Gesundheitsversorgung Corona-Notspital in Nottwil war nie in Betrieb, kostet den Kanton Luzern aber trotzdem 850'000 Franken Der Kanton Luzern musste das Medical Center in Nottwil nie in Betrieb nehmen. Gekostet hat es dennoch, wie sich jetzt zeigt. Immerhin: Sieben von zehn Beatmungsgeräten sind derzeit im Einsatz. Alexander von Däniken 25.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pandemie ist immer besser unter Kontrolle. Noch vor einem Jahr herrschte Ungewissheit. Eine der drängendsten Fragen: Reichen die Spitalbett-Kapazitäten? Die Luzerner Regierung ging auf Nummer sicher – und baute im April 2020 die Dreifachturnhalle des Schweizer Paraplegiker-Zentrums in Nottwil zu einem Notspital um. 220 Coronaerkrankte hätten dort versorgt werden können. Dazu kam es nicht – auch als das sogenannte Medical Center im November wegen steigender Zahlen erneut aktiviert wurde.

Für das Notspital ist die Turnhalle des Schweizer Paraplegiker-Zentrums umfunktioniert worden. Urs Flüeler/Keystone (Nottwil, 6. April 2020)

Wie das kantonale Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) nun auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, hat das Notspital bis jetzt Kosten von rund 850'000 Franken verursacht. Neben Posten für Raummiete und Personal schlugen zehn Beatmungsgeräte zu Buche, die sich der Kanton für 323'000 Franken bei der Schweizer Armeeapotheke beschafft hat.

Investition nach damaligem Stand richtig

Würde die Regierung bei der nächsten Pandemie wieder auf das Notspital setzen? Dazu sagt GSD-Vorsteher Guido Graf: «Das kann ich beim besten Willen nicht voraussagen, das hängt von der jeweiligen Bedrohungslage ab.» Was die Covid-19-Pandemie betrifft, gelte, was grundsätzlich immer gilt:

«Im Nachhinein ist man immer schlauer.»

Damals hätten der Wissensstand und die Bedrohungslage darauf hingewiesen, dass das Medical Center benötigt werde. «Auch in der Schweiz und hier im Kanton Luzern waren Szenarien wie zum Beispiel in Bergamo oder Lissabon möglich.» Als Gesundheitsdirektor des Kantons Luzern sei es seine oberste Priorität, die Bevölkerung zu schützen und die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung jederzeit zu gewährleisten. Zudem habe der Kanton mit dem Luzerner Kantonsspital als Zentrumsspital eine Mitverantwortung für die Zentralschweiz. Das Notspital in Nottwil wäre laut dem CVP-Regierungsrat im Bedarfsfall auch anderen Kantonen zur Verfügung gestanden.

Guido Graf fügt an: «Und wir haben selbst anerboten, ausländische Patientinnen und Patienten in Nottwil zu behandeln.» Beide Male, als der kantonale Führungsstab das Medical Center erstellen liess, sei die Bedrohungslage gegeben gewesen. Zeitweise seien die Betten in den Akutspitälern knapp geworden, weshalb im Schweizer Paraplegiker-Zentrum zusätzliche Betten bewilligt und in Betrieb genommen worden seien. Das Notspital sei dann der nächste Schritt gewesen. Es könne je nach Lage in wenigen Wochen zusammen mit der Armee betriebsbereit gemacht werden.

Beatmungsgeräte weder verschenkt noch verkauft

Die beschafften Beatmungsgeräte befinden sich im Eigentum des Kantons Luzern; sieben Geräte befinden sich laut David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, im Luzerner Kantonsspital im Einsatz. «Es wurden keine Geräte verschenkt oder verkauft», so Dürr.

Die Dienststelle hat letztes Jahr rund vier Millionen Franken an Vergaben im Zusammenhang mit der Pandemie getätigt. So sind zum Beispiel knapp 2,3 Millionen Hygienemasken, rund 190'000 FFP2-Masken und 900 FFP3-Masken gekauft worden. «Die Masken wurden gemäss den Vorgaben des Bundes an Betriebe im Gesundheitswesen abgegeben», so Dürr. Zusätzlich habe der Kanton ein Notfalllager aufgebaut. Die Stückpreise fielen je nach Möglichkeit verschieden aus. So sei für eine Hygienemaske zwischen 16 und 48 Rappen bezahlt worden.

Dieses Jahr hat die Dienststelle bisher rund 3,2 Millionen Franken ausgegeben. Davon gingen knapp 292'000 Franken an die Test-Drive-ins und 204'000 Franken an die Hotline und das Contact-Tracing.