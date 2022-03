Geuensee Luzernerin schwingt sich in Italien zu einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde Die Holländerin Astrid Sibon mit dem Spitznamen «Krasstrid» klettert so schnell wie keine andere Frau. Der Begriff Himmelsstürmerin bekommt durch die im Kanton Luzern lebende Athletin eine neue Bedeutung. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 28.03.2022, 16.00 Uhr

Astrid Sibon beim Weltrekord im Studio. Screenshot: Canale 5

«Ten point eight three seconds, amazing!» Die Moderatorin und der Moderator der Sendung «Lo Show dei Record» des privaten italienischen Fernsehsenders Canale 5 sind aus dem Häuschen, als sie Astrid Sibons Rekordzeit von der Anzeige ablesen: Die im Kanton Luzern lebende Holländerin benötigte für das Erklimmen der vier Meter hohen Himmelsleiter 10,83 Sekunden. Damit hält sie den Weltrekord – und sie darf sich auf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde freuen.

Die 28-jährige Physiotherapeutin aus Geuensee setzte sich bei dem Wettbewerb, der am 13. März ausgestrahlt wurde, gegen drei Konkurrentinnen aus Österreich, England und Italien durch. Die Entscheidung war eng. «Krasstrid» - so ihr Markenname - war gerade mal um 16 Hundertstelsekunden schneller als ihre britische Gegnerin Beth Lodge, die wie Sibon eine erfahrene Ninja Warrior ist. Auch Stefanie Noppinger, ihre härteste Konkurrentin bei Ninja Warrior Germany, war in Mailand am Start. Sie benötigte jedoch rund 15 Sekunden für das Erreichen des Ziels.

«Klar, da mache ich mit»

Das Erklimmen der Himmelsleiter schmerzt normalsterbliche Leute bereits, wenn sie den Athletinnen zusehen. Die Sportlerinnen halten bei dieser Disziplin eine Stange aus Carbon, welche die einzige Sprosse der Leiter bildet, in den Händen. Dann springen sie hoch, klinken die Stange ein und werfen sich klimmzugartig an einem speziellen Gerüst nach oben. Astrid Sibon hat sich für die Show nicht selber gemeldet. «Ein Kollege aus Holland hat mich den Italienern empfohlen. Die nahmen Kontakt mit mir auf und ich sagte: klar, da mache ich mit», erzählt sie im unverkennbaren Niederländischen Akzent.

Die Vorbereitung für den Wettkampf hat sie im «Overground» in Basel an einer Himmelsleiter von fünf Metern Höhe bestritten. So unkompliziert und begeisterungsfähig die Frau wirkt, so ehrgeizig arbeitet sie auf ein gesetztes Ziel hin. Ihre Gegnerinnen studierte sie vorab genau und sie legte sich einen Plan zurecht. «Die Italienerin Martina Lottini kann ich schlagen, dass wusste ich. Aber die Engländerin wirkte extrem souverän, einfach perfekt», gibt sie einen Einblick in ihre Gedanken bei der Vorbereitung.

Gerät für den Weltrekord musste Astrid selber mitbringen

Dass Kraft alleine bei dieser Sportart nicht ausreicht, schildert sie bildlich. «Im ersten von drei Versuchen setzte ich auf Sicherheit. Dabei nahm ich immer einen Doppelsprung auf einmal. Das war ideal. Im zweiten Durchgang setzte ich auf dieselbe Technik, aber nun mit mehr Power. Es funktionierte», gibt sie Tage nach der Show immer noch erfreut zu Protokoll.

Stefanie Noppinger, Beth Lodge, Martina Lottini und Astrid Sibon (von links) im Studio in Mailand. Screenshot Canale 5

Was sich wie ein – wohlgemerkt sehr strammer – Spaziergang von Geuensee nach Mailand retour anhört, war in Wirklichkeit etwas komplizierter. Die Organisation sei einigermassen chaotisch gewesen. Die Stangen mussten die Frauen selber mitbringen. Für Astrid vielleicht ein Vorteil. Das Gerät aus ihrem angestammten Fitness-Studio Progress in Sursee liegt ihr gut in den Händen, wie sie beschreibt: «Ich kenne den Grip.»

Aber dafür mussten sie Flexibilität beweisen. Die Zeitpläne seien sehr spontan erfolgt, was vor allem für Stefanie Noppinger aus Österreich eine grössere Herausforderung gewesen sei. Unter dem Strich aber passte es für alle.

«Hauptsache, es hat uns Spass gemacht. Für mich persönlich war die Show eine coole Erfahrung. Und mein Vater in Holland ist megastolz.»

Astrid ruht sich natürlich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern sie trainiert intensiv für die nächste Staffel Ninja Warrior Germany. Wer sie kennt, weiss; nur dabei sein ist für die Luzernerin keine Option.

