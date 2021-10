Reto Birrer ist neuer Gemeinderat von Gisikon - das Porträt

Gisikon Reto Birrer ist neuer Gemeinderat – und das Ressort Bildung genau sein Ding Der 49-jährige Parteilose ist seit Anfang Oktober neuer Gemeinderat. Er will die Bildung weiterentwickeln, ohne finanziell zu überborden – und ein offenes Ohr für die Bevölkerung haben. Simon Mathis Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Reto Birrer steht vor dem Erweiterungsbau des Schulhauses Mühlematt und blickt über die weitläufige Aussicht, die sich vom Gisiker Hang aus bietet. Der Neubau, der vor eineinhalb Jahren fertiggestellt wurde, steht exemplarisch für die Entwicklung der Gemeinde. «Die Bevölkerungszahl wächst, die Infrastruktur muss ausgebaut werden – zurzeit ein Dauerthema im Rontal», sagt der Parteilose, der Ende September neu in den Gemeinderat gewählt wurde und bereits Anfang Oktober seine Arbeit aufgenommen hat.

Der Parteilose Reto Birrer hat seine Arbeit als Gisikoner Gemeinderat im Ressort Bildung aufgenommen. Bild: Dominik Wunderli (Gisikon, 14. Oktober 2021)

In den ersten zwei Wochen habe er sich schon gut eingelebt, erzählt Birrer. Kein Wunder: Im Ressort Bildung, das er von der ebenfalls parteilosen Jacqueline Knüsel übernommen hat, kennt sich der 49-Jährige bestens aus. So war er sechs Jahre lang in der Gisiker Bildungskommission, davon vier Jahre als Präsident. Nach einer einjährigen Auszeit habe es ihn gereizt, einen Schritt weiterzugehen und für den Gemeinderat zu kandidieren. Ein Vorhaben, das mit Erfolg gekrönt war: Birrer setzte sich gegen seinen Konkurrenten Hubert Bucher mit 236 zu 149 Stimmen durch.

Sachpolitik ist ihm wichtiger als Ideologie

Wie tickt der Maschinenbauingenieur politisch? Birrer will sich auch in der Tendenz keiner Partei zuordnen. «Alle Parteien haben ihre guten Seiten, aber auch Aspekte, mit denen ich Mühe habe», sagt Birrer. Bei ihm stehe die Sache im Vordergrund, keine Ideologie oder Philosophie.

Wenn es um die Finanzpolitik geht, will er einen Mittelweg beschreiten. «Unser Bildungswesen schneidet qualitativ sehr gut ab», so Birrer. «Dieses Niveau will ich erhalten. Die Schule soll sich aber auch weiterentwickeln, wobei wir die finanziellen Mittel optimal einsetzen müssen.» In einem legt sich Reto Birrer klar fest:

«Wenn ich mich einem Projekt verschrieben habe, dann bin ich mit Haut und Haar dabei.»

Ein grösseres Projekt steht bereits an: eine eigene Turnhalle für Gisikon. Die flächenmässig kleinste Gemeinde des Kantons schickte für gewisse Lektionen ihre Schülerinnen und Schüler bis anhin nach Dierikon zum Turnen. Dort herrscht mittlerweile aber ebenfalls ein Platzproblem, sodass eine neue Lösung für Gisikon gefragt ist.

Die Planung für den Turnhallenneubau befinde sich noch am Anfang, so Birrer. Wahrscheinlich sei allerdings, dass das Gebäude direkt neben den bereits bestehenden Schulräumen gebaut werden soll – also am Hang. Dies sei eine der Herausforderungen von Gisikon: dass Infrastruktur meist am Hang entstehen muss, was kostspielig ist.

Reto Birrer in einem der neuen Klassenzimmer des Schulhauses Mühlematt. Bild: Dominik Wunderli (Gisikon, 14. Oktober 2021)

Offenes Ohr für die Bevölkerung

Neben den Aufgaben im Bildungswesen will Reto Birrer zudem ein offenes Ohr für die Bevölkerung haben. «Der Kontakt zu den Leuten ist mir wichtig. Ich will wissen, was sie beschäftigt und stört.» Verwurzelt in Gisikon ist Birrer bereits; er wohnt mit seiner Familie seit 15 Jahren hier. Von seiner Arbeit schaltet er ab, indem er sich um Haus und Garten kümmert oder wandert.

Birrer ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Tochter ist 17 Jahre alt und macht eine Lehre, sein jüngster Sohn ist zwölf und geht genau hier zur Schule: im Schulhaus Mühlematt, wo künftig weitere Veränderungen anstehen.