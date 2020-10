Gesundheitsdirektor Guido Graf verteidigt Luzerner Weg beim Contact-Tracing – und will massiv mehr Personal einstellen Man sei von der aktuellen Entwicklung überrumpelt worden, so der Kanton Luzern. Diese Aussage sorgt für Kritik, wird doch schon länger vor einer zweiten Welle gewarnt. Gesundheitsdirektor Guido Graf nimmt Stellung. Dominik Weingartner 19.10.2020, 18.38 Uhr

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) Urs Flüeler/Keystone

Die Zahl der Coronainfektionen steigt auch im Kanton Luzern rasant an. Über das Wochenende meldeten die Behörden 268 neue Fälle. Am Freitag waren es bereits 135 Neuansteckungen. Es war jener Tag, an dem Gesundheitsdirektor Guido Graf und Regierungspräsident Reto Wyss vor die Medien traten und eine ausgedehnte Maskenpflicht für den Kanton Luzern erklärten.

Diese Maskenpflicht ist nach nur drei Tagen bereits wieder obsolet. Denn seit Montag gilt eine schweizweite, vom Bundesrat definierte Maskenpflicht, die zum Teil noch weiter geht als jene der Luzerner Regierung. So dürfen Gäste in Bars und Clubs beispielsweise nur noch im Sitzen konsumieren. Bewegen sie sich in einer Lokalität, müssen sie eine Maske tragen.

Unverständnis für Luzerner Strategie

Am Freitag sorgte zudem ein Tweet des Kantons Luzern in den sozialen Medien für Aufregung:

Allen voran die Aussage, man sei von den steigenden Zahlen überrumpelt worden, sorgte auf Twitter für Unverständnis. Schliesslich warnen Experten seit längerem vor einer zweiten Coronawelle. Der Kanton habe nun sieben Monate Zeit gehabt, um sich darauf vorzubereiten, so der Tenor der Kritik. Auch die Tatsache, dass bisher am Sonntag kein Contact-Tracing betrieben wird, sorgte auf Twitter für Kopfschütteln.

Graf: «Kein Ausbau auf Vorrat»

Gesundheitsdirektor Guido Graf verteidigt nun das Vorgehen des Kantons beim Contact-Tracing. «Die Kantone haben das Contact-Tracing unter der ursprünglich definierten Vorgabe übernommen, dass 100 Fälle schweizweit (!) per Contact-Tracing handzuhaben seien», schreibt Graf auf Anfrage. Die Kapazitäten seien «stets den laufenden Erfordernissen angepasst und nötigenfalls ausgebaut» worden. Aber, so Graf: «Es gab keinen Ausbau des Contact-Tracings auf Vorrat.»

Der Gesundheitsdirektor bestreitet zudem, dass der Kanton Luzern die Situation verschlafen habe:

«Ein derart schneller und exponentieller Anstieg der Fallzahlen wurde so nicht erwartet. Diese Entwicklung hat auch viele Experten überrascht.»

Guido Graf kündigt gleichzeitig einen massiven Ausbau beim Contact-Tracing an. Schon am Freitag hat er betont, dass es sich dabei um das wichtigste Instrument bei der Bekämpfung der Pandemie handelt. Künftig soll das Contact-Tracing auch am Sonntag stattfinden. Zudem will der Kanton es bald selber durchführen. Graf: «Die Unterstützung der Lungenliga Zentralschweiz beim Contact-Tracing wird spätestens bis Ende Oktober in die Contact-Tracing-Aktivitäten des Kantons einverleibt.»

Bald 30 Personen für Contact-Tracing im Einsatz?

Die Lungenliga hat das Contact-Tracing für den Kanton Luzern bisher mit 550 Stellenprozenten betrieben. Seit vergangenem Mittwoch sind zusätzlich sieben Zivilschützer im Einsatz. «Bei der Dienststelle Gesundheit und Sport werden mit Blick auf die stark gestiegenen Fallzahlen voraussichtlich bis zu 30 Personen angestellt, um das Contact Tracing-Team zu verstärken beziehungsweise abzulösen», sagt Guido Graf. Schon diese Woche fangen fünf neue Personen an. «Die Rekrutierung läuft auf Hochtouren», so der Gesundheitsdirektor.

Gleichzeitig baue man auch die Hotline personell aus, sagt Graf. Zudem sollen, wie bereits am Freitag angetönt, Prozesse automatisiert werden. So sollen Kontaktpersonen von Infizierten künftig per SMS informiert werden. «Auch in den kommenden Tagen werden wir die Prozesse weiter prüfen und wo immer möglich automatisieren», sagt Graf, der zudem betont: «Das Contact-Tracing hängt zu einem grossen Teil auch von der Qualität der Daten ab, die die Contact-Tracer zum Verarbeiten erhalten.»

Nicht geplant ist vorderhand eine kantonale Einschränkung bei Grossveranstaltungen, wie dies der Kanton Bern bereits angekündigt hat. Man analysiere die Situation laufend, so Graf. Aber: «Zurzeit sind keine Einschränkungen bei den Grossveranstaltungen im Kanton Luzern vorgesehen.»