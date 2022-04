Die Rigibahnen suchen Investoren für das Grossprojekt an der A4

Goldau Die Rigibahnen suchen Investoren für das Parkplatz-Grossprojekt an der A4 Auf dem A4-Parkplatz soll eine Einstellhalle mit 616 Parkplätzen entstehen – und darüber Räume für Gewerbe und Dienstleistungen. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 19.04.2022, 08.00 Uhr

Ein Modellbild, wie das Bauwerk mit Tiefgarage dereinst aussehen könnte. Bild: PD

Die Rigi Bahnen AG hat für das Parkplatz-A4-Areal bei der Autobahnausfahrt ein Grossprojekt im Visier. Derzeit liegen die Gestaltungspläne für ein neues Parkhaus samt Gewerberäumen auf. Rigi-Bahnen-CEO Frédéric Füssenich und Verwaltungsratspräsident Karl Bucher sagen auf Anfrage des «Boten der Urschweiz»:

«Es ist die Maximalvariante.»

Die Rigi Bahnen klären also ab, was auf diesem Areal machbar wäre. Das Vorhaben hat es in sich. Das Gestaltungsgebiet Parking A4, Goldau, liegt gemäss Zonenplan in der Gewerbezone. Mit einer Bauzonenfläche von 8376 Quadratmetern sind die Voraussetzungen für einen Gestaltungsplan gegeben.

Parkplätze und Promenade geplant

Die Planung sieht vor, die bisher oberirdisch angeordneten 270 Besucherparkplätze in einer Einstellhalle mit 616 Parkplätzen unterzubringen. Auf dieser viergeschossigen Einstellhalle, welche als Sockelbau ausgebildet ist, soll eine gut gestaltete Gewerbe- und Dienstleistungsüberbauung mit insgesamt rund 7500 Quadratmetern anrechenbarer Geschossfläche entstehen. Architektonisch soll die Überbauung, insbesondere von der A4 her gesehen, einen grossen Wiedererkennungswert aufweisen.

Die mehrgeschossige Einstellhalle bildet eine öffentliche Promenade und Erschliessungsplattform. Im Weiteren befinden sich hier Nasszellen für an- und abreisende Rigi-Gäste. Das lange Gebäudevolumen ist gegliedert. Talseitig treten fünf dreigeschossige Baukörper mit Attikageschoss in Erscheinung, welche gemäss Unterlagen «die Körnigkeit der umliegenden Gewerbebauten» aufnehmen. Zurückversetzt sind diese Volumen miteinander verbunden.

Nach Bewilligung beginnt Suche nach Partnern

Das Richtprojekt sieht ein gegliedertes Gewerbe- und Dienstleistungsgebäude vor, welches in Etappen gebaut werden könnte. Dieses Gebäude steht auf der viergeschossigen Einstellhalle. Ebenfalls im Untergeschoss sind Technik-, Lager- und Archivräume angeordnet. Das Erdgeschoss wäre mehrheitlich frei und soll der Erschliessung für Reisebusse mit 18 Stellflächen sowie auch den Fussgängern als grosszügige Erschliessungsfläche dienen.

Die Parkplätze sollen unter der Woche nicht nur durch Rigi-Gäste und interne Dienstleister, sondern auch durch umliegende Dienstleistungsbetriebe, die Berufsschule, die Pädagogische Hochschule oder das umliegende Gewerbe gegen Gebühr genutzt werden können. An den Wochenenden, Feiertagen und während der Ferienzeiten stünden die Parkplätze mehrheitlich den Rigi-Gästen zur Verfügung.

Was das Bauvorhaben kosten wird und bis wann es realisiert werden soll, ist derzeit offen. Verwaltungsratspräsident Karl Bucher sagt zum weiteren Vorgehen:

«Wenn dieser Gestaltungsplan bewilligt wird, gehen wir auf Investorensuche.»

Über die Kosten könne man erst reden, wenn klar sei, was alles realisiert werde. «Wir möchten mit mehreren grösseren Investoren zusammenarbeiten», erklärt Bucher das Ziel. Wunschkandidat als Mitinvestor wäre, so Bucher, die Roche, welche in Rothrist offenbar an ihre Kapazitätsgrenzen stösst. Aber auch andere Firmen, die etwa im Fänn in Küssnacht zu wenig Platz haben, wären als Mitinvestoren vorstellbar.

