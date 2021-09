Gottesdienste Mit oder ohne Zertifikat – Luzerner Kirchen bieten beides an Auch ohne Covid-Zertifikat sind Gottesdienstbesuche weiterhin möglich. Doch es gibt Einschränkungen. Schwierig dürfte es an Tagen mit grösserem Andrang werden. Stefan Dähler 14.09.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Covid-Zertifikat betrifft nicht nur Restaurants oder Museen, sondern auch Gottesdienste. Wobei diese noch ohne Zertifikat abgehalten werden dürfen, wenn nicht mehr als 50 Personen teilnehmen – inklusive Mitwirkende. Es gilt dann nach wie vor Maskenpflicht, Abstände müssen eingehalten und Kontaktdaten erfasst werden. Bei mehr als 50 Personen ist ein Zertifikat Pflicht, dafür kann auf Schutzmassnahmen verzichtet werden. Mitwirkende ohne Zertifikat müssen weiterhin eine Maske tragen, ausser wenn sie sprechen, wie Erläuterungen des Bistums Basel zu entnehmen ist.

Gottesdienste sind weiterhin ohne Covid-Zertifikat möglich, doch es gelten Einschränkungen wie Abstand, Maskenpflicht und eine Obergrenze von 50 Personen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Wie setzen das Kirchgemeinden in der Praxis um? «Wir fahren zweigleisig und bieten Gottesdienste mit und ohne Zertifikatspflicht an», sagt Urban Schwegler, Leiter Kommunikation der katholischen Kirchgemeinde Stadt Luzern. Dies entspricht auch der Empfehlung des Bistums, die lautet, dass ein Pastoralraum beide Arten von Gottesdiensten anbieten soll. Schwegler:

«Damit wird gewährleistet, dass alle die Möglichkeit haben, einen Gottesdienst zu besuchen.»

Bei den Gottesdiensten unter der Woche ist in Luzern keine Zertifikatspflicht vorgesehen, da jeweils in der Regel kaum mehr als 50 Personen teilnehmen. Am Wochenende gibt es fünf weitere Gottesdienste ohne Zertifikatspflicht (Pauluskirche am Samstag, 18.30 Uhr, Jesuitenkirche am Sonntag, 7 Uhr, St.Maria am Sonntag, 9 Uhr, St.Leodegar am Sonntag um 8.30, 9.45 und 18 Uhr). «Für die Gottesdienste in St.Leodegar und St.Paul besteht die Möglichkeit, über ‹Eventfrog› im Voraus Plätze zu buchen, zwingend ist das aber nicht», sagt Schwegler. Die Kontrolle und Kontaktdatenerfassung erfolge am Eingang. Ist die Maximalzahl von 50 Personen erreicht, würden keine Personen mehr eingelassen.

Auch die katholische Kirchgemeinde Kriens führt Gottesdienste mit und ohne Zertifikat durch: werktags ohne, an den Wochenenden zwei von drei mit Zertifikat, wie Pastoralraumleiter Bernhard Waldmüller sagt. Aufgrund der bisherigen Besucherzahlen gehe man davon aus, dass für die Gottesdienste ohne Zertifikat keine Anmeldung nötig ist. «Sollte sich zeigen, dass wir vermehrt Leute abweisen müssen, könnte sich das noch ändern.»

Zertifikatspflicht dann, wenn mehr Leute erwartet werden

Auch kleinere Kirchgemeinden, in denen die Auswahl an Gottesdiensten weniger gross ist, variieren. Das zeigt das Beispiel der Katholischen Kirchgemeinde Zell: Dort spielt das erwartete Besucheraufkommen eine Rolle. Am kommenden Samstag findet ein Gottesdienst ohne Zertifikatspflicht statt. Am Sonntag dagegen, dem Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag, ist ein Zertifikat nötig. Interessierte können sich vorgängig auf der Website der Kirchgemeinde informieren, welche Gottesdienste in welcher Form abgehalten werden.

Die reformierte Kirchgemeinde Luzern bietet ebenfalls beide Varianten an, heisst es auf Anfrage. Eine Anmeldung für Gottesdienste ohne Zertifikat ist teilweise möglich, aber nicht zwingend. Wo ein Zertifikat nötig ist und wo nicht, ist auf der Website der Kantonalkirche www.reflu.ch ersichtlich. In den meisten Fällen ist keines erforderlich. Der kantonale Synodalrat empfiehlt den Kirch- und Teilkirchgemeinden, «wenn möglich, Gottesdienste nicht der Zertifikatspflicht zu unterstellen», wie einem Schreiben auf der Website zu entnehmen ist.

Regeln gelten auch für Trauerfeiern

Ein heikler Punkt sind Trauerfeiern. Auch für diese gelten die erwähnten Vorgaben. Das stösst auf Kritik. Wie das Portal kath.ch schreibt, wollen sich die Landeskirchen beim Bundesrat dafür einsetzen, dass Abdankungen von der Zertifikatspflicht ausgenommen werden. Vorerst ist das aber nicht der Fall. Das Bistum Basel weist darauf hin, dass im Freien, etwa auf Friedhöfen, weiterhin Begräbnisse mit bis zu 500 Teilnehmern ohne Zertifikat möglich sind. Anschliessend könne eine Feier in der Kirche im kleineren Rahmen durchgeführt werden.