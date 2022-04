Glasfasernetz Ufhusen will besseres Internet – und erhält Unterstützung von Pionierin Luthern: So läuft der Ausbau in der Region Luzern West In Ufhusen wird bald über besseres Internet abgestimmt. Dabei werden Synergien mit der Pioniergemeinde Luthern genutzt. Der Verband Region Luzern West treibt die Hochbreitbandversorgung weiter voran. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine gute Internetverbindung gehört heutzutage zur Grundversorgung für jeden Haushalt. Das zeigte sich gerade während der Coronapandemie bei Homeoffice und Fernunterricht. Doch nicht alle Gemeinden sind dafür ausgerüstet, insbesondere weil zuerst Städte und Agglomerationen mit neusten Technologien bedient werden – die kleineren Dörfer müssen oft hinten anstehen.

Marcel Schmid, Gemeinderat Ufhusen Bild: PD

Deswegen nahm Ufhusen das Heft in die eigene Hand und lancierte das Projekt «Glasfaser für alle Ufhusen». Die Gemeinde will einen flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser bis in die Wohnungen, also «Fibre to the Home» (FTTH). Dazu hat kürzlich ein Infoanlass für die Bevölkerung stattgefunden. «Insgesamt wird ein Ausbau vom Glasfasernetz befürwortet, auch wenn am Anlass hinterfragt wurde, ob dies eine Aufgabe einer Kommune sei», sagt Gemeinderat Marcel Schmid, Ressort Bau, Infrastruktur und Sicherheit. Das Interesse an besserem Internet sei vor allem ausserhalb der Bauzone sehr gross. «Mit maximalen 1 bis 5 Mbit/s weiss man wohl jede Verbesserung zu schätzen. In der Bauzone muss das Verständnis für den notwendigen Technologiewechsel erst noch wachsen», sagt Schmid.

Die verschiedenen Glasfasertechnologien. Bild: Swisscom

Derzeit baut die Swisscom im Dorfzentrum der Gemeinde bis im Mai 2022 die Glasfaser-Technologie «Fibre to the Street» (FTTS) – also Glasfaser bis auf 200 Meter zu den Liegenschaften – aus, was ab Juni benutzbar sein soll. Über das Projekt kann schliesslich die Gemeindeversammlung am

23. Mai 2022 befinden. Wird es angenommen, würde das Netz zwischen 2023 und 2025 flächendeckend realisiert.

«Die Gemeinde deckt mit einem Bruttokredit die Restkosten des Projekts ab. Nach den Kooperationsbeiträgen der Swisscom und den Anschlussgebühren der Grundeigentümer sind das rund 750’000 Franken», sagt Schmid. Die Liegenschaftsbesitzer würden einen Beitrag mittels einer Anschlussgebühr leisten. Für ein Einfamilienhaus belaufe sich der Beitrag auf 2400 Franken, Mehrfamilienhäuser würden im Verhältnis weniger zahlen.

Luthern hat 45 Prozent der Haushalte angeschlossen

Unterstützung erhält Ufhusen von der Gemeinde Luthern, welche derzeit in Eigenregie ein flächendeckendes Glasfasernetz baut und damit in der Region als Vorreiterin gilt. Durch die Zusammenarbeit ergeben sich hilfreiche Synergien. «Die erarbeiteten und ausgehandelten Verträge, Reglemente und erhärtete Kosten können mit nur leichten Anpassungen auf die Gemeinde Ufhusen übertragen werden», sagt Heini Walthert, Projektleiter von «Glasfaser für alle» in Luthern. Dass ihre Pionierarbeit auch anderen Gemeinden und der ganzen Region diene, freue ihn sehr.

