Gotthardbahnmodell aus dem Verkehrshaus ist bereit für Transport – es wird in Adligenswil eingelagert In Folge des Rückbaus der Schienenhalle 1 wird das Gotthardbahnmodell aus dem Verkehrshaus abtransportiert. Dazu verschwindet das fünf Tonnen schwere Modell in einer grossen Holzkiste. 22.09.2020, 11.40 Uhr

Das fünf Tonnen schwere Modell wartet auf seinen Transport nach Adligenswil. Bild: Verkehrshaus

(pjm) Das bekannte Gotthardbahnmodell des Verkehrshauses ist für den Transport in das leerstehende Druckzentrum in Adligenswil bereit. Da das Modell nicht aufgetrennt werden konnte, musste laut Angaben des Verkehrshauses eine Holzkiste um das fünf Tonnen schwere Diorama gebaut werden. Der konkrete Zeitpunkt des Transportes ist indes noch ungewiss und hängt vom Fortschritt der Rückbauarbeiten an der Schienenhalle 1 ab. Diese wird nämlich in Folge eines Ersatzneubaus für ein Mehrzweckgebäude geräumt und zurückgebaut.