Kanton Luzern: Pflegefachkräfte HF sollen mehr Lohn erhalten

Wer sich zur Pflegefachkraft HF weiterbildet, soll dreimal mehr Lohn erhalten Mitte-Kantonsrat Daniel Piazza will dem Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegenwirken. Sein Ansatz, der bei Fachleuten gut ankommt, lautet: Höhere Löhne während der Weiterbildung. Lukas Nussbaumer 03.11.2021, 05.00 Uhr

Einblick in die Ausbildung Pflege HF am Bildungszentrum Xund.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. April 2021)

Fachpersonen Gesundheit können sich zu Pflegefachfrauen und -männern HF (Höhere Fachschule) weiterbilden. Und fast 800 Personen nützen diese Möglichkeit im Kanton Luzern derzeit. Das zahlt sich langfristig im Portemonnaie aus. Während Fachpersonen Gesundheit beim Berufseinstieg zwischen 4000 und 4400 Franken verdienen, liegt der Einstiegslohn bei Pflegefachfrauen und -männern HF bei rund 5500 Franken.

So attraktiv die Lohnaussichten sind, so entbehrungsreich ist der Weg. Wer sich für den Besuch der Höheren Fachschule entschliesst, muss während der dreijährigen Weiterbildung mit Bruttoentschädigungen von 1200 bis 1500 Franken leben. Diese Löhne reichen für Personen, die einen eigenen Haushalt führen, genauso wenig zum Leben wie beispielsweise für Wiedereinsteigerinnen mit Kindern.

Weiterbildung aus finanziellen Gründen unmöglich



Für Mitte-Kantonsrat Daniel Piazza aus Malters wird dieses Lohnniveau der Rolle der Pflegenden während der HF-Ausbildung nicht gerecht. Er verlangt deshalb von der Regierung in einem eben eingereichten Postulat, die «Bruttolöhne für Studierende HF auf eine marktgerechte Höhe anzuheben». Als Vergleichsgrösse nennt der promovierte HSG-Ökonom den Einstiegslohn von Fachpersonen Gesundheit, also 4000 bis 4400 Franken. «Mit den aktuellen Salären ist die HF-Weiterbildung für viele ambitionierte Kräfte im Pflegebereich aus finanziellen Gründen unmöglich. Das darf nicht sein», sagt der seit 2015 im Kantonsrat politisierende Partner und Verwaltungsrat eines Kommunikationsberatungsunternehmens.

Die Idee für Piazzas Vorstoss stammt von der Jungen Mitte des Kantons Luzern. Vorstandsmitglied Sandro Bucher, der gerade das dritte Jahr der Weiterbildung zum Pflegefachmann HF absolviert, kennt Berufskolleginnen und -kollegen, die den gleichen Weg gewählt haben und deshalb in finanzielle Probleme geraten sind. Er selber ist Quereinsteiger und wird von den Eltern unterstützt. «Sonst könnte ich diese Weiterbildung nicht absolvieren.»

Junge Mitte will nicht auf den Bund warten



Doch warum lanciert die Junge Mitte ihr Anliegen ausgerechnet jetzt? Nur dreieinhalb Wochen vor der eidgenössischen Abstimmung über die Pflegeinitiative, die im Kern das Gleiche will? Das stimme schon, sagt Bucher, der die aus seiner Sicht nachhaltige Pflegeinitiative befürwortet. Werde sie angenommen, könne der Kanton Luzern aber nicht warten, bis sie umgesetzt sei:

«Das Problem ist zu akut, um es auf die lange Bank zu schieben.»

Deshalb sei es vorteilhaft, dass die Luzerner Regierung das Postulat bei einer Überweisung durch den Kantonsrat in spätestens zwölf Monaten beantworten müsse. Der Kanton Luzern müsse den Anspruch haben, die Weiterbildung attraktiver zu machen. Schliesslich bestehe zwischen 2019 und 2029 landesweit ein Nachwuchsbedarf von 43'400 Pflegefachpersonen auf der Tertiärstufe, zitiert Bucher aus einem Versorgungsbericht der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz.

Jim Wolanin, Präsident der kantonsrätlichen Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit sowie Präsident des kantonalen Spitexverbands, hat Piazzas Vorstoss mitunterzeichnet. «Das Postulat macht Sinn, denn es fehlen ja in erster Linie Pflegefachkräfte HF», so der FDP-Kantonsrat und Sozialvorsteher von Neuenkirch.

Der heute als selbstständiger Unternehmensberater und Politiker Tätige kennt das Gesundheitswesen bestens. So hat der 44-Jährige vor mehr als 20 Jahren selber im Spital gearbeitet – als Fachmann für medizinisch-technische Radiologie HF –, und er ist auch Eidgenössischer Krankenversicherungsfachmann. Es sei längst an der Zeit, weiterbildungswillige Pflegefachkräfte besser zu entlöhnen, sagt Wolanin:

«Schliesslich erhalten Polizisten während ihrer Zweitausbildung ja auch annähernd ihren vollen Lohn.»

Xund-Direktor relativiert Löhne während der Weiterbildung



Jörg Meyer, Direktor des Bildungszentrums Gesundheit Zentralschweiz Xund und SP-Kantonsrat aus Adligenswil, wird das Postulat von Piazza «möglicherweise unterstützen». Klar sei, dass zur Deckung des Fachkräftebedarfs im Pflegebereich auf verschiedenen Ebenen Verbesserungen nötig seien, so auch bei den Ausbildungslöhnen und Arbeitsbedingungen. Die tiefen Saläre während der Weiterbildung zur Pflegefachkraft HF gelte es jedoch zu relativieren, da der Ausbildungslohn ja auch während der Schulblöcke bezahlt werde.

Während Wolanin den Zeitpunkt des Vorstosses so kurz vor dem Urnengang über die Pflegeinitiative als nicht störend erachtet, sagt Meyer: «Das Postulat rennt offene Türen ein. Sowohl die Pflegeinitiative als auch der indirekte Gegenvorschlag, der bei einer Ablehnung des Volksbegehrens in Kraft treten würde, wollen in die Ausbildung investieren.» Das sei auch nötig, denn heute sei die Ausbildungstätigkeit der Spitäler und Heime in den Tarifen zu wenig abgebildet.

Kanton müsste in den eigenen Geldsack greifen



So einig sich Politiker und Fachleute über die Notwendigkeit von besseren Entschädigungen während der Ausbildungszeit sind, so offen ist die Frage der Finanzierung. Schliesslich sind das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie als mit Abstand grösste Ausbildungsbetriebe rechtlich selbstständige Unternehmen. Für Daniel Piazza wäre dieses Problem aber lösbar: «Der Kanton sollte bereit sein, die bestellte Leistung in Form von marktgerechten Löhnen zu finanzieren und damit zugleich in die wichtige Bildung zu investieren.»

Jim Wolanin kann sich vorstellen, die Finanzierung von besseren Salären für ausbildungswillige Pflegekräfte bei der Überprüfung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen – also jene Beträge, welche die Krankenkassen nicht zahlen und für die der Kanton geradestehen muss – zu berücksichtigen. Die Prüfung dieser Leistungen hat die Luzerner Regierung sowieso vor, wie sie kürzlich in ihrer Antwort auf ein Postulat der von Wolanin präsidierten Gesundheitskommission schrieb.