Heini Walthert Bild: PD

Die Luthertaler Stimmbevölkerung hatte 2020 einem 3,6-Millionen-Sonderkredit für den Bau eines Glasfasernetzes zugestimmt. Derzeit seien rund 45 Prozent der Haushalte am Glasfasernetz bis in die Wohnungen angeschlossen. Der Zeitplan könne nach heutiger Sicht eingehalten werden. «Somit werden die letzten Gebäude und Haushalte anfangs April 2023 ans Netz gehen», sagt Walthert. Bereits fertig ausgebaut sei das Flühlental und der Ortsteil Hofstatt, also praktisch das ganze Gebiet nördlich des Dorfes Luthern. «Im Moment bauen wir Richtung Süden, um dann als Letztes das Dorfzentrum zu erschliessen.»

«Es gibt nach wie vor einen Stadt-Land-Graben»

An einer besseren Hochbreitbandversorgung für die Region arbeitet auch der regionale Entwicklungsträger Luzern West. Er lancierte im Jahr 2020 das Projekt «Wege zur Hochbreitbandversorgung», bei der auch die Gemeinde Ufhusen mitwirkt. Geschäftsführer Guido Roos sieht aber immer noch einen klaren Handlungsbedarf: «Was schnelles und stabiles Internet betrifft, gibt es leider nach wie vor einen Stadt-Land-Graben.»

Glasfaser-Bauarbeiten sind im Gange – hier in Mörschwil. Symbolbild: Ralph Ribi

In den Dörfern würden ausserhalb der klassischen Bauzonen internetmässig vielerorts noch «unhaltbare, fast unglaubliche Zustände» herrschen, findet Roos. Das habe sich auch während dem Homeoffice und dem Fernunterricht in Coronazeiten gezeigt. «Beim Thema Digitalisierung nehmen wir zunehmend wahr, dass die Leute auf dem Land befürchten, in Zukunft abgehängt zu werden. Dies, weil Infrastruktur-Investitionen in städtische Gebiete bevorzugt werden und stets wichtiger zu sein scheinen. Dem möchten wir klar entgegensteuern. Ländliche Gebiete sind enorm wichtig – und haben ein riesiges Potenzial.» Zur Initiative in Ufhusen sagt der Mitte-Kantonsrat:

«In der Gemeinde hat man die Notwendigkeit des Ausbaus erkannt – zu diesem mutigen Schritt vorwärts kann ich nur gratulieren.»

Geschäftsführer Guido Roos Bild: PD

Derzeit würden sich zahlreiche Gemeinden in der Region im Rahmen des Projekts mit einer zukunftsfähigen Internetversorgung beschäftigen. Doch der Ausbau stelle sie auch vor Herausforderungen. «Einerseits braucht es eine umfassende Übersicht darüber, was für technische Möglichkeiten es gibt, welche Vor- und Nachteile diese haben und wie schnell sie umsetzbar sind. Andererseits muss eine Lösung am Schluss natürlich auch finanzierbar sein», sagt Roos.

Hier dient der regionale Entwicklungsträger als Anlauf- und Koordinationsstelle. «Wir sind dran, im Rahmen des Projekts immer mehr Kompetenzen und Know-how im Bereich Hochbreitbandversorgung aufzubauen und bei uns zu bündeln.»

Derzeit führe der regionale Entwicklungsträger die Ergebnisse der Abklärungen zusammen und bespreche diese mit den Verbandsgemeinden. Roos sagt: «Im Mai möchte der Verband darüber informieren können, was die Abklärungen ergeben haben und was für Möglichkeiten sich anbieten würden, damit auch andere Gemeinden in der Region den Beispielen von Ufhusen oder Luthern folgen könnten.»

Region Oberwiggertal mit besserem Netz ausgestattet Die WWZ Telekom AG hat das Upgrade der Glasfaserkabelnetze in der Region Oberwiggertal abgeschlossen. Wie es in einer Mitteilung heisst, können die Kundinnen und Kunden in den Gemeinden Nebikon, Egolzwil, Schötz, Altishofen, Dagmersellen und Reiden nun mit Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s surfen. Für die WWZ steht im Kanton Luzern noch die letzte Etappe bevor, nämlich der Netzausbau im Entlebuch. Der gesamte Ausbau der Glasfaserkabelnetze im WWZ-Gebiet soll Ende Juni 2022 abgeschlossen sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen