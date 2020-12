Interview «Abschluss mit einer gewissen Genugtuung» – Gettnaus Gemeindepräsident Urs Vollenwyder übergibt an Willisau Im Interview spricht Urs Vollenwyder über Gemeindeentwicklung, den Fusionsvertrag mit Willisau und die bevorstehenden Herausforderungen für Gettnau. Fabienne Mühlemann 31.12.2020, 05.00 Uhr

Die allerletzte Ausgabe der Gättnauer Zytig.

Zwei Puzzleteile zieren die allerletzte Ausgabe der Gättnauer Zytig: Auf einem befindet sich der Willisauer Löwe, auf dem anderen das Gettnauer Wappen. Sie werden zusammengesetzt – wie die Gemeinden, die Ende Jahr fusionieren. Der 62-jährige Urs Vollenwyder (CVP) war zwölf Jahre lang Gemeindepräsident von Gettnau. Sein Amt führte er stets mit Herzblut und Leidenschaft aus. Nun legt er seine Gemeinde in Willisaus Hände.

Mit welchem Gefühl beenden Sie Ihre Amtszeit?

Urs Vollenwyder: Ich habe mein Amt sehr gerne ausgeübt. Den Abschluss mache ich mit einer gewissen Genugtuung, da ich während meiner ganzen Amtszeit und speziell im Zusammenhang mit der Fusion eine breite Unterstützung durch die Bevölkerung gespürt habe. Der klare Ja-Anteil von rund 82 Prozent bestärkt mich, dass der Entscheid richtig war. Daher trete ich mit einem guten Gefühl zurück.

Wie konnten Sie Gettnau in Ihrer Amtszeit prägen?

Insbesondere die Gemeindeentwicklung konnten wir in den letzten zwölf Jahren fortsetzen. Mit der Überbauung Schmittenhof und Oberdorfmatte sind zum Beispiel zwei attraktive, grössere Projekte umgesetzt worden. Da die Gemeinde wenig eigenes Bauland besitzt, waren wir immer wieder auf den guten Willen der Landbesitzer angewiesen. So gelang es uns, dass im eher langgezogenen Gettnau trotzdem ein Dorfkern entstanden ist. Weiter konnten wir auch mit unserem Fussweg-Konzept abseits vom Verkehr das Naherholungsgebiet aufwerten. Unsere Gemeindeinfrastruktur befindet sich in einem guten Zustand.

Urs Vollenwyder auf der Terrasse bei der neuen Überbauung Schmittenhof. Bild: Philipp Schmidli (Gettnau, 17. Dezember 2020)

Welche weiteren Meilensteine konnten Sie erreichen?

Die Schulhausaufstockung, bei der wir rund eine Million investiert haben, gelang uns gut. Mit der heutigen Schul- und Freizeitanlage ist ein attraktiver Begegnungsort für Jung und Alt entstanden. Wir hatten aber auch mit Veränderungen zu kämpfen. Die Post, die Bank und die Arztpraxis sowie drei Lebensmittelgeschäfte verschwanden. Trotzdem ist es uns mit Unterstützung einer Wohnbaugenossenschaft gelungen, mit dem Volg mit integrierter Post-Agentur und einem Bankomaten einen Treffpunkt zu schaffen, wo die wichtigsten Frischprodukte im Dorf täglich erhältlich sind.

Welche Herausforderungen kommen nun auf Gettnau zu?

Herausforderungen sehe ich vor allem im gesellschaftlichen Bereich. Neuzuzüger sollten bereit sein, sich zu integrieren. Ich selber bin vor Jahren von der Stadt Luzern hierhergezogen und wurde herzlich aufgenommen. Ich war in den Vereinen und der Schulpflege sowie auch in der Rechnungskommission aktiv. Wichtig ist auch, dass die Willisauer und die Gettnauer Bevölkerung aufeinander zugehen. Es findet zwar bereits eine Durchmischung statt, doch es ist ein Prozess, der wahrscheinlich über eine längere Zeitspanne dauert.

Die Fusion musste insbesondere wegen der schlechten finanziellen Situation Gettnaus vollzogen werden. Haben Sie als Präsident der Rechnungskommission eine Fusion schon früher kommen sehen?

Ich sagte bereits vor 13 Jahren, als ich für das Amt des Gemeindepräsidenten angefragt wurde, dass ich eigentlich keine grosse Lust habe, den Fusions-Präsidenten zu machen. Trotzdem tat ich es. Unser Ziel war stets, die Eigenständigkeit zu bewahren. Wir konnten Schulden abbauen und Eigenkapital aufbauen. Wir hatten auch gute Jahre. Die zunehmenden kantonalen und bundesweiten Vorgaben zwangen uns jedoch, diverse zusätzliche Lasten zu übernehmen. 2016 sahen wir, dass es längerfristig nicht mehr mit unserer Eigenständigkeit so weitergeht.

Für den Willisauer Stadtrat hat kein Gettnauer kandidiert. Werden die Interessen Gettnaus nun zu wenig berücksichtigt?

Ich denke nicht. Wir konnten einen guten und fairen Vertrag aushandeln und die beiden Gemeinden arbeiten bereits in vielen Bereichen erfolgreich zusammen. Die Gettnauer FDP hat bereits mit der Willisauer Ortspartei fusioniert, die CVP wird dies per 1. Januar tun. Somit werden politische Anliegen direkt eingebracht. Weiter wird im Verlauf des nächsten Jahres ein Ortsverein gegründet, der sich für unsere Interessen einsetzt. Ich denke, dadurch sind wir für die Zukunft breit aufgestellt. Vielleicht wird sich in vier Jahren jemand aus dem Ortsteil zur Verfügung stellen. Wichtiger scheint mir, dass das kulturelle und gesellschaftliche Leben im gewohnten Rahmen weiterlaufen wird.

Und wie sehen nun Ihre Zukunftspläne aus?

Ich werde nun Bürger von Willisau (lacht). Weiter werde ich bei Coop als Kursleiter von diversen Management- und Führungskursen wie bisher arbeiten. Meine Freizeit kann ich nun freier gestalten und mehr mit meiner Frau, meinen Kindern und Enkelkindern unternehmen. Ausserdem werden meine Hobbys Skifahren, Wandern und Biken wieder mehr Platz haben.