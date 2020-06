Video Grenadiergesellschaft Willisau leistet seit 200 Jahren Dienst im Namen des Herrn Die Herrgottsgrenadiere Willisau feiern dieses Jahr Jubiläum. Ihr Dienst wird heuer aber nur halb beansprucht. Roger Rüegger 11.06.2020, 13.04 Uhr

Zu lachen haben die Herrgottsgrenadiere nichts. Zumindest nicht, wenn sich die 18 Männer der Gesellschaft im Dienst befinden. Dann nämlich wird von ihnen Disziplin verlangt.

Die Grenadiergesellschaft Willisau bezweckt gemäss Statuten nicht weniger als «die Hebung der Feierlichkeit am hohen Fronleichnamsfeste und am heiligen Blutablassfeste».

Was das in der Praxis bedeutet, demonstrieren die Grenadiere in ihren scharlachroten Uniformen und den Bärenfellmützen (heute aus Lammfell) jeweils an zwei Feiertagen im Juni. Sie marschieren immer vor den Gottesdiensten an Fronleichnam und am Sonntag darauf am Ablassfest «Heilig Blut» mit ihren Langgewehren in Zweierreihe hinter dem Priester in die Pfarrkirche Peter und Paul in Willisau.

Blutstropfen fielen nach Gotteslästerung vom Himmel

Während der Messen formieren sie sich im Halbkreis im Chor. Am Heilig-Blut-Fest am Sonntag, dem wichtigsten Feiertag in Willisau, ist es ausserdem ihre Aufgabe, das Reliquiar, welches die Holzstücke des Freveltisches mit fünf Blutstropfen beinhaltet, zu bewachen. Die Blutstropfen fielen der Legende nach vom Himmel auf einen Tisch, an dem drei Männer im Lustgarten jassten. Einer der drei stiess im Zorn sein Schwert gegen den Himmel und rief, es solle den Leib Christi durchbohren.

Der Gotteslästerer wurde unter schrecklichem Getöse vom Teufel geholt. Die beiden anderen versuchten, die Blutstropfen vom Tisch zu waschen. Beide kamen in diesem Zusammenhang ums Leben. Der Ortspfarrer schnitt die Blutstropfen aus der Tischplatte. Seither werden sie in der Mostranz aufbewahrt.

So weit die Sage. Tatsache ist, dass es nicht jedermanns Sache ist, 90 Minuten ruhig an Ort und Stelle zu verweilen. Ein Herrgottsgrenadier aber muss standhaft sein. Was das bedeutet, schildert Pirmin Meier. Der 36-Jährige ist den Grenadieren 2002 als Nachfolger seines Vaters beigetreten. «Unsere Aufgabe ist nicht zu unterschätzen. Eineinhalb Stunden ist eine lange Zeit, wenn man sich nicht seriös auf den Einsatz vorbereitet. Die Beine werden müde, daher ist es ratsam, ausgeruht und mit genug Schlaf zum Dienst anzutreten und sich an den Vorabenden etwas zurückzuhalten.»

Wer sich etwas zuschulden kommen lässt, wird bestraft

Zurückhaltung haben die Grenadiere auch im Dienst zu wahren. Sie bestreiten zwar nur zwei offizielle Diensttage im Jahr, aber die gehen sie mit grosser Sorgfalt an. Wohlweislich, denn wer sich etwas zuschulden kommen lässt, wird bestraft. Unruhiges Stehen in der Kirche, nicht richtiges Laufen beim Exerzieren und Lachen im Dienst wird gebüsst. So steht es in den strengen Statuten der Grenadiergesellschaft Willisau.

Paragraf 19 hält zum Beispiel Folgendes fest: «Kein Mitglied darf während der Dienstzeit sich berauschen, sich in Zank oder Rauferei einlassen, noch Personen des anderen Geschlechts zum Weine führen oder halten.» Und unter Paragraf 22 ist vermerkt, dass alles Tanzen am heiligen Blutablassfest verboten sei. Gegen fehlbare Mitglieder übt die Gesellschaft Strafrecht aus. So wird jeder, der bei Dienstantritt nicht anwesend ist, oder unvollständig ausgerüstet erscheint, gemäss Statuten mit einem Franken gebüsst. Es besteht sogar Anzeigepflicht:

«Jedes Mitglied ist verpflichtet, alle entdeckten Fehler seiner Kameraden dem Hauptmann zur Anzeige zu bringen.»

Hauptmann Leo Birrer blättert amüsiert in den Statuten. «Da wurden noch grosse Ansprüche gestellt an die Grenadiere. Wir gehen heute etwas zeitgemässer vor. Der Hauptmann muss nicht mehr alles wissen. Dafür wird zu spätes Einrücken jetzt mit fünf Franken bestraft. Aber wir sind alle Herrgottsgrenadiere mit Leib und Seele. Und wir sind stolz, diese Uniform tragen zu dürfen. Dabei ist uns natürlich das Pflegen der Kameradschaft ein Anliegen, aber vor allem auch, dass wir Teil des Kulturguts sind», sagt Birrer, der 1989 Grenadier wurde und die Gesellschaft seit 2014 kommandiert.

Er verrät, dass es nicht immer nur harmonisch zugegangen ist innerhalb der Gesellschaft. «Von Zerwürfnissen aufgrund verschiedener politischer Ansichten ist in der Chronik zu lesen. 1865 gab es Streit unter den Mitgliedern», berichtet Birrer. In der Chronik steht: «Ein Mitglied (Hodel) wurde aus der Gesellschaft ausgeschlossen, weil er beleidigende Ausdrücke gegen den Hauptmann richtete.» Auch gab es immer wieder Differenzen wegen des Kniefalls. Es gab Zeiten, in der fast jedes Mitglied mit mindestens 20 Rappen gebüsst wurde. So betrugen die Bussgelder im Jahr 1859 satte 12.80 Franken.

Gottesdienst mit nur 120 Besuchern

Die Herrgottsgrenadiere Willisau wurden 1820 gegründet, also vor genau 200 Jahren.

Dass eine Jubiläumsfeier heuer nicht stattfinden wird, liegt ja praktisch auf der Hand. Die Männer finden es ausgesprochen nicht lustig, dass es ihnen ausgerechnet im Jubiläumsjahr nicht möglich ist, ihren Dienst vollumfänglich anzutreten. Denn weder an Fronleichnam noch am Sonntag darauf wird die traditionelle Prozession stattfinden.

«Vorgesehen waren neben den Gottesdiensten und den Prozessionen an Fronleichnam und dem Heilig-Blut-Fest eine Feier mit ehemaligen Grenadieren und Ansprachen. Nun wird dies eben auf das nächste Jahr verschoben», erklärt Evelyne Huber, die Kirchenratspräsidentin, die faktisch die Vorgesetzte der rein aus Männern bestehenden Grenadiergesellschaft ist. Sie betont, dass auch die Kanonen der Corporis-Christi-Bruderschaft Willisau dieses Jahr nicht ertönen werden. «Die Bruderschaft unterstützt die Grenadiere seit der Gründung 1938 akustisch. Mit den beiden Kanonen umrahmen sie das Fronleichnams- und Heilig-Blut-Ablassfest», sagt Huber.

Die Gottesdienste werden in der Pfarrkirche Willisau gefeiert. Allerdings werden auch diese den Umständen angepasst. Huber erklärt: «Die Kirche, die in normalen Zeiten gut 1000 Leute fasst, wurde auf Corona getrimmt. So finden dieses Jahr nur deren 120 Personen Platz.»



