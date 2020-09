Gewerbegebäude Tribschen Luzern: CSS hält an Abrissplänen fest Im Erweiterungsbau der CSS am Hauptsitz in Luzern sollen auch Co-Working-Spaces und Start-ups Platz finden. Eine Integration oder Verschiebung des umstrittenen Gewerbegebäudes würde dies erschweren, sagt die CSS-Leitung. Hugo Bischof 25.09.2020, 12.07 Uhr

Das alte Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse steht den Erweiterungsplänen für das CSS-Hauptgebäude (links) im Weg. Bild: Pius Amrein (12. August 2020)

Die CSS-Versicherung will ihren Hauptsitz an der Tribschenstrasse 21 in Luzern wie geplant um einen Erweiterungsbau ergänzen. Dafür soll das unmittelbar benachbarte 87-jährige Gewerbegebäude des Luzerner Architekten Carl Mossdorf abgerissen werden. Gegen dessen Abriss wehren sich Architektenverbände und der Innerschweizer Heimatschutz seit mehreren Jahren. Man habe verschiedene Möglichkeiten zur Integration des Gewerbegebäudes in den geplanten Erweiterungsbau geprüft, sagten Philomena Colatrella, CEO der CSS, sowie Nicola Fuso, am Freitag an einer Medienorientierung. Ein Integration wäre zwar «technisch machbar», lautete das Fazit. Aber, so Fuso:

«Der Verlust an Nutzfläche wäre viel zu gross.»

Auch die vor kurzem ins Spiel gebrachte Idee einer Verschiebung des Gewerbegebäudes wurde von der CSS ernsthaft geprüft. Auch das wäre «technisch umsetzbar», sagte Fuso, jedoch für die CSS ebenfalls «in vielerlei Hinsicht mit Einbussen verbunden». So wäre eine gute Anbindung des Gewerbegebäudes an den CSS-Erweiterungsbau wegen der unterschiedlichen Geschosshöhen schwierig, betonte Fuso: «Eine gut in den Betrieb eingebundene Nutzung für die CSS ist deshalb praktisch ausgeschlossen.» Dazu kämen auch Fragen der Nutzung von öffentlichem Grund und der Einbindung in die benachbarten Wohngebäude.

Wichtiger Zeuge des «Neuen Bauens»

Das 1933 errichtete Gewerbegebäude steht zwar nicht unter Denkmalschutz. Für die Architektenverbände und den Innerschweizer Heimatschutz (IHS) gilt es jedoch als wichtiger Zeuge des «Neuen Bauens» der damaligen Zeit. Der IHS hat seinen Rekurs gegen das Rückbaugesuch vor kurzem vor Bundesgericht weitergezogen. Philomena Colatrella, CEO der CSS, sagte am Freitag:

«Wir warten nun den Entscheid des Bundesgerichts ab und entscheiden danach über das weitere Vorgehen.»

Im Idealfall solle der Erweiterungsbau 2024 in Betrieb genommen werden, sagte Nicola Fuso.

Einer der grössten Arbeitgeber in der Stadt Luzern

Mit über 1470 Mitarbeitenden ist die CSS-Versicherung einer der grössten Arbeitgeber in der Stadt Luzern. Ein grosser Teil der Arbeitsplätze befindet sich bereits jetzt im Hauptsitz an der Tribschenstrasse 21. Dazu kommen aber rund 200 Arbeitsplätze in Büros in unmittelbarer Nachbarschaft, etwa in der Rösslimatt 38/40. Hier ist die CSS eingemietet. Auch diese Arbeitsplätze sollen in den Hauptsitz integriert werden. Das ist einer der Gründe für den Erweiterungsbau.

Der Neubau solle aber auch Platz für Innovation bieten, sagte Philomena Colatrella: «Die CSS beabsichtigt, in Start-ups zu investieren und diesen, im Sinne eines Innovations-Hubs, den notwendigen Raum für die Entwicklung ihrer Ideen zu geben.» Im Neubau seien daneben auch Co-Working-Spaces denkbar. Der Neubau soll in diesem Sinn auch zu einem öffentlichen Ort der Begegnung werden, «an dem Gesundheitsthemen verständlicher gemacht werden».