden. Für diese werden sie nicht entlöhnt, obwohl sie das Gesundheitssystem enorm entlasten.» Zudem würden nicht wenige in finanzielle Nöte geraten, weil sie kaum Einnahmen haben und nicht in die Vorsorge investierten. Das will das 2020 gegründete Unternehmen ändern. Für Christoph Toneatti bedeutet die Entschädigung nur ein kleiner Zustupf. Aber:

«Es ist eine Anerkennung für meine Arbeit, welche die Allgemeinheit entlastet.»

Inzwischen ist Solicare in 14 Kantonen tätig. Im Kanton Luzern zählt das Unternehmen bisher sieben pflegende Angehörige.

Edith Lang, Leiterin der Dienststelle Soziales und Gesundheit, sagt zum Angebot: «Solicare hat ihren Sitz im Kanton Zug und dort eine Betriebsbewilligung als Spitex-Organisation. Sie darf damit nach Binnenmarktgesetz ihre Dienstleistungen in der ganzen Schweiz anbieten.» Dafür sei keine Anerkennung im Kanton Luzern erforderlich. Die Finanzierung erfolge wie bei allen Spitex-Organisationen über einen Beitrag des Krankenversicherers und der Restfinanzierung der Wohngemeinde der pflegebedürftigen Person. «Die Wohngemeinde übernimmt maximal das, was es bei der eigenen Spitex kosten würde.»

Bundesgerichtsurteil von 2006 hat diese Praxis erlaubt

Möglich gemacht hat eine Entschädigung für Angehörigenpflege ein Bundesgerichtsurteil im Jahr 2006 (siehe Kasten). Ricciardi: «Die Angehörigen dürfen allerdings nur die Grundpflege vornehmen, sonst wäre ein Pflegediplom nötig.» Dazu gehören etwa das An- und Auskleiden, das Eingeben von Mahlzeiten oder das Lagern der pflegebedürftigen Person. Die Angehörigen werden laut Ricciardi durch eine Pflegefachperson instruiert und begleitet.

«Diese stellt die pflegerische Qualität und Wirtschaftlichkeit sicher und prüft, dass die pflegende Person nicht überlastet wird.»

Dafür muss eine Pflegedokumentation erfasst werden.

Entscheid für Entschädigung der Angehörigenpflege Privatpersonen, welche ihre Angehörige pflegen, aber nicht über ein Pflegediplom verfügen, dürfen sich über eine örtliche Spitex anstellen lassen. Diesen Entscheid fällte das Bundesgericht im Jahr 2006. Eine Krankenkasse wehrte sich bis vor Bundesgericht, einen Mann, der seine Frau pflegte und von der Spitex angestellt wurde, für seine Arbeit zu entschädigen. Das Bundesgericht sprach sich für die Entschädigung der Angehörigenpflege aus. Weiter befand es, dass es keine Rolle spielt, ob die Person nur für die Pflege eines Familienmitglieds angestellt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass sie nur Grund-, nicht aber Behandlungspflege erbringt und von der Spitex überwacht wird, wie die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung in der Mitgliederzeitschrift «Paracontact» schreibt. (rt)

Der Solicare-CEO sieht sein Angebot nicht als Konkurrenz zur Spitex. «Vielfach brauchen Pflegebedürftige auch Behandlungspflege. Diese darf nur durch eine ausgebildete Fachkraft vorgenommen werden.» Dabei geht es etwa um Wundversorgung, Verbandswechsel oder Medikamentengabe. Es gibt laut Ricciardi allerdings sehr viele Pflegebedürftige, die unregelmässig auf Hilfe angewiesen sind – etwa wenn sie auf die Toilette müssen. «Diese Leistungen können Spitex-Organisationen kaum organisatorisch abdecken, da sie nicht planbar sind. Die häufigste Alternative ist da ein Heimeintritt.» Dieser koste die Krankenversicherer deutlich mehr.

Bild: Manuela Jans-Koch (Mauensee, 1. April 2021)

Krankenversicherer beurteilen das Angebot unterschiedlich

Die CSS begrüsst das Angebot von Solicare und steht kurz vor Vertragsabschluss, wie Mediensprecherin Isabelle Tasset sagt. «Die CSS möchte den pflegenden Angehörigen Wertschätzung zeigen und ist offen gegenüber neuen Angeboten.» Solicare leiste einen wichtigen Beitrag für eine optimale Pflege. Das Angebot sei eine Ergänzung zu bestehenden Akteuren im Gesundheitswesen und eine Antwort auf den zunehmenden Pflegebedarf sowie den Fachkräftemangel.

«Diese Lösung kann sich potenziell kostendämpfend auswirken.»

Ein Pflegeaufenthalt könne verzögert oder vermieden werden.

Auch Concordia hat Kenntnis vom Angebot. «Wie bei allen anderen Spitex-Organisationen werden auch bei Solicare die Leistungen auf ihre Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft», sagt Astrid Brändlin, Leiterin Unternehmenskommunikation. Die Concordia messe der oft unersetzlichen Arbeit von pflegenden Angehörigen eine sehr grosse Bedeutung bei. Brändlin betont aber: «Würden alle pflegenden Angehörigen ihre Pflegeleistungen über die obligatorische Krankenpflegeversicherung abrechnen, würde dies einen immensen Kostenschub bedeuten.» Die Kosten beliefen sich laut Concordia auf jährlich 2,2 Milliarden Franken.

Expertin sieht auch Risiken des Angebots

Dienststellenleiterin Edith Lang unterstreicht, «dass das Angebot von Solicare für die breite Bevölkerung die bestehenden Spitex-Strukturen nicht ersetzen kann, ebenso wenig die Behandlungspflege und Abklärungsmassnahmen, die qualifiziertes Pflegepersonal voraussetzen». Der Nutzen für die pflegende Person liege in der Abgeltung der Leistungen. «Für die öffentliche Hand ergibt sich ein Nutzen, wenn die Grundpflege durch Angehörige qualifiziert erbracht wird und so allenfalls ausgelastete bestehende Spitex-Strukturen in der Grundpflege entlastet werden.»

Pflegende Angehörige, die bei Solicare angestellt sind, gibt es auch in der Stadt Luzern. Hildegard Stadermann leitet dort den Bereich Pflege und Wohnen:

«Grundsätzlich befürworten wir es, wenn die familiäre Sorgearbeit aufgewertet wird.»

Ob die Anstellung von Angehörigen und die Bezahlung dieser Tätigkeit zulasten der Prämien- und Steuerzahler der richtige Weg sei, sei dahingestellt. «Für pflegende Angehörige kann ein Nutzen in der qualitativen Überprüfung der Tätigkeit, der Transparenz und im finanziellen Bereich liegen.» Die Arbeit müsse aber im Auftrag und in der Verantwortung einer anerkannten Spitex-Organisation geleistet werden. Trotz Vorteilen sehen sowohl Lang als auch Stadermann auch Risiken. «Es könnten Tätigkeiten ohne die erforderlichen Kompetenzen übernommen werden oder die Pflegenden könnten ihre Gesundheit aufs Spiel setzen», so Stadermann. Die zuständige Spitex-Organisation müsse hier aufmerksam beobachten und zeitnah intervenieren.

Nebst Solicare bieten einige wenige Spitex-Organisationen in der Schweiz pflegenden Angehörigen die Möglichkeit zur Anstellung. Als Alternative, die geleisteten Stunden entschädigt zu erhalten, nennt Edith Lang die Ergänzungsleistung. «Sie leistet Bezügerinnen und Bezügern unter gewissen Voraussetzungen einen Beitrag an die Pflege und Betreuung durch Angehörige.»