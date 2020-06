Gewitterfront bringt Regen und Hagel in Luzern – Unterführungen sind überschwemmt Vorbei ist es mit dem Sonnenschein: Eine Gewitterfront ist am Freitagnachmittag über Luzern gezogen. Aktualisiert 26.06.2020, 17.14 Uhr

(rem) In Rothenburg wurde die Unterführung beim Bahnhof überschwemmt, berichtet «PilatusToday».

Bild: Joel Brunner / PilatusToday

Zudem stehen Teile des Seetalplatz unter Wasser, wie dieses Leserbild zeigt.

Leserbild PilatusToday

Bis um 16 Uhr wurden schweizweit 9000 Blitze registriert, am meisten davon in Luzern, knapp 1600 in Luzern, wie Meteonews schreibt.

folgt mehr