Unfall auf der Autobahn A2 – Gotthard-Strassentunnel gesperrt

Göschenen Selbstunfall auf der Autobahn A2 – Gotthardtunnel kurzzeitig gesperrt Bei der Ausfahrt aus dem Gotthard-Strassentunnel hat ein Lenker die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Signaltafel und einem Betonelemet, anschliessend schlitterte es noch 150 Meter weiter, ehe es auf der Seite liegend zum Stillstand kam. 03.04.2022, 14.06 Uhr

In der Nacht auf Sonntag, fuhr ein Autolenker kurz vor 0.15 Uhr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden. Bei der Ausfahrt des Gotthard-Strassentunnels kollidierte der 57-jährige Autofahrer zunächst mit einer Signaltafel und anschliessend mit einem Betonelement in der Fahrbahnmitte, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte.