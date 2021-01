Umwelt So viele Gewässer verschmutzt wie seit Jahren nicht mehr: Nun will Kanton Luzern mehr Baustellen kontrollieren 2020 kam es in Luzern zu 92 Fällen von Gewässerverschmutzung – das ist ein neuer Höchststand. Die Ursachen liegen beim Gewerbe, der Landwirtschaft und den Gemeinden. Eine Branche nehmen die Behörden nun genauer ins Visier. Niels Jost 08.01.2021, 16.29 Uhr

Aus einer undichten provisorischen Kanalisationsleitung gelangte Fäkalwasser in das Oberflächenwasser einer Baustelle in Kastanienbaum. Bild: PD/Luzerner Polizei, (8. August 2020)

Es sind keine guten Nachrichten, welche der Kanton zu Jahresbeginn verkünden muss. 2020 sind erneut mehr Luzerner Gewässer verschmutzt worden. Die Polizei registrierte 92 Fälle – das sind vier mehr als im Vorjahr. Und ein neuer Negativrekord, wie die Statistik zeigt:

Am meisten Zwischenfälle, deren 35, gab es in Industrie- und Gewerbebetrieben. Von Landwirten wurden 20 Fälle verursacht, was ungefähr den Vorjahreszahlen entspricht.

Stark zugenommen hat die Anzahl Verschmutzungen, die auf Kanalisations- und Entwässerungsanlagen zurückzuführen sind. Letztes Jahr waren dies 17 Fälle, im Vorjahr 3. «Die Ursachen sind sehr heterogen», sagt Hans-Eugen Musch, Abteilungsleiter Entsorgung und Risiko bei der Dienststelle Umwelt und Energie. So sei die Zunahme einerseits auf mangelnden Unterhalt und Wartung zurückzuführen. Dies habe beispielsweise zu verstopften oder defekten Leitungen geführt, wodurch Abwasser in sogenannte Meteorwasserleitungen oder direkt in Gewässer gelangt ist. In einer Meteorwasserleitung sammelt sich Regen- oder aktuell Tauwasser. Andererseits käme es zu Verschmutzungen aufgrund von Fehlanschlüssen oder Falschentsorgung von verschmutztem Abwasser in eine Meteorwasserleitung – also wegen menschlichen Fehlern oder Unachtsamkeit.

Alte Kanalisationen dürften Problem bleiben

Musch bilanziert: «Aufgrund der unterschiedlichen Ursachen gehe ich nicht von einer Systematik aus, sondern von einer statistischen Zufälligkeit im letzten Jahr.» Der Abteilungsleiter betont allerdings, dass viele Kanalisations- und Entwässerungsanlagen in die Jahre gekommen sind. Er geht daher von einer schleichenden Zunahme solcher Fälle in den kommenden Jahren aus. Die zuständigen Gemeinden oder Privatpersonen stünden in der Pflicht, die Infrastruktur gut zu unterhalten, so Musch.

Von den 17 Gewässerverschmutzungen in diesem Bereich konnten gemäss Hans-Eugen Musch die Verursacher identifiziert oder in einem komplexeren Fall eingegrenzt werden. Nur einmal war der Verursacher nicht feststellbar. Die Fälle untersuche die Staatsanwaltschaft. Liege eine Fahrlässigkeit vor, müsse der Verantwortliche mit einer Busse rechnen, so Musch. Ihm zufolge ist aber – wie in den anderen Bereichen auch – von einer Dunkelziffer auszugehen.

Kanton will 70 Baustellen pro Jahr kontrollieren

So auch bei den Baustellen. Die 18 neu registrierten Fälle liegen zwar leicht unter dem Vorjahresniveau (20). Allerdings bewegt sich die Anzahl Verschmutzungen durch Baustellenabwässer im Vergleich zu den vorigen Jahren auf hohem Niveau (siehe Tabelle am Anfang des Textes). Hans-Eugen Musch erklärt das mit der regen Bautätigkeit im Kanton. «Nur wenige Fälle können auf unerwartete Ereignisse und damit auf höhere Gewalt zurückgeführt werden», hält er fest.

