Giselihalde Luzern So baut man auf einem schwierigen Areal coole und dennoch bezahlbare Wohnungen Unterhalb eines schattigen Steilhangs im Würzenbach-Quartier steht ein neues Haus mit 30 Wohnungen. Die Architekten profitierten bei der Umsetzung auch von einem bekannten, früheren Projekt. Roman Hodel 03.02.2021, 19.00 Uhr

Gegen Südosten an einen bewaldeten Steilhang grenzend, gegen Norden vom Würzenbach begrenzt: Lange galt das eingezonte Grundstück am Ende der Giselihalde in der Stadt Luzern als kaum bebaubar:

Entsprechend diente ein Teil davon über Jahrzehnte als Tennisplatz. Doch nun ragt hier ein lang gezogenes, siebenstöckiges Wohnhaus in die Höhe. Es folgt mehrfach abgewinkelt dem Bachlauf ...

Bild: Eveline Beerkircher (28. Januar 2021)

...und ist auffällig schmal:

Bild: Eveline Beerkircher (28. Januar 2021)

Dafür gibt es laut der Luzerner Architektin Monika Jauch gute Gründe: Der Abstand zum Bach musste acht Meter betragen, jener zum Wald 20 Meter. Ergo blieb nicht mehr viel Platz für das Haus. Durch die geringe Gebäudetiefe fällt ausserdem maximal viel Licht in die Wohnungen, die fast alle auf zwei Seiten ausgerichtet sind. Denn die Besonnung ist durch den Wald beeinträchtigt. Jauch sagt:

«Wir finden gerade solche Areale, bei denen es sich nicht um Filetstücke handelt, spannend – hier kann man nicht einfach ein Mehrfamilienhaus copy-pasten, sondern man muss es massschneidern.»

Architektin Monika Jauch vor dem Neubau an der Giselihalde.

Bild: Eveline Beerkircher (28. Januar 2021)

Sie muss es wissen. Mit ihrem Büro MMJS Jauch-Stolz Architekten hat sie vor über zehn Jahren den viel beachteten Ersatzneubau auf der Gütschhöhe realisiert: Eine 191 Meter lange, zehn Meter breite und je nach Hausteil bis zu sieben Etagen hohe Gebäudeschlange hoch über der Stadt Luzern:

Bild: Fabian Biasio

Auch hier gilt: Die Aussichtsseite liegt gegen Norden, die besonnte Südseite hingegen ist vom Wald dominiert. Laut Jauch ist die Gütschhöhe «der grosse Bruder» der Giselihalde. Das merkt man auch an den verwendeten Materialien: So ist die Fassade aus Holz; bei der Giselihalde Rotzeder, um genau zu sein. «Ein Holz, das homogen verwittert», sagt Jauch. Auch im Innern sind Parallelen zur Gütschhöhe unübersehbar: Die Treppenhäuser sind ganz in Rohbeton belassen ...

Bild: Eveline Beerkircher (28. Januar 2021)

... in den Wohnungen sämtliche Decken und einige Wände:

Bild: Eveline Beerkircher (28. Januar 2021)

Was an der Giselihalde weiter auffällt: Die Grundrisse sind für heutige Verhältnisse eher bescheiden: Eine 4,5-Zimmer-Wohnung beispielsweise misst rund 88 Quadratmeter. Damit die Wohnungen dennoch grosszügig wirken, beträgt die Raumhöhe 2,5 statt wie üblich 2,4 Meter und die Türen sind raumhoch. Zudem: Selbst Bäder und der schmale Eingangsbereich sind befenstert. Schliesslich verfügt fast jede Wohnung über zwei Balkone. Sie erweitern den rund 33 Quadratmeter grossen Wohn-/Essraum mit Küche sowohl nach Südosten als auch Nordwesten.

Bild: Reinhard Zimmermann

Und: Die Holzlamellen-Brüstungen sowie Vorhänge statt Sonnenstoren sorgen gemäss Jauch für «Gartenlauben-Atmosphäre».

4,5-Zimmer-Wohnung für 1800 Franken netto

Dass die Wohnungen trotz überschaubarer Fläche viel bieten, ist nicht zuletzt im Sinne der Bauherrschaft. «Wir wollten kompakte Grundrisse, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen», sagt Adriaan Westenbrink. Er ist VR-Mitglied der Ammann Immobilien AG mit Sitz in Luzern, selber Architekt und wohnt mit seiner Familie im Neubau.

Eine 4,5-Zimmer-Wohnung in einer der oberen Etagen kostet monatlich 1800 Franken netto. Die AG, welcher bereits die Nachbarhäuser gehören, hatte für den Neubau vier Architekturbüros zu einem Wettbewerb eingeladen. Eine Fachjury entschied sich 2018 für den Entwurf des Büros Jauch-Stolz.

Innert zwei Monaten waren alle Wohnungen vermietet

Beim Neubau handelt es sich um ein Minergie-Haus, das mittels Erdsonde geheizt wird. Wer ein Auto besitzt, muss es in einer benachbarten Einstellhalle parkieren, Parkplätze unter dem Gebäude gibt's nur für Velos. Auch das ist ganz im Sinne der Bauherrschaft. Laut Westenbrink war das Interesse an den 30 Wohnungen gross: «Innert zwei Monaten war das Haus voll vermietet.» Der Bezug fand im vergangenen November statt.

Eine der Mieterinnen ist Martina Huber. Die 41-Jährige lebt mit ihren beiden Kindern und ihrem Partner hier. Sie habe aus familiären Gründen die Wohnung wechseln, aber im Quartier bleiben wollen: «Als ich das Vermietungsplakat sah, habe ich die Broschüre bestellt und mich rasch beworben.» Von der Wohnung schwärmt sie in den höchsten Tönen, auch an den Rohbeton hätten sie sich gewöhnt:

«Dank diesem kann man bei der Einrichtung super mit den Farben spielen – aber am ersten Abend scherzte mein Partner trotzdem: ‹Jetzt schlafen wir wie in einem Luftschutzkeller.›»