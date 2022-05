Geuensee Angelo Petteruti ist neu Mitglied des Gemeinderats Geuensee Für den Rest der Amtsperiode 2020 – 2024 ist Angelo Petteruti in den Gemeinderat gewählt worden. Dies geschah in Form einer stillen Wahl. 10.05.2022, 13.20 Uhr

Angelo Petteruti ist für den Rest der Amtsperiode 2020 – 2024 in den Gemeinderat Geuensee gewählt worden. Die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats war auf den 26. Juni angesetzt. Innerhalb der gesetzlichen Frist bis zum 9. Mai ist ein Wahlvorschlag eingereicht worden, heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats. Deshalb ist Petteruti nun in stiller Wahl in den Gemeinderat gewählt worden. (cn)