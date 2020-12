Gewerbe Expansionspläne coronabedingt abgespeckt: Luzerner Altstadtbäckerei Merz zügelt an den Weinmarkt Bäckermeister Maurice Steffes zieht im März 2021 von der Eisengasse an den Weinmarkt und verspricht sich davon mehr Umsatz. Sandra Monika Ziegler 28.12.2020, 17.00 Uhr

Gute drei Jahre hat der deutsche Bäckermeister Maurice Steffes in der Eisengasse seine Brötchen gebacken und verkauft. Die Altstadtbäckerei hatte Steffes im Jahr 2017 von Bäckermeister Walter Stadelmann übernommen. Dies sei ein sehr guter Entscheid und eine einmalige Chance gewesen. Er schätze die Stadt Luzern und die Kundschaft mit ihrer grossen Liebe zum Bäckerhandwerk. So gehörten die Mandelgipfel, das Schoggibrötli oder die Ficelle immer noch zu den Lieblingsgebäcken der Kundschaft.

Nun hat der heute 26-Jährige neue Pläne. Eigentlich wollte er mit seinem Team einen zweiten Laden eröffnen und expandieren. Mit der Lokalität am Weinmarkt 14 kam der ideale Standort. Doch die Expansionspläne hat er coronabedingt abgespeckt. Es bleibt nun bei einem Lokal – neu aber am Weinmarkt.

Er musste Personal abbauen

Denn Maurice Steffes musste in letzter Zeit ebenfalls Umsatzeinbussen verkraften. Die Einnahmen aus der Hotellerie und der Gastronomie brachen ein. Von seinen ursprünglich neun Mitarbeitenden konnte er bis dato deren vier halten. Das ist mitunter ein Grund, Distanz zu nehmen von der ursprünglichen Idee, mit zwei Geschäften in der Altstadt Luzern präsent zu sein.

«Wir sind nur noch bis Ende Jahr an der Eisengasse. Danach sind wir bis zur Neueröffnung nur noch Dienstag und Samstag am Wochenmarkt an der Reuss präsent», erklärt Steffes. Das neue Lokal am Weinmarkt soll dann im März eröffnen.

«Wir haben die Baupläne vor gut zweieinhalb Monaten eingereicht, erst ein paar Tage vor Weihnachten kam dann der Bescheid vom Baudepartement: Man schaue sich das Vorhaben nun an»,

erzählt Steffes. Es könne also gut sein, dass es noch dauert und sie nicht wie geplant Anfang, sondern erst Ende März am neuen Standort eröffnen können.

Doppelt so gross und moderner eingerichtet

Vom Standort Weinmarkt verspricht sich Steffes mehr Laufkundschaft sowie die Option, draussen Tische und Stühle aufzustellen. Geführt wird die neue Lokalität übrigens von seiner Freundin. Nathalie Nowak ist bereits jetzt Geschäftsführerin an der Eisengasse. In die Bäckerbranche kam sie, wie sie sagt, durch die Liebe und die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Für sie sei Luzern definitiv ein Stück Heimat geworden.

Nowak freut sich auf den neuen Standort am Weinmarkt: «Das Angebot wird das gleiche bleiben. Es wird einfach doppelt so gross und moderner eingerichtet.» An der Eisengasse waren es vier Tische –coronabedingt mit je zwei Stühlen – am Weinmarkt werden es deren acht. Mit einem Bein bleibt die Bäckerei Merz allerdings noch an der Eisengasse: Die Backstube bleibt in den bisherigen Räumlichkeiten.

In die frei werdenden Räume von Café und Verkaufslokal soll ein bereits in der Eisengasse und Schlossergasse tätiges Thairestaurant einziehen. So weit die Pläne, doch in trockenen Tüchern sei noch nichts.

Auch die Post zügelt an den Weinmarkt

Und was geschieht mit der Postfiliale in der Altstadtbäckerei? Das indes sei klar, die Post werde bis zur Eröffnung am Weinmarkt an der Eisengasse bleiben und mit einer Trennwand vom Lokal separiert. Deshalb sei ab Januar der Zugang neu hinter der Eisengasse über die Kapellgasse und das Paradiesgässli, so Steffes. Sobald am Weinmarkt eröffnet werde, zügle auch die Post dorthin.