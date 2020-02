Golfplatz Meggen gewinnt Swiss Golf Award 19'000 Golferinnen und Golfer haben entschieden: Der Golfplatz Meggen ist der schweizweit beste 9-Loch-Golfplatz 2019. 24.02.2020, 15.10 Uhr

Blick von der Golfanlage Meggen auf den Vierwaldstättersee und Luzern. PD

(std) Der Golfplatz Meggen ist zum zweiten Mal als bester 9-Loch-Platz der Schweiz ausgezeichnet worden, wie die Golf Meggen AG mitteilt. Die Verleihung habe an der Golfmesse in Zürich stattgefunden. Die Sieger der einzelnen Kategorien seien nicht durch eine Jury, sondern durch Golferinnen und Golfer aus der Schweiz erkoren worden. «Diese Auszeichnung widerspiegelt somit die Schweizer Golf-Gemeinschaft und macht die Wahl umso wertvoller», heisst es in der Mitteilung. Knapp

19'000 Personen hätten sich am Voting beteiligt.