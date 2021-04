Das andere Interview Die Zentralschweizerin Gillian Shark fühlt sich bei den Haien geborgen Gillian Shark hat keine Angst vor grossen Tieren. Die 26-jährige Zentralschweizerin geht am liebsten mit Haien auf Tuchfühlung. Für ihre Bilder wurde sie im letzten Monat ausgezeichnet. Roger Rüegger 11.04.2021, 15.00 Uhr

Haifotografin Gillian Shark beim Bellevue am Zürichsee. Bild: Nadia Schärli (Zürich, 8. April 2021)

Angesichts der aktuellen Lage sind Sie beim Tauchen mit den Räubern der Meere bestimmt in relativer Sicherheit?

Gillian Shark: Ja, unbedingt. Ich fühle mich bei den Haien sehr geborgen.

Die meisten Leute würden von panischer Angst erfasst. Was spüren Sie bei den Haien?

Völlige Entspannung. Von den Tieren geht eine Ruhe aus, die unbeschreiblich ist – und ich spüre ihre Verletzlichkeit. Eigenschaften, die man nicht zwingend mit ihnen verbindet.

Wenn ein grosser Hai auf mich zuschwimmen würde, sähe ich eher mich als der Verletzliche.

Das verstehe ich. Der weisse Hai wird ja meistens mit aufgerissenem Maul dargestellt, wobei seine Zähne präsentiert werden. Dadurch wirkt das Tier bedrohlich. Er wird jedoch zu Unrecht dämonisiert. Wenn man ihm aus der Nähe in die Augen blickt, sieht man seine Empfindlichkeit.

Vielleicht liegt darin das Problem: Wer hat schon das Bedürfnis, einem Hai aus der Nähe in die Augen zu blicken, um zu erkennen, dass er harmlos ist? Sie aber sagen, dass Haie ausdrucksstarke Geschöpfe sind und Sie ihr Wesen erkennen. Die Augen als Spiegel der Haiseele?

Unbedingt. Vielleicht empfinde ich es so, weil ich mich so sehr für Haie interessiere und mich deshalb intensiv mit ihnen auseinandersetze. In den Augen einer Spinne würde ich vermutlich nicht das Gleiche erkennen.

Die mögen Sie wohl nicht, oder haben Sie gar Angst vor kleinen Achtbeinern?

Nicht sonderlich. Ich entferne die aus meiner Wohnung, jedoch ohne sie zu töten.

Spinnen attackieren Menschen nicht. Haiangriffe aber gibt es. Oder stellen Sie das in Abrede?

Ich stehe hinter der Aussage des im September 2020 verstorbenen Schweizer Haiforschers Erich Ritter. Er war überzeugt, dass jeder Haiangriff auf Menschen ein Unfall ist. Er beschäftigte sich viele Jahre mit der Hai-Mensch-Beziehung und untersuchte Haiunfälle.

Hier behaupte ich, dass Ihre Liebe zu Haien Sie blind macht. Was ist ein Unfall?

Es gibt keine Angriffe auf Menschen. Wenn Haie es wirklich auf uns abgesehen hätten, gäbe es sehr viel mehr tödliche Zwischenfälle als die Handvoll, die jedes Jahr gemeldet wird. Wenn sie Robben jagen, kommen sie immer von unten. Bei den seltenen Zwischenfällen mit Surfern, die von den Medien als Haiattacken verkauft werden, erfolgt die Begegnung aber immer von der Seite. Das ist untypisch für einen Haiangriff. Es handelt sich fast immer um einen jungen unerfahrenen Hai, der im Menschen wohl zuerst Beute sieht und einmal zuschnappt. Dabei kann es zu lebensgefährlichen Verletzungen kommen.

Sie belegten bei Ritter einen Interaktionskurs und absolvierten zweimal mehrwöchige Praktika auf seiner Forschungsstation auf den Bahamas. Wie hat er Ihr Bild des Hais geprägt?

Alles, was ich über Haie weiss, hat er mir vermittelt. Im Rahmen dieses Kurses beobachteten wir zuerst beim Schnorcheln aus der Nähe des Bootes und dann beim Tauchen Karibische Riffhaie und lernten etwas über deren Verhalten und ihre Körpersprache. Auch über die Anatomie der Tiere konnte uns Erich vieles vermitteln. Man lernt ja die Eigenarten von Haustieren wie Katzen und Hunden kennen. Ähnlich ist es mit den Haien, wenn man viel Zeit mit ihnen verbringt. Während der Praktika durfte ich ihm dann bei seiner Forschung behilflich sein.

