Kantonale Programme bringen 65 neue Luzerner Hausärzte hervor – dennoch bleibt die Lage angespannt Insbesondere auf dem Land zeichnet sich ein grosser Mangel an Hausärztinnen ab. Mehrere erfolgreiche Projekte lassen dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 10.05.2022

Zwei kantonale Programme zur Nachwuchsförderung haben über die letzten zehn Jahre hinweg 65 Hausärztinnen und Hausärzte hervorgebracht, die neu im Kanton Luzern tätig sind. In allen Regionen haben sich laut einer Mitteilung des Kantons neue Fachpersonen niedergelassen. Die Programme werden vom Kanton gefördert und in Zusammenarbeit mit der Universität Luzern und dem Verein für Hausarztmedizin und Community Care der kantonalen Ärztegesellschaft angeboten. Damit will der Kanton laut seiner Mitteilung «die Hausarztmedizin aufwerten und so die ambulante medizinische Grundversorgung in den ländlichen Regionen des Kantons sichern».

«Die zwei Programme sind unabhängig voneinander, ergänzen sich aber», erklärt der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall auf Anfrage. Zum einen hat der Kanton das Praxisassistenzprogramm initiiert. Dieses soll Ärzten die Möglichkeit geben, ein sechs- bis zwölfmonatiges Praktikum in einer Hausarzt- oder Kinderarztpraxis zu absolvieren. «Ziel ist es, den teilnehmenden jungen Ärztinnen und Ärzten die praktische Tätigkeit eins zu eins näherzubringen und sie fit für die spätere Praxis zu machen», erklärt Harstall. David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, ergänzt:

«Ohne das Praxisassistenzprogramm hätten wir Stand heute etwa 15 bis 20 Ärztinnen und Ärzte weniger im Kanton Luzern.»

Das zweite geförderte Programm – der «Curriculum Hausarztmedizin» – zielt darauf ab, angehenden Hausärztinnen die Möglichkeit zu geben, sich in verschiedenen Bereichen Spezialwissen anzueignen, das für die Tätigkeit in einer Hausarztpraxis relevant ist. Dies geschieht mit Hilfe von sechsmonatigen Praktika, die vorwiegend im ambulanten Bereich stattfinden.

60 Prozent der Absolventinnen lassen sich im Kanton Luzern nieder

Der Kanton beurteilt es als grossen Erfolg, dass sich 65 Absolventen des Studiengangs schliesslich auch in Luzern niedergelassen haben – das entspricht 60 Prozent der Absolventinnen. Die hohe Quote kommt nicht von ungefähr. Bevor jemand für eines der Programme zugelassen wird, evaluiert der Verein Hausarztmedizin und Community Care, der das Programm koordiniert, die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für das Programm bewerben. Dabei wird neben der fachlichen Eignung auch der Bezug zum Kanton Luzern berücksichtigt.

Der Kantonsarzt betont aber: «Eine Verpflichtung, nach Abschluss der Weiterbildung im Kanton Luzern tätig zu werden, besteht nicht, da grundsätzlich die Niederlassungsfreiheit gilt.»

Trotz dieser Erfolge bleibt die Situation angespannt. Insgesamt sind im Kanton Luzern rund 500 Hausärztinnen und Hausärzte in der Grundversorgung tätig. Etwa ein Drittel davon ist bereits im Pensionsalter oder erreicht dieses in den kommenden fünf Jahren. In zehn Jahren wird die Hälfte das Pensionsalter erreicht haben.

Alborz Mohadjer ging als Hausarzt in Luthern per Ende 2022 in Pension. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (Luthern, 24. September 2021)

Ein pensionierter Arzt müsse oft durch zwei Personen ersetzt werden, um die aktuelle Versorgungsdichte aufrechtzuerhalten, sagt der Kantonsarzt. Denn: «Die neue Ärztegeneration tendiert dazu, in Teilzeitpensen und Gemeinschaftspraxen zu arbeiten.»

Auf dem Land besteht weiterhin Mangel

Insbesondere in den ländlichen Gebieten zeichnet sich trotz Förderprogrammen ein Mangel ab. Bereits die Ausgangslage ist schwierig: Die Wahlkreise Entlebuch, Willisau und Luzern-Land belegen bereits jetzt die Spitzenplätze bei der Anzahl Einwohnerinnen pro Hausarzt. Und die jungen Ärztinnen und Ärzte sind «urban orientiert», wie Harstall erklärt. Das ist ein Grund, warum sich in absoluten Zahlen der grösste Teil der Absolventinnen und Absolventen in der Stadt Luzern oder in den Regionen Hochdorf und Sursee niederlässt.

«Es braucht weitere Anstrengungen, die Hausarztmedizin zu stärken und auch in Zukunft in den ländlichen Gebieten die ambulante Grundversorgung sicherstellen zu können», wird der zuständige Regierungsrat Guido Graf (Mitte) dementsprechend in der Mitteilung zitiert.

Erfolgreiches Pilotprojekt könnte ausgedehnt werden

Der Kantonsarzt schlägt als möglichen Lösungsansatz vor, dass Hausärzte, die bereits in den ländlichen Regionen tätig sind, mehr Assistenzärztinnen im Rahmen einer Praxisassistenz weiterbilden als bisher. So könnten diesen «die Vorzüge der Arbeit in einer ländlichen Region» am besten vermittelt werden.

Eine weitere Option ist der vermehrte Einsatz von diplomierten Pflegefachpersonen, die auf Anordnung eines Arztes Patientinnen zu Hause aufsuchen. Dies wurde sowohl im Kanton Uri als auch in der Luzerner Gemeinde Aesch bereits getestet. «Der Kanton ist aufgrund der positiven Resultate im Gespräch mit der Universität Luzern, das Projekt auf weitere Praxen auszudehnen», sagt Harstall.

