Luzern: Gülleunfälle nehmen zu – doch es sterben weniger Firsche

Gewässerverunreinigungen Gülleunfälle im Kanton Luzern steigen stark an – aber weniger oft sterben dabei Fische Bäche und Flüsse wurden im Kanton Luzern im vergangenen Jahr 92 mal verunreinigt. Das entspricht dem gleich hohen Wert wie 2020. Massiv zugenommen haben die Gülleunfälle. Lukas Nussbaumer 07.01.2022, 09.29 Uhr

Im Schlossbach in Kriens verendeten am 26. April auf einer Länge von 300 Metern sämtliche Bachforellen. Bild: Luzerner Polizei

Die Zahl der Gülleunfälle im Kanton Luzern ist im letzten Jahr auf 31 angestiegen – eine massive Zunahme gegenüber 2020, wo 19 Unfälle registriert wurden (siehe Tabelle). Weniger oft sind dabei aber Fische gestorben, wie das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement am Freitag mitteilte. Grund für den Rückgang beim Fischsterben ist der Verdünnungseffekt, da die Bäche wegen der hohen Niederschlagsmengen viel Wasser führten.

Alles anzeigen

Ursache für die meisten Gülleunfälle ist laut der Mitteilung menschliches Versagen. So wurde die Gülle zum falschen Zeitpunkt ausgebracht oder es kam zu Fehlmanipulationen beim Ausbringen. In fünf der 31 Fälle waren technische Mängel die Ursache. In den meisten Fällen hätten die Verursacher die Unfälle sofort gemeldet. Damit seien grössere Schäden verhindert worden.

Kontrollen der Bauernhöfe werden weitergeführt

Laut dem Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement wurde in den letzten zwei Jahren die Hälfte der rund 4500 Luzerner Landwirtschaftsbetriebe im Bereich des Gewässerschutzes kontrolliert. Bis Ende 2023 sollen die restlichen Höfe überprüft werden. Die Kontrollen würden nicht nur zur Behebung von baulichen Mängeln führen, sondern die Landwirte auch stärker für den Gewässerschutz sensibilisieren.

++ folgt mehr. ++