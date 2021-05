Gesundheitswesen Das bedeutet die Auslagerung des Luzerner Kantonsspitals für die Mitarbeitenden In rund zwei Monaten erfolgt die Umwandlung des Luzerner Kantonsspitals von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt in eine gemeinnützige AG. Das hat Folgen für die rund 7300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten. Roseline Troxler 14.05.2021, 05.00 Uhr

Für ihn und alle anderen Angestellten des Luzerner Kantonsspitals gilt künftig nicht mehr das kantonale Personalrecht: Mitarbeiter des Luks bei der Laborarbeit im neuen Tumorzentrum. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 4. März 2020)

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) wird am 1. Juli 2021 in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft umgewandelt. Diesem Schritt hat das Kantonsparlament Ende 2019 zugestimmt. Beim Luks handelt sich mit rund 7300 Mitarbeitenden um den grössten Arbeitgeber im Kanton Luzern. Zwar wird der Kanton alleiniger Aktionär bei der neuen AG, dennoch hat die Umwandlung Folgen für die Arbeitnehmenden. In einem jüngst versandten Schreiben an die Mitarbeitenden heisst es:

«Ab dem 1. Juli 2021 wird die ‹Luks Spitalbetriebe AG› Ihre Arbeitgeberin sein.»

In diese Tochtergesellschaft der neuen Luzerner Kantonsspital AG werden die Spitalbetriebe in Luzern, Sursee und Wolhusen ausgelagert. Eine weitere Tochterfirma wird etwa die Spital Nidwalden AG durch den Kauf von 60 Prozent der Aktien. Die Umwandlung des Luks in eine gemeinnützige AG ist laut dem Schreiben Voraussetzung für einen Zusammenschluss mit dem Kantonsspital Nidwalden. Die ebenfalls beschlossene Umwandlung der Luzerner Psychiatrie (Lups) in eine gemeinnützige AG soll per Mitte 2022 erfolgen.

Was heisst die Umwandlung für die 7300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Luks?

«Aufgrund der neuen Rechtsform wird das Arbeitsverhältnis ab dem 1. Juli 2021 als privatrechtliches Arbeitsverhältnis gemäss Obligationenrecht weitergeführt», sagt Markus von Rotz, Medienbeauftragter beim Luks. Für die Spitalmitarbeiter gilt künftig nicht mehr das Personalrecht des Kantons Luzern. Von Rotz betont aber: «Eine Übergangsregelung stellt sicher, dass nach der Umwandlung die bisherigen Anstellungsbedingungen inhaltlich unverändert weiter gelten.» So werden laut dem Luks der Kündigungsschutz und die betriebliche Mitwirkung der Personalkommission im heutigen Umfang erhalten bleiben.

Wie geht es nach Ablauf der Übergangsfrist weiter?

«Nach Ablauf der Übergangsregelung soll per Mitte 2022 ein neues Personalrecht gelten», sagt Markus von Rotz. Wie dieses ausgestaltet sein wird, sei vom Ausgang der Urabstimmung über einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) abhängig. «Wird dieser angenommen, tritt per Mitte 2022 der GAV in Kraft. Wird der GAV abgelehnt, werden die künftigen Anstellungsbedingungen durch ein neues Personalreglement geregelt, welches zurzeit erarbeitet wird.» Viviane Hösli, Regionalsekretärin beim Schweizerischen Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD), hofft auf eine Zustimmung zum GAV. Sie erklärt: «Das Personalreglement kann vom Luzerner Kantonsspital einseitig angepasst werden, beim GAV braucht es bei Anpassungen zwingend Verhandlungen.»

Weshalb findet die Umwandlung in eine AG nicht zeitgleich mit der Abstimmung über den GAV statt?

Seit Anfang 2020 verhandeln das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie mit Personalverbänden und den Personalkommissionen von Luks und Lups. «Ursprünglich war vorgesehen, dass der Entwurf des GAV bis Ende 2020 vorliegt und die Urabstimmung beim Personal entsprechend im 1. Halbjahr 2021 stattfindet», heisst es beim Luks. Im Herbst 2020 hätten die Verhandlungspartner dann gemeinsam entschieden, die Urabstimmung auf das 2. Halbjahr 2021 zu verschieben. «Dadurch wird es möglich, die intensiven und konstruktiven Gespräche ohne unnötig grossen Zeitdruck weiterzuführen und mit dem bestmöglichen Resultat abzuschliessen», so von Rotz. Die Übergangsregelung sei mit den Sozialpartnern besprochen und von diesen zustimmend zur Kenntnis genommen worden. Das bestätigt Viviane Hösli vom VPOD. Die SP-Kantonsrätin Melanie Setz (Emmenbrücke), welche im Luks tätig ist, hätte eine Abstimmung über den GAV vor der Umwandlung bevorzugt: «Es herrscht noch wenig Klarheit über die künftigen Arbeitsbedingungen, dies kommt auch im Schreiben zum Ausdruck und verunsichert.» Ohne GAV bestehe die Gefahr, dass der Arbeitgeber die Anstellungsbedingungen einseitig anpasst. «Das Personal kann nur mit einem GAV auf Augenhöhe mit dem Spital als Arbeitgeberin sein.» Setz betont aber, dass sie froh sei, dass über den politischen Weg die Ausarbeitung eines GAV «angestossen werden konnte».

Welchen Einfluss hat der Kanton Luzern künftig auf Arbeitsbedingungen im Luzerner Kantonsspital?

Derzeit ist ein politischer Vorstoss zum Thema hängig. Der Grüne Kantonsrat Hannes Koch (Luzern) hat vor kurzem eine Anfrage zum Stand der Verhandlungen eingereicht. Koch möchte unter anderem wissen, was geschähe, wenn die Sozialpartner keine Einigung erreichen würden, und wie der Kanton als Eigner künftig Einfluss auf die Arbeitsbedingungen nehmen kann. Der Vorstoss ist noch hängig.

Können die Mitarbeitenden über die Umwandlung befinden?

Ist ein Luks-Mitarbeiter mit der Übertragung seines Arbeitsverhältnisses nicht einverstanden, muss er den Übergang schriftlich ablehnen, wie das Luks schreibt. In der Mitteilung an die Mitarbeitenden heisst es: «Im Fall Ihrer Ablehnung endet das Arbeitsverhältnis automatisch.» Laut Markus von Rotz hat das Luks bisher keine Anfragen von Mitarbeitenden zur Umwandlung erhalten. Viviane Hösli bezeichnet das Vorgehen des Spitals als üblich bei Betriebsübergängen. Sie sagt aber: «Das Schreiben des Luks ist komplex formuliert. Mitarbeitende haben sich mit Fragen an den VPOD gewendet.» Melanie Setz findet, das Luks trage bei der Information der Komplexität zu wenig Rechnung. Vielleicht seien die personalrechtlichen Änderungen bei den Mitarbeitenden auch aus diesem Grund bisher «noch kein grosses Gesprächsthema», vermutet sie.