Glücksfall Stadt Luzern erbt unverhofft 6,7 Millionen Franken – und eröffnet damit einen Hilfsfonds Es ist fast wie ein Weihnachtsgeschenk: Eine Privatperson hat der Stadt Luzern ihr Vermögen hinterlassen. Diese führt nun den mit 6,7 Millionen Franken dotierten Margaretha-Binggeli-Fonds. In den Büchern der Stadt gibt es einige solcher Spezialfonds – mit ganz unterschiedlichen Zwecken. Christian Glaus 08.01.2021, 05.00 Uhr

Am 28. Mai 2020 ist die Stadtluzernerin Margaretha Binggeli verstorben. Das wäre eigentlich nicht von öffentlichem Interesse, wäre da nicht ihre Hinterlassenschaft. Weil die Frau mit Jahrgang 1941 keine Nachkommen hat, hat sie ihr Vermögen der Stadt Luzern vererbt. Es geht um 6,7 Millionen Franken, welche die Stadt ganz unverhofft erhalten hat. Frei darüber verfügen kann sie allerdings nicht.

Im Testament ist vermerkt, dass das Geld für den Sozialfonds zu verwenden ist.

Bloss: Diesen gibt es seit der Umstellung auf das neue Rechnungslegungssystem HRM II nicht mehr. Deshalb führt die Stadt neu den Margaretha-Binggeli-Fonds. Die entsprechende Verordnung ist per 1. Januar in Kraft getreten, wie dem Kantonsblatt zu entnehmen ist.

Zuständig für den Fonds ist Paolo Hendry, Leiter der Abteilung Alter und Gesundheit der Stadt Luzern.

Margaretha Binggeli hat er nie kennen gelernt, auch über die Absicht der Frau war die Stadt nicht informiert, bis das Testament eröffnet wurde. Hendry sagt zum speziellen Erbe:«Offenbar hatte sie einen starken Bezug zur Stadt.»

Fonds verfolgt zwei Zwecke

Um den Willen der Verstorbenen zu erfüllen, hat die Stadt Luzern also einen Fonds eröffnet. Dieser enthalte praktisch die gleichen Bestimmungen wie der frühere Sozialfonds, sagt Hendry. Der Margaretha-Binggeli-Fonds bezweckt gemäss Verordnung die Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Luzern sowie von Institutionen. Natürliche Personen sind bezugsberechtigt, wenn sie sich vorübergehend in einer finanziellen Notlage befinden, keine wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen und seit mindestens drei Jahren steuerrechtlichen Wohnsitz in der Stadt haben.

Denkbar wäre laut Hendry, dass Personen finanziell unterstützt werden, die beispielsweise durch eine Operation oder eine Zahnsanierung in Geldnot geraten.

«Ziel wäre es in solchen Fällen, eine Sozialhilfeabhängigkeit zu vermeiden.»

Bei den Institutionen können jene unterstützt werden, die im sozialen und soziokulturellen Bereich tätig sind. Deren Tätigkeiten müssen mit den städtischen Aufgaben im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen zusammenhängen. Eine weitere Einschränkung ist, dass die Leistungen oder Projekte «mehrheitlich den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Luzern zugutekommen», wie es in der Verordnung weiter heisst.

Bei Beträgen ab 20'000 Franken entscheidet der Stadtrat

Nicht begrenzt sind die Beiträge, welche die Stadt sprechen kann. Gemäss Verordnung kann die Sozial- und Sicherheitsdirektion von Martin Merki pro Gesuch und Kalenderjahr selber über Beiträge bis 20'000 Franken entscheiden. Für höhere Beiträge ist der Stadtrat zuständig.

Paolo Hendry spricht beim unverhofften Erbe von einer «schönen Überraschung. Das verschafft uns Spielraum, um Personen oder Projekte zu unterstützen, wo die ordentlichen Töpfe nicht reichen». Aus dem früheren Sozialfonds wurden jährlich etwa 200'000 Franken ausbezahlt. Bewegen sich die Beiträge aus dem Margaretha-Binggeli-Fonds im gleichen Rahmen, würde das Geld für gut 30 Jahre reichen.

Dass eine Privatperson ihr Vermögen einer Gemeinde vererbt, ist speziell – aber nicht einzigartig. In ihrem Geschäftsbericht 2019 führt die Stadt Luzern 14 Legate und Stiftungen mit Fremdkapital auf, welche sie verwaltet. Per Ende 2019 umfassten diese insgesamt gut 5 Millionen Franken. Das zeigt auch den Wert von Margaretha Binggelis Hinterlassenschaft auf: Die zur Verfügung stehenden Mittel werden mehr als verdoppelt.

Theoretisch könnten nun bei der Stadt Gesuche um Unterstützung aus dem Margaretha-Binggeli-Fonds eingereicht werden. In der Praxis ist es indes üblich, dass allgemein gehaltene Unterstützungsgesuche bei der Stadt eingehen. Sie prüft in einem ersten Schritt, ob diese bewilligt werden können. In einem zweiten Schritt prüft sie, aus welchem Topf die Gelder gesprochen werden können. Der neue Fonds wurde bisher – nur wenige Tage nach der Eröffnung – noch nicht angetastet.

Jede Person kann der Stadt Geld hinterlassen

Grundsätzlich kann jede Person der Stadt Geld hinterlassen. «Das Verwalten dieser Vermögen gehört zu unserem Job», sagt Paolo Hendry. Der Aufwand halte sich in Grenzen. Er fügt an:

«Wenn dabei etwas Tolles herausschaut, ist das schön.»

Als Beispiel nennt er den seit 1999 bestehenden Maria-Benes-Schmid-und-Bernhard-Perret-Fonds. Mit diesem können Massnahmen zu Gunsten von Menschen mit Behinderung unterstützt werden. «Daraus haben wir zusammen mit der Albert Koechlin Stiftung den behindertengerechten Umbau des Pfadiheims Hubelmatt finanziert. Das war ein sehr wertvolles Projekt», sagt Hendry.

Seit 2017 führt die Stadt Luzern auch den Nina-und-Walter-Alfred-Baumann-Fonds. Dieser bezweckt die finanzielle Unterstützung von Vorhaben, die der Erhaltung oder Attraktivierung der Spreuerbrücke sowie der Kapellbrücke und des Wasserturms dienen. Der älteste im städtischen Verzeichnis aufgeführte «Topf» ist die «Stiftung» Maihofschulhaus. Es handelt sich um eine Zuwendung von Baumeister Josef Vallaster im Jahr 1943. Sie bezweckt die Durchführung von Jugendfesten und Schulreisen für die Schüler des Maihofschulhauses.