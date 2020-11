Porträt Diese Luzernerin hat eine App entwickelt, die nachhaltige Unternehmen sichtbar macht Michelle Oehri hat mit ihrem Start-up eine Web-Applikation entwickelt, die dem Nutzer nachhaltige Unternehmen anzeigt. Für die gebürtige Escholzmatterin eine Herzensangelegenheit. Fabienne Mühlemann 07.11.2020, 05.00 Uhr

Nachhaltigkeit. Ein Wort, welches viele Bereiche umfasst: Man kann Bio einkaufen, klimafreundlich reisen, Essen vor dem Abfall retten oder ein ökologisches Haus bauen. Um diese unterschiedlichen Bereiche zu vereinen, hat Michelle Oehri zusammen mit ihrem Co-Gründer Martin Slawik eine Web-Applikation entwickelt. Das Ziel: Nachhaltige Mikro- und Kleinunternehmen sowie Organisationen aus 50 definierten Bereichen wie Essen, Bauen, Gesundheit oder Mobilität in der Deutschschweiz sollen für die Bevölkerung sichtbar werden.

Die Web-Applikation heisst Greenpick und funktioniert ganz einfach. In drei Suchfeldern kann man eingeben, wonach konkret man sucht sowie in welcher Region und in welcher Kategorie Angebote interessieren. Die App spuckt dann die passenden Ergebnisse aus. «Nach drei Monaten Entwicklung sind wir nun in der Testphase. Das Angebot ist entsprechend noch nicht ausgeweitet, unser Netzwerk wächst stetig», erklärt Michelle Oehri.

Zu erwähnen ist, dass nicht einfach jedes nachhaltige Unternehmen in den Ergebnissen erscheint. Denn aufgelistet sind nur jene, welche in mindestens drei Nachhaltigkeitsbereichen aktiv sind. Wenn sich ein Unternehmen registrieren möchte, muss es eine Gebühr von 30 Franken zahlen. Um sicherzustellen, dass es sich wirklich um ein nachhaltiges Angebot handelt, wird es vom Start-up geprüft. Für den Nutzer bleibt das Angebot kostenlos.

Darum macht auch die Wärchbrogg bei der App mit Im Kanton Luzern sind bisher sechs Unternehmen registriert: Die Wärchbrogg mit dem Quai4 in der Stadt Luzern, der Ueli-Hof in Ebikon, der Biohof Wigger Obernau, Gmües Mattli in Kastanienbaum und der Bergolio-Shop in Weggis. Die Wärchbrogg zum Beispiel erfüllt durch die verpackungsfreien, biologischen und regionalen Produkte sowie dem sozialen Auftrag, Menschen mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz zu bieten, die Kriterien von Greenpick. «Wir passen gut zum Konzept, da wir neben ökologischen Produkten auch die sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigen», erklärt Geschäftsleiter Norbert Bucheli. Durch die App erhofft er sich, dass diese Werte noch sichtbarer werden. Doch er ist sich auch bewusst, dass Greenpick noch einige Hürden zu nehmen hat. «Man muss dem Nutzer eine genug grosse Auswahl an Angeboten bieten können, auch für den Kanton Luzern», sagt Bucheli. «Ich denke, das wird eine grosse Herausforderung.»

Wie eine Sonnencrème ihr Leben veränderte

Für die Gründerin Michelle Oehri ist das Projekt eine Herzensangelegenheit, denn Nachhaltigkeit spielt in ihrem Leben eine grosse Rolle. Ihren Aha-Moment hatte die ehemalige Leistungsschwimmerin beim Schnorcheln auf den Philippinen. «Das viele Plastik an den Stränden brachte mich zum Nachdenken», sagt die 33-Jährige. Und:

«Als ein Meeresschützer mich auf die für junge Korallen schädlichen Stoffe in meiner Sonnencrème hinwies, begann ich zu hinterfragen, was wirklich in Produkten steckt, und änderte meine Lebensweise.»

Das erforderte viel Zeit, weil sie lange recherchieren musste, um nachhaltige Alternativen zu finden. Nach dem BWL-Studium an der Uni Zürich war sie bei der Digitec Galaxus AG tätig und versuchte sich selbstständig an nachhaltiger Bademode. Am Energy Start-up-Day lernte sie Co-Gründer Martin Slawik kennen, der die Vision eines digitalen Assistenten für einen klimafreundlichen Lebensstil formte. «Mit meinen Erfahrungen in der Kommunikation und meinem Flair für digitalen Lösungen entwickeln wir die App nun gemeinsam», sagt Oehri.

Finanziert durch Erspartes und Crowdfunding

Doch warum soll man die App überhaupt nutzen? Die gebürtige Escholzmatterin sagt:

«Viele Studien und Dokumentationen belegen, dass der Klimawandel real ist. Das ist eine Herausforderung, die Lösungen braucht.»

Ihr sei bewusst, dass es bereits viele Internetseiten und Apps gebe, die nachhaltige Angebote anzeigten – nur schon im deutschen Sprachraum seien es gut 180 Plattformen. «Aber keine Seite deckt alle Lebensbereiche ab und stellt das nachhaltige Engagement der Anbieter ganzheitlich dar», sagt Oehri. Jede Person habe einen anderen Einstieg in die ökologischere Lebensweise, es sei ein Prozess. «Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen.»

Nun optimieren sie die App tagtäglich und vergrössern ihr Netzwerk. Das Start-up finanziert das Projekt zu einem Teil durch Erspartes, gleichzeitig wird es durch Förderer unterstützt. «Aber auch die IV oder Organisationen für berufliche Integration helfen uns.» Und auch ein Crowdfunding hat das Start-up lanciert: Das Ziel der ersten Etappe sind 8800 Franken - welches bald erreicht sein dürfte.

Hinweis: Die Web-App gibt es unter www.greenpick.app. Crowdfunding unter www.crowdify.net/de/projekt/greenpick