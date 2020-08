Reportage Gotthard-Modelleisenbahn im Verkehrshaus muss in die Zwangspause – Bahnliebhaber nehmen während letzten Ausstellungstagen Abschied Die Tage der Gotthard-Modelleisenbahn im Verkehrshaus sind zwar noch nicht endgültig gezählt, doch ab Montag müssen Besucher für längere Zeit auf das Bestaunen des über 60-jährigen Prunkstücks verzichten. Deswegen zog es so manchen Bahnliebhaber am Samstag nochmal nach Luzern. Chiara Stäheli 15.08.2020, 17.46 Uhr

Das Modell der Gotthard-Eisenbahn zählt seit der Eröffnung des Verkehrshauses zu dessen festem und oft bestauntem Inventar.

Neugierige Kinderblicke kurz nach der Inbetriebnahme des Gotthardbahn-Modells im Jahr 1959. Bild: PD

Dieses Wochenende konnte die Anlage zum letzten Mal besichtigt werden.





Bilder: Dominik Wunderli, Luzern, 15. August 2020

Danach muss die Anlage aufgrund des Neubaus am Standort der Schienenhalle 1 abgebaut werden.

Die Modellbahn entstand in Fronarbeit Auf einer Fläche von 13 auf 5,7 Meter sind auf dem Modell 300 Meter Bahngeleise und 70 Weichen zu finden. Der Nachbau der Gotthardstrecke im Massstab 1:87 zeigt eindrücklich auf, wie Höhenunterschiede mit der Bahn problemlos überwunden werden können. Gebaut wurde sie von den Luzerner Eisenbahn- und Modellbaufreunden, die rund 30'000 Stunden in das beliebte Ausstellungsstück investierten. Sie sind es auch, die die Anlage während Jahrzehnten wöchentlich gereinigt und gewartet haben.

Noch unklar, wie es weitergeht

Für Christof Niederöst ist dieser Umstand mehr als Grund genug, von Baar nach Luzern zu reisen, um die über 60-jährige Bahnanlage zum vorläufig letzten Mal bestaunen zu können: «Seit ich 1966 als kleiner Bub mit meinem Vater das erste Mal im Verkehrshaus war, bin ich immer wieder hierhergekommen, um die Anlage zu sehen.»

Er hoffe fest, dass das Prunkstück auch in der neu gebauten Halle, die voraussichtlich 2023 bezogen werden kann, einen festen Platz erhält, sagt Niederöst.

Ob dem so sein wird, ist laut Olivier Burger noch unklar. Der Medienverantwortliche des Verkehrshauses sagt:

«Das Gotthardbahn-Modell bleibt auf jeden Fall erhalten. Zurzeit werden Varianten für eine künftige Verwendung geprüft.»

Viel Zeit zum Überlegen bleibt nicht – bis Ende August muss die Schienenhalle 1 geräumt werden. Bis dahin sollte klar sein, wie es mit der Anlage weitergeht.







Wehmütiger Abschied auf Zeit

Doch hätte man das Modell nicht an einem anderen Ort im Verkehrshaus ausstellen können? «Diese Option wurde geprüft, jedoch aus Kostengründen und aufgrund der aktuell beschränkten Platzverhältnisse verworfen», so Olivier Burger. Für die zahlreichen Fans des Eisenbahn-Modells gilt also nun warten und hoffen.





Dominik Wunderli

So beispielsweise für Josef Holdener aus Udligenswil. Der fleissige Museumsgänger wird beinahe etwas wehmütig, wenn er daran denkt, dass das Herzstück der Eisenbahn-Ausstellung bald schon andernorts oder gar in einem Lager sein Dasein fristet:

«Die Modell-Anlage gehört hierhin. Vor allem auch ihr Alter macht sie zu etwas Einmaligem.»

Auch Josef Holdener wünscht sich, dass die Gotthard-Modelleisenbahn schon bald wieder im Verkehrshaus besichtigt werden kann.

Das Interesse der Besucherinnen und Besucher ist auch Olivier Burger nicht entgangen: «Viele verbinden Kindheitserinnerungen mit der Anlage. Sie wollen, dass sie erhalten bleibt und wieder in Betrieb genommen wird.» Er versichert deshalb: «Wir sind uns des historischen Werts des Modells bewusst und können uns vorstellen, die Anlage in eine neue Bahnwelt zu integrieren.»