Auch wenn man weiss, dass Haie keine Killer sind, ist es schwierig zu glauben. Ich sehe jede Hai-Doku im TV und weiss, dass selten etwas passiert. Dennoch spüre ich im Wasser Unbehagen und fühle mich als Beute. Können Sie mich beruhigen?

Ehrlich gesagt bade ich auch nicht sehr gerne im See. Als Kind hatte ich sogar im Süsswasser Angst vor Haien. Das liegt daran, weil es im tiefen Wasser dunkel ist. Es steckt eine Urangst in uns Menschen, wenn wir nicht wissen, was sich unter uns abspielt. Dieses Unwohlsein wird meiner Meinung nach oft automatisch mit Haien verknüpft. Der Film «Der weisse Hai» hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen.

Gillian Shark taucht nicht gerne im dunkeln Wasser. Bild: Nadia Schärli (Zürich, 8. April 2021)

Wie sind Sie als Schweizerin auf den Hai gekommen?

Die Haie haben mich trotz, oder vielleicht aufgrund meiner Furcht immer interessiert. Da war immer auch Faszination im Spiel. Es entwickelte sich eine Hassliebe. Familienferien auf Tahiti weckten als Schlüsselerlebnis meine Liebe zu Haien endgültig.

Ihre erste Begegnung?

Welche ich zuerst vermeiden wollte. Auf dem Weg zu einem Tauchgang informierte uns der Guide, dass wir eine Region mit Haivorkommen aufsuchen. Ich wollte zuerst nicht ins Wasser, liess mich dann von einem meiner beiden Brüder überzeugen, es zu versuchen, und begegnete etwa zehn kleinen Schwarzspitzenriffhaien. Der Schrecken verflog sofort und ich war fasziniert. Auch grössere Zitronenhaie näherten sich uns. Die drehten aber wieder ab.

Sie halten Ihre Begegnungen auf Fotos fest. Eindrücklich ist jenes eines grossen Weissen Hais in Mexiko, der auf Sie zusteuert. Hand aufs Herz, wenn so einer daherkommt, schlägt das Herz doch schneller. Sei es auch nur aus freudiger Erregung. Wie erlebten Sie den Moment?

Der war insofern speziell, weil in Mexiko Tauchgänge mit weissen Haien nur mit Haikäfigen durchgeführt werden dürfen. Die Begegnung von Auge zu Auge steht mir noch bevor.

Abgesehen von Mexiko, tauchen Sie immer ohne Schutzkäfig. Gab es Situationen, in denen Sie nervös wurden oder wo Sie einen Tauchgang abbrechen mussten?

Das kam bis jetzt erst einmal vor, dass ich ein wenig nervös wurde. Einmal erlebte ich, dass mehrere kleinere Haie plötzlich mega unruhig reagierten. Ich konnte vorerst nicht erkennen, was los ist. Dann realisierte ich, dass der Grund dafür eine uns nähernde Delfingruppe war. Die Situation beruhigte sich schnell wieder. Ich musste bis jetzt noch nie einen Tauchgang abbrechen.

Ihr Foto von zwei Zitronenhaien, «Lemon Sharks Yin and Yang», wurde im März vom Swiss Photoclub prämiert. Welchen Weg schlagen Sie beruflich ein: Treten Sie in Ritters Fussstapfen?

Was mit Erichs Forschungsstation geschieht, weiss ich nicht. Aber nein, ich bin keine Hai-Expertin, sondern Hai-Fotografin – und Hai-Aktivistin. Ich studierte nicht Biologie, weil ich die Haie nicht erforschen will. Es ist mir wichtiger, mit meinen Bildern den Leuten meine Sicht zu vermitteln. Wenn es mir gelingt, auch nur in der Schweiz für den Schutz der Haie meinen Teil beizutragen, und die Angst durch Faszination zu ersetzen, ist schon viel gewonnen.

Das prämierte Bild «Lemon Sharks Yin and Yang».

Bild: Gillian Shark

