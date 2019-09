Fabian Hodel zu seiner Goldmedaille an der Berufs-WM: «Wir haben richtig abgefeiert»

Die Zeremonie am Dienstagabend in Kazan. (Bild: Swiss Skills)

Drei Mal Gold: So haben die Zentralschweizer an den World Skills in Kazan abgeschnitten

16 Medaillen holte die Schweiz an den World Skills in Kazan. Vier davon gehen in die Zentralschweiz. Gold gab es für die Bäckerin Sonja Durrer sowie das Landschaftsgärtner-Duo Mario Enz und Fabian Hodel.