«Diese Fälle sind daher in aller Regel auf menschliche Fehler zurückzuführen und damit verhinderbar.»

Um das zu schaffen, sind Massnahmen vorgesehen. Der Kanton möchte die Steuerung von Kontrollen zum Umwelt- und Gewässerschutz auf den Baustellen von den Gemeinden übernehmen. Denn diese hätten solche Kontrollen in der Vergangenheit zu wenig veranlasst, so Musch. Neu soll der Kanton bereits beim Baugesuchverfahren festlegen, welche Baustellen ein Risikopotenzial bergen und wo Kontrollen angebracht wären. «Unser Ziel ist es, pro Jahr mindestens zwei Prozent der risikobasierten Baustellen zu kontrollieren», sagt Musch. Das seien ungefähr 70 Baustellen. Die Auswahl würde – wie heute – nach einem Zufallsprinzip erfolgen. Die Gemeinden bleiben in der Verantwortung, in dem sie über die Kontrollquote und regionale Schwerpunkte entscheiden. Die Kosten müssen die Bauherren tragen. Musch betont allerdings, dass diese verhältnismässig tief seien: Über den ganzen Kanton hinweg handle es sich insgesamt um einen fünfstelligen Betrag pro Jahr.

Gemeindeverband akzeptiert neues Kontrollsystem

Diesen Mehraufwand für die Firmen habe man kritisch hinterfragt, sagt der Hohenrainer Gemeinderat Fredy Winiger (SVP), der beim Verband der Luzerner Gemeinden für das Dossier zuständig ist. Da aber nur etwa 70 risikobasierte Baustellen kontrolliert werden, sei man mit der neuen Vorgehensweise einverstanden.

Ein Polizist entnimmt eine Wasserprobe aus der Paffnern in Pfaffnau, nachdem Gülle in den Bach gelangte. Ursache: ein Leck im Gülleschlauch. Bild: PD/Luzerner Polizei (24. September 2020)

Bereits durchgeführt werden ausführlichere Kontrollen in der Landwirtschaft. Seit 2020 werden bei der jährlichen Überprüfung von rund 25 Prozent aller Betriebe zusätzliche 13 Fragen zum Gewässerschutz gestellt. Dadurch sollen etwa bauliche Mängel erkannt und die Landwirte weiter sensibilisiert werden.

Doppelt so viele Fischsterben wie im Vorjahr

Zurück zu den Gewässerverschmutzungen: Dramatisch angestiegen sind letztes Jahr insbesondere die Fälle, welche ein Fischsterben zur Folge hatten. 2020 ist dies 16mal vorgekommen, doppelt so oft wie 2019. Bis sich die Populationen in den sensiblen Ökosystemen erholt haben, dürfte es Jahre dauern. Entsprechend verärgert zeigt sich der kantonale Fischereiverband, der von einem «katastrophalen» und «traurigen» Rekord spricht. Präsident Markus Fischer übt scharfe Kritik an den Verursachern: «Das ist kein Ruhmesblatt für Bauern, Gewerbler und Gemeinden», lässt er sich in einer Mitteilung zitieren.

Viele Fische verendeten im Rickenbach, nachdem durch eine verstopfte Abwasserleitung Reinigungsmittel oder Seife in das Gewässer floss. Bild: PD/Luzerner Polizei (Rickenbach, 6. Juni 2020)

Fischer sei sich bewusst, dass keine Böswilligkeit dahinter stecke, sondern Unvorsichtigkeit. Er appelliert daher an mehr Sorgfalt – und begrüsst die Steuerung der Baustellenkontrollen durch den Kanton. Dadurch soll 2021 nicht noch einmal ein Rekordjahr werden.