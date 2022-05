Kanton Luzern 27 Prozent mehr als im Vorjahr: Kollekte der Reformierten Kirchen beträgt rund 263’000 Franken Im vergangenen Jahr haben die zehn Reformierten Kirchgemeinden und acht Teilkirchgemeinden für unterschiedliche Hilfswerke und soziale Institutionen Geld gesammelt. Die Pandemie wirkte sich dabei nach wie vor aus. 16.05.2022, 10.38 Uhr

Die Kollekte gehört zu einem Gottesdienst wie das Amen in der Kirche. Dass dabei einiges an Kleingeld zusammenkommt, zeigt die Auswertung der Reformierten Kirchen im Kanton Luzern. So betrug die Kollekte im vergangenen Jahr rund 263’000 Franken, wie der Synodalrat in einer Mitteilung festhält.