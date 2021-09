Gesundheitswesen 2020 gab es weniger stationäre Behandlungen in Luzerner Spitälern Die Spitäler im Kanton Luzern haben im Jahr 2020 gut 60'600 stationäre Behandlungsfälle gezählt. Dies ist gemäss Lustat Statistik Luzern ein Rückgang um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 06.09.2021, 11.04 Uhr

2020 zählten die Spitäler im Kanton Luzern 60'605 stationäre Behandlungsfälle, 5 Prozent weniger als im Vorjahr, heisst es in einer Medienmitteilung von Lustat Statistik Luzern vom Montag. Aufgrund der Coronapandemie hatten Spitäler und Kliniken auf Anordnung des Bundesrats hin von Mitte März bis Ende April auf nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien zu verzichten. Am deutlichsten war der Patientenrückgang im April.

Längerdauernde Hospitalisierungen in der Psychiatrie und Paraplegie

Alle Luzerner Kliniken – ausgenommen das Geburtshaus Terra Alta und die Neurorehabilitationsklinik Cereneo – verzeichneten laut Lustat eine Reduktion der Behandlungsfälle. Auch die Pflegetage gingen um 4 Prozent auf knapp 487'000 Tage zurück. In den Akutspitälern blieb die durchschnittliche Aufenthaltsdauer unverändert bei 5,3 Tagen.

Die psychiatrischen Kliniken und das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) verzeichneten weniger, aber deutlich längere Spitalaufenthalte (Dauer Psychiatrie: +11 Prozent, SPZ: +14 Prozent). Laut Mitteilung führt das SPZ die Zunahme auf längere Hospitalisierungen beatmeter Patienten zurück.

2 Prozent der Fälle mit Covid-Diagnosecode

In der Schweiz wurden nach Bekanntwerden der ersten Fälle zur Identifikation von Hospitalisierungen im Zusammenhang mit Covid-19 zwei Diagnosecodes definiert. Im Kanton Luzern wiesen 2 Prozent aller Behandlungsfälle des Jahres 2020 einen solchen Code auf. In den Frühlingsmonaten März bis Mai waren es 184 Fälle, im November und Dezember 793 Fälle. 78 Prozent der insgesamt 1178 Fälle waren im Luzerner Kantonsspital hospitalisiert, 15 Prozent in der Hirslanden Klinik St. Anna, 4 Prozent im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil und 3 Prozent in Kliniken der Psychiatrie oder Rehabilitation. (zim)

Webartikel «Krankenhäuser im Kanton Luzern 2020» von Lustat Statistik Luzern.