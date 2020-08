Greg Zeder ist neuer Co-Geschäftsleiter der Zwischennutzungs-Projekts «NF49» am Seetalplatz Die bisherige Co-Geschäftsleiterin Francesca Blachnik verlässt das Projekt NF49. Im Herbst übernimmt Greg Zeder die Funktion. 07.08.2020, 08.46 Uhr

Greg Zeder ist neu in der NF49-Geschäftsleitung. Bild: PD

(spe) Ab dem 1. Oktober wird Greg Zeder neu als Co-Geschäftsleiter für das Projekt NF49 am Seetalplatz tätig sein, wie der für das Zwischennutzungs-Projekt verantwortliche Verein Platzhalter am Freitag mitteilt. Der 41-Jährige Zeder ist in der Kulturbranche bereits als Geschäftsleiter beim Luzerner Independent-Label Little Jig Records, sowie als Leiter des Event- Marketings im Konzerthaus Schüür bekannt.