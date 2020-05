Gewinnklausel irritiert die Luzerner Kitas: Kanton prüft Pflicht zur Rückerstattung von Elternbeiträgen Um Ausfallentschädigung zu erhalten, dürfen Luzerner Kitas per Ende Juni keinen Gewinn ausweisen. Dass gewisse nun mit der Rückerstattung von Elternbeiträgen zögern, ist ganz und gar nicht im Sinne des Kantons. Evelyne Fischer 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Um Eltern zu entlasten, die derzeit zwar Kita-Beiträge entrichten, ihre Kinder aber selber betreuen, hat der Kanton eine Ausfallentschädigung beschlossen. Maximal 4 Millionen Franken stellt Luzern zur Verfügung (Artikel vom 21. April). Am Ausgleich der Ertragsausfälle beteiligt sich nun auch der Bund zu mindestens einem Drittel mit 65 Millionen Franken und entlastet damit Kantone und Gemeinden.

Kitas sind angehalten, den Eltern Beiträge zurückzuerstatten, wenn jene aufgrund der Coronakrise die Kinder selber betreut haben. Symbolbild: Jakob Ineichen

Edith Lang, Leiterin der Dienststelle Soziales und Gesellschaft, sagt: «Der Kanton hat seine Lösung auf Basis der Vorarbeiten des Bundes entwickelt und die Möglichkeit einer zusätzlichen Unterstützung bereits berücksichtigt. An den Modalitäten für die Gesuchsteller ändert sich daher nichts.» Würde man die 65 Millionen Franken linear auf die Bevölkerung verteilen, entfielen deren drei auf Luzern. «Für eine Hochrechnung der finanziellen Mittel ist es noch zu früh», sagt Lang und gibt zu bedenken: «Aufgrund der aktuellen Situation werden die Kitas rascher wieder eine normale Belegung ausweisen als zunächst angenommen.»

Durststrecke wird erst im zweiten Halbjahr erwartet

Bereits haben eine Tagesfamilienvermittlung und 20 der 100 Kitas im Kanton Unterstützung beantragt. Auch die Small-Foot-Gruppe, die in Luzern und Zug sowie im Freiamt 23 Krippen betreibt, wird Entschädigung einfordern. «Das schulden wir den Eltern», sagt Geschäftsleiter Fabian Haindl. «Der Aufwand dafür ist aber gewaltig.» Für Fragezeichen sorgt insbesondere die Gewinnklausel: Um Ausfallentschädigung zu erhalten, dürfen Kitas Ende Juni keinen Gewinn ausweisen. Haindl: «Ich habe Verständnis, dass der Kanton die Gelder an Bedingungen knüpft. Aber ohne Gewinn bleibt eine nachhaltige Investition in die Qualität einer Unternehmung auf der Strecke.»

Von einem «unglücklich gewählten Zeitpunkt» spricht auch Elisabeth von Wartburg. Sie ist Geschäftsleiterin des Chender­hus Rägeboge in Buchrain, das von einem Verein getragen wird. «Kitas müssen im ersten Halbjahr genug erwirtschaften, um im Herbst über die Runden zu kommen. Rund ein Drittel unserer aktuell 62 Kinder dürften die Kita im Sommer verlassen, weil der Kindergarten beginnt oder sich die Eltern den Krippenplatz nicht mehr leisten können. Dann beginnt die Durststrecke, denn Ende Jahr fallen Versicherungsbeiträge und die 13. Monatslöhne an.» Auf ihre acht Angestellten sei sie wegen des Betreuungsschlüssels nach wie vor angewiesen. Von Wartburg hofft, Ausfallentschädigung zu erhalten.

«Sonst fehlen mir allein von April bis Mitte Mai 18'000 Franken, wenn ich die Beiträge dennoch rückerstatte.»

Einen anderen Weg – unter anderem einen Teilerlass der Junibeiträge – prüft die Müsliburg GmbH mit vier Kitas in Luzern und Stans. Wegen Kurzarbeitsentschädigung und Gewinn sei «alles andere als klar», ob die Müsliburg Geld erhielte, schreibt Geschäftsleiter Claudio Conrad in einem Elternbrief.

«Aus staatlichen Leistungen darf kein Gewinn erzielt werden»

Dass die Gewinnklausel für Irritation sorgt, ist Edith Lang bekannt. «Die Ausfallentschädigung verfolgt das Ziel, Betreuungsstrukturen zu erhalten. Die staatlichen Leistungen sind subsidiär, es darf daraus kein Gewinn erzielt werden.»

Es sei zu erwarten, dass nicht alle Kitas Entschädigung beantragen, weil sie die Elternbeiträge mit eigenen Mitteln zurückzahlen können. «Der Kanton prüft, ob eine Pflicht zur Rückerstattung in den rechtlichen Grundlagen verankert werden muss. Wir gehen aber davon aus, dass Kitas dieser Aufforderung Folge leisten. Es muss in ihrem Interesse sein, mit den Eltern weiterhin ein gutes Verhältnis zu pflegen.»