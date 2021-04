Covid-19 Gratis-Selbsttests: Apotheken werden rege besucht – in Willisau musste bereits nachbestellt werden Seit Mittwoch sind in Luzerner Apotheken Selbsttests für zu Hause erhältlich. Die Nachfrage nach den Tests ist gross, lange Warteschlangen bleiben aber aus. Philipp Wolf 07.04.2021, 13.44 Uhr

Die Apotheken im Kanton Luzern haben sich vorbereitet auf diesen Mittwoch, den ersten Tag, an dem gratis Selbsttests für zu Hause bezogen werden können. So steht etwa vor der Dr. Schmid's See-Apotheke auf dem Kapellplatz in der Stadt Luzern eigens ein Pavillon, um den Andrang zu bewältigen. Zusätzlich wird die Testabgabe über ein Fenster in der Seitengasse abgewickelt.

Das Prozedere ist simpel: Wer seine Krankenversicherungskarte vorzeigt, bekommt die Tests nach wenigen Augenblicken ausgehändigt.

Ab und zu stünden ein paar Kundinnen und Kunden an, sagt eine Apothekerin, aber riesige Warteschlangen habe es nicht gegeben.

Einzig, als während einigen Minuten Internetprobleme auftreten, kommt die Ausgabe am Kapellplatz kurzzeitig zum Stillstand. Die Anstehenden, die auf später vertröstet werden, nehmen es gelassen. Eine Frau meint, sie sei vor allem aus Neugierde hier und wolle einmal so einen Test ausprobieren. Eine andere hielt kurz vor der Apotheke inne, weil diese sich auf ihrem Arbeitsweg befindet.

Selbsttests besorgen, um Besuch zu empfangen

In der Amavita-Apotheke im Löwencenter sind es ebenfalls Neugierde und der Zufall, welche die Leute zur Abholung der Selbsttests verleiten. Eine Frau, die mit ihren zwei kleinen Kindern ansteht, meint, eigentlich sei sie zufällig in der Stadt. «Doch gleichzeitig erwarten wir am Samstag Besuch und dann sind wir froh um die Schnelltests.»

Eine Seniorin, die vor der Apotheke mit einem älteren Mann spricht, sagt: «Ich habe das gestern im Radio gehört und dachte mir, da schaue ich doch gleich einmal vorbei.» Die Abgabe sei reibungslos und schnell verlaufen. Der Mann sagt:

«Testen ist gut, doch wirklich wichtig ist das Impfen und wie langsam das im Kanton voranschreitet, ist unglaublich.»

Er habe Jahrgang 1950 und noch nicht einmal seinen ersten Impftermin bekommen. Seine Begleitung mit Jahrgang 1935 hat immerhin schon die erste Impfung erhalten. Beide sind froh, dass sie sich nun immerhin selbst testen können, auch wenn sie noch herausfinden müssten, wie das genau geht.

Apotheke Willisau musste nachbestellen

Aus Sicht der Apotheken ist die Abgabe der Schnelltests ebenfalls positiv angelaufen. Bei der Apotheke im Surseepark zeigte sich auf Nachfrage ein ähnliches Bild wie in den Stadtluzerner Apotheken: Mal müssen die Leute für die Tests kurz anstehen, mal kommen sie direkt an die Reihe.

In der Apotheke Willisau überstieg die Nachfrage am Vormittag derweil das Angebot. Wie die Inhaberin Rita Santalucia auf Nachfrage sagt, wurden im Verlauf des Morgens alle 400 Packungen à fünf Tests, die zur Verfügung standen, abgegeben. Ein kleiner Teil davon direkt in der Apotheke, der Grossteil in der Festhalle Willisau.

Das sei jedoch kein Problem, so Santalucia, man habe nachbestellt und bekomme am Nachmittag bereits wieder Selbsttests. «Der Kanton und der Kantonsapotheker Stephan Luterbacher machen gute Arbeit», so Santalucia.

