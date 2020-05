GLP und Grüne bilden im Einwohnerrat Emmen eine gemeinsame Fraktion Die in Emmen neu gewählte GLP-Einwohnerrätin Monica Beckmann schliesst sich der Grünen-Fraktion an. Beatrice Vogel 07.05.2020, 18.40 Uhr

Monica Beckmann, GLP Emmen. PD

Nach ausführlichen Gesprächen haben GLP und Grüne entschieden, in der Legislatur 2020 bis 2024 im Emmer Parlament eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Politische Gemeinsamkeiten auch über die Ökologie hinaus liessen diesen Schritt für beide Parteien logisch erscheinen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Grüne wie GLP erhoffen sich durch diesen Zusammenschluss, in der Emmer Politik verstärkt Impulse im Bereich Ökologie setzen zu können, etwa bei den Themen Wohnen oder Mobilität.