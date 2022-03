Claudia Muff erhält den Goldenen Violinschlüssel

«Goldener Violinschlüssel» Diese Ruswiler Preisträgerin prägt die Volksmusikszene mit ihrem Akkordeonspiel Claudia Muff wurde mit der höchsten Auszeichnung der Volksmusik geehrt. Die 50-Jährige ist schon seit Jahren eine musikalische Grösse, verbindet gekonnt alte und neue Volksmusik und fördert den Nachwuchs. Monika van de Giessen Jetzt kommentieren 11.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudia Muff ist Trägerin des «Goldenen Violinschlüssels». Bild: Manuela Jans-Koch (Ruswil, 10. März 2022)

Es ist die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der schweizerischen Volksmusik: der Goldene Violinschlüssel. Dieser geht 2022 an die Akkordeonistin Claudia Muff aus Ruswil. Die 50-Jährige ist seit Jahren eine konstante Grösse im Bereich der klingenden Folklore. Aus ihrer Feder stammen rund 50 Kompositionen. Auch die Jugendförderung liegt der Musiklehrerin der Musikschule Rontal am Herzen. So engagiert sie sich als Präsidentin der Kaspar-Muther-Stiftung für den volksmusikalischen Nachwuchs – für dessen jungen Talente sie oft als Vorbild fungiert.

Die Würdigung ihres musikalischen Schaffens mit dem «Goldenen Violinschlüssel» bezeichnet Muff als «riesige Ehre». Es sei fast ein wenig unwirklich, inmitten der «Grossen» der Volksmusikszene diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Diese Aussage ist typisch für Muff. Ihre stets bescheidene, ruhige und besonnene Art ist das, was viele Volksmusikfreunde an ihr lieben. In Tat und Wahrheit zählt Muff zu den ganz Grossen in der Volksmusikszene. Der Verein Goldener Violinschlüssel zeichnet seit 1979 jährlich Personen aus, die auf dem Gebiet der klingenden Folklore Wegweisendes geleistet haben und sich mit Leib und Seele für die Volksmusik engagieren. Alles Attribute, die auf Muff zutreffen.

Eigentlich wollte sie Klarinette lernen

Schon seit Januar weiss Muff, dass sie mit dem «Goldenen Violinschlüssel» ausgezeichnet wird. «Das Schwierigste war, niemandem davon zu erzählen. Nicht einmal meine Familie durfte etwas erfahren.» Totale Verschwiegenheit war gefragt. «Zwei- bis dreimal wurde es kritisch», sagt sie und lacht.

Apropos Familie: Muff wuchs in einem musikalischen Umfeld auf. Ihr Vater Hans Muff war ein äusserst populärer Klarinettist und Saxofonist mit eigener Ländlerkapelle. Mit ihm spielte sie bis zu seinem Tod im Jahr 2015 in der Kapelle Hans und Claudia Muff. Zu ihrem Vorbild Walter Grob, dem mittlerweile verstorbenen Ausnahmekönner auf dem Akkordeon, hatte Muff einen besonderen Bezug. Auch Willi Valotti, berühmter Akkordeonist der Kapelle Heirassa zählt zu ihren ganz grossen Vorbildern.

Die traditionelle Volksmusik im typisch Innerschweizer Musikstil – also Klarinette, Kontrabass, Akkordeon und Klavier – bedeutet Muff viel. «Ich liebe diese Musik, sie bleibt immer in meinem Herzen. Es ist einerseits die Musik, die ich als Kind in mich eingesogen habe und andererseits erinnert sie mich auch an meinen Vater», erzählt sie und verrät, dass sie ursprünglich das Klarinettenspiel erlernen wollte. «Das hat aber nicht so gut geklappt.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mal spielt sie einen Schottisch, mal einen Vals Musette

Es ist aber nicht immer die typische Ländlermusik, die man von Muff zu hören bekommt. «Es kann auch ganz anders sein», sagt sie. Seit mehr als 30 Jahren tritt sie solo oder mit ihren eigenen Formationen Quartett Claudia Muff, der Luzerner Ländler-Band und dem Trio Cappella auf. Sie tritt auch immer wieder als Gastmusikerin auf oder wirkt bei Theaterproduktionen als Musikerin mit. Dabei beweist sie, wie offen Volksmusik sein kann.

Auf die Frage, wie sie den Spagat zwischen den verschiedenen Musikstilrichtungen meistert, antwortet Muff: «Mir gefällt die Offenheit, die wir in der Ländlermusik haben. Wir sind völlig frei, was und wie wir spielen, das trifft auch auf die Besetzung zu.» Und wenn sie sich an einem Konzert zwischen einem Tango, einem Vals Musette, einer Jazzkomposition oder einem Schottisch entscheiden müsste, was würde sie dann am liebsten spielen? «Das kommt ganz auf das Konzertlokal an: Im ‹Rössli› in Ruswil spiele ich einen Schottisch, im KKL einen Vals Musette.»

Hinweis: Die Verleihungsfeier «Goldener Violinschlüssel 2022» für Claudia Muff findet am 1. Oktober 2022 in Ruswil statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen