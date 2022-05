Gesundheitspolitik Luzerner Kantonsrat will bessere Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal – aber nicht mehr Lohn zahlen Die Pflegeberufe müssen attraktiver werden – darin ist sich das Kantonsparlament einig. Unterschiedlicher Ansicht sind die Volksvertreterinnen und -vertreter über die Massnahmen. Lukas Nussbaumer 16.05.2022, 17.32 Uhr

In einem Punkt haben der Stadtluzerner SP-Kantonsrat David Roth und Mitte-Vertreter Stephan Schärli aus Menzberg keine Differenz: Die Arbeitsbedingungen für Pflegende müssen besser werden, um den Personalmangel auffangen zu können. Doch während Roth die Regierung in einer Motion auffordert, an der Lohnschraube zu drehen, möchte Schärli via Postulat neue Arbeitszeitmodelle ausarbeiten lassen.