Goldgräberverein Willisau: Bruno Bieri erzählt aus der Geschichte

Goldgräberverein Willisau Fünf Freunde auf der Suche nach dem Napfgold: «Zu Beginn glaubten wir sogar, in den Nagelfluh-Felsen habe es Möcken von Gold» Vor über einem halben Jahrhundert zog der Goldgräberverein Willisau los, um das Napfgold zu entdecken. Mitglied Bruno Bieri erzählt von falschem Gold, einer abenteuerlichen Reise und seinem Archiv. Salome Erni 24.07.2021, 05.00 Uhr

Vier von fünf Mitgliedern des Goldgräbervereins Willisau zur Zeit der Gründung im Jahr 1969. Bild: Bruno Bieri

«Auf dem Napf, da gibt es Gold! Da sind Millionen, die auf ihre Entdeckung warten!» – so oder so ähnlich mag es geklungen haben, als der junge Geologiestudent Bruno Bieri vor über fünfzig Jahren vom Napfgold sprach. Er sass damals mit vier Freunden nach einer Wanderung im Wirtshaus Linden in Daiwil. Kurz zuvor erfuhr er von einer Mitstudentin vom Goldvorkommen im Napf. Dort rankten sich nur noch Legenden um die Suche nach dem wertvollen Metall.

Heute, wo ganze Schulklassen Goldflitterchen aus dem Wasser bergen, sieht die Situation natürlich anders aus. Doch dass dieser Ansturm auf die Napfbäche stattfindet, hängt mit jenem Abend zusammen. Der heute 74-jährige Bruno Bieri, Archivar der Gemeinde Willisau, erinnert sich, dass seine Kollegen ganz enthusiastisch waren. Also gründeten die fünf Jungspunde 1969 den Goldgräberverein Willisau. Sie verfassten auch Statuten. So professionell sie klingen – dass keine verheirateten Männer, Frauen und «Blaukreuzler» zugelassen wurden, deutet darauf hin, dass weniger der Profit als gemütliche Stunden im Freundeskreis Sinn und Zweck des Vereins waren.

Zwei Willisauer Goldgräber an der Arbeit in der Grossen Fontanne mit dem selbstgebastelten Waschkennel. Bild: Bruno Bieri

Goldgräber im Rampenlicht

Die fünf Willisauer brachen für zwei Wochen ins Entlebuch auf. «Sobald vom Gold die Rede war, wurden die Leute aufmerksam. Das ist unglaublich, wie dieses Material fasziniert!», so Bieri. Nach einem ganzseitigen Bericht im «Willisauer Boten» kam auch das Radio. Obschon sie keinen Fund machten, erzählten die «Goldgräber» von ihren grossartigen Erfolgen. Als der Reporter neugierig nach dem Aussehen des Fundes fragte, zückte Bieri rasch einen kleinen Behälter mit goldenen Flitterchen.

Seine Freunde waren überrascht darüber, denn sie fanden ja bislang noch kein einziges Stückchen Gold. Bieri, der sich auf eine solche Situation vorbereitet hatte, war eine Woche zuvor im Wallis gewesen. Dort war er auf einen Stein mit goldähnlichem Glimmer gestossen, hatte diese glitzernden Partikel abgeschabt und führte den ahnungslosen Reporter damit an der Nase herum.

Die Goldsuche ging in Lappland weiter

Wenn Bieri sich an die Anfänge erinnert, lächelt er schelmisch. «Geblufft haben wir», sagt er. «Ganz zu Beginn glaubten wir sogar, in den Nagelfluh-Felsen habe es Möcken von Gold, die wir ausgraben können – deshalb auch Goldgräber- und nicht Goldwäscherverein.» Obwohl sie dann bald auf die Technik des Goldwaschens stiessen, fand sich in der Region niemand, der sie ihnen beibringen konnte. Im Napfgebiet geriet dieses Handwerk nämlich bereits im 19. Jahrhundert in Vergessenheit.

Also brach Bieri gemeinsam mit Edi Wiprächtiger, ebenfalls Mitglied des Goldgräbervereins, im Jahr 1970 nach Lappland auf. 1000 Kilometer nördlich von Helsinki machten sich die beiden auf die Suche nach Goldwäschern, wurden aber nicht fündig. Nach drei erfolglosen Tagen, so erzählt es Bieri, seien die beiden im Pissoir eines Restaurants gestanden und hätten sich beklagt. Dann habe sich ein Mann nebenan bei ihnen gemeldet – auf Deutsch. Er wisse, wo Goldgräber zu finden seien. Der Deal: Die Schweizer mussten ihm einen Abend lang jedes Bier zahlen. «Was wollten wir auch tun?», sagt Bieri. Also willigten sie ein.

Ein finnischer Profi-Goldgräber an der Arbeit. Bild: Bruno Bieri

Am nächsten Tag nahm der Mann sie mit auf sein Boot und fuhr 30 Kilometer hinaus in die Wälder. Die restlichen 60 Kilometer mussten sie zu Fuss zurücklegen, bevor sie fündig wurden. Vier oder fünf Goldwäscher habe es dort gegeben, die mit Waschpfannen und hölzernen Waschkänneln Gold suchten. Abgeschottet von der Welt hätten sie dort gelebt, nur all Halbjahr kam ein Helikopter vorbei und versorgte sie im Tausch mit Gold mit Nahrungsmittel, weiss Bieri zu erzählen.

Goldwaschen zur Berühmtheit verholfen

Bieri und seine Kollegen hegten nie die Absicht, das Goldwaschen zum Beruf zu machen. Trotzdem ist er hörbar stolz, wenn er von damals erzählt. «Unser Verein hat das Goldwaschen im Napfgebiet wieder bekannt und berühmt gemacht», sagt Bieri selbstbewusst.

Bruno Bieri betreut seit dem Jahr 2007 das Archiv Willisau. Auf dem Bild posiert er mit seinen Goldwäscher-Gerätschaften. Bild: Pius Amrein (Willisau, 5. Juli 2021)

Im vergangenen Jahr sammelte er alle seine Bücher zum Thema Napfgold und richtete einige Regale in seinem Archiv ein. Der Geologe und ehemalige Lehrer an der Kantonsschule Willisau erklärt, dass ihn das Napfgold auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive interessierte. Er verfasste mehrere Broschüren und Bücher darüber und hielt Vorträge. Auf seinem Computer finden sich zu diesem Thema ganze 115 säuberlich sortierte Ordner.

Er weiss zu jedem Text und jedem Foto etwas zu berichten. Etwa von der Schweizer Goldwäscher-Meisterschaft in Hergiswil am Napf im September 1989, die er als OK-Präsident mit ins Leben rief. Es hat aber auch einen Reisebericht aus Lappland, noch mit Schreibmaschine geschrieben, und unzählige Fotos, Dokumente und Presseberichte. Ebenfalls in den archivierten Unterlagen ist das von Verein selbst gedichtete Napflied, das zu verschiedenen Gelegenheiten von den Goldgräbern vorgesungen wurde. Bieri blickt auf den Bildschirm und singt: «Das Gold in der Fontanne glänzt wie ein Sonnenstrahl...»