Wegen der Grippeimpfung kommt es in Luzerner Apotheken und Arztpraxen zu einem Ansturm Dieses Jahr ist die Nachfrage nach der Grippeimpfung wegen der Corona-Pandemie viel grösser. Das Problem: Sowohl Luzerner Arztpraxen wie auch hiesige Apotheken haben zu wenig Impfdosen erhalten. Roseline Troxler 29.10.2020, 05.00 Uhr

Apothekerin Karin Häfliger impft in der Sonnen Apotheke in Emmenbrücke eine Kundin gegen die Grippe. Bild: Roger Grütter (28.Oktober 2020)

Die Luzerner Ärztinnen und Ärzte stellen bei der Nachfrage nach der Grippeimpfung einen deutlichen Anstieg fest, wie Aldo Kramis auf Anfrage sagt. Er ist Co-Präsident der Luzerner Ärztegesellschaft und praktiziert in Emmenbrücke als Hausarzt. In «normalen Zeiten» seien viele Schweizer der Meinung, die Grippeimpfung nütze nichts oder man werde erst recht krank davon. Ganz anders aktuell. «Wie schon während der Schweine- oder Vogelgrippe, stellen wir auch jetzt mit Covid-19 fest, dass die Menschen Angst haben und sich impfen möchten.» Kramis schätzt, dass sich im Schnitt der letzten Jahre höchstens 40 Prozent der Risikopersonen impfen liessen – und bloss 20 Prozent des Pflegepersonals. Dieses Jahr erwartet er einen Anstieg.

Der Hausarzt führt aus, dass in seiner Gemeinschaftspraxis rund 20 Prozent mehr Impfdosen bestellt worden seien – mehr sei gar nicht möglich gewesen. «Wir haben nun 80 Prozent der Impfdosis für Risikopatienten reserviert. Doch plötzlich wollen sich auch die 60 Prozent der Risikopatienten, die sich bisher gegen eine Impfung gesträubt haben, impfen lassen.»

Negative Rückmeldungen von Nichtrisikopatienten

Laut dem Co-Präsidenten der Luzerner Ärztegesellschaft führen die Praxen Listen, welche Patienten bei der Grippeimpfungen Priorität haben. Erst danach würden die weniger risikobehafteten Patientengruppen bedient und zuletzt die übrigen. Kramis räumt ein: «Das hat schon vermehrt zu negativen Äusserungen von Patienten geführt, die keiner Risikogruppe angehören.» Kramis nennt etwa Personen, die am Schalter, im Verkauf oder in einer Kita arbeiten. Doch für Kramis ist klar:

«Es ist unser Auftrag, aufgrund des Impfstoffmangels zu priorisieren. Obwohl wir deutlich mehr Impfdosen bestellt haben, können wir die Nachfrage nicht bedienen.»

Ein Problem sei, dass viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern dieses Jahr die Grippeimpfung empfehlen und diese teils gar bezahlen würden. Dies sei heuer die falsche Strategie: «Wir haben zu wenig Impfdosen. Daher sollten wir die vorhandenen für Personen reservieren, welche wirklich gefährdet sind.»

Hochbetrieb herrscht wegen der Grippeimpfung derzeit auch in vielen Apotheken im Kanton Luzern. Karin Häfliger ist beim Luzerner Apotheker Verein für die Kommunikation zuständig. Auch sie führt den Ansturm teils auf die Empfehlung der Arbeitgeber zurück. «Das verschärft die Thematik zusätzlich.» Und sie verweist auf die Aussagen des Bundesamts für Gesundheit, das die Grippeimpfung dieses Jahr besonders empfiehlt. «Angespannt ist die Situation vor allem in der Stadt Luzern, weil sich hier viele grosse Firmen und die Verwaltung befinden und sich viele Arbeitnehmer tagsüber impfen lassen wollen», führt Häfliger aus. Sie stellt fest, dass das Thema der Grippeimpfung dieses Jahr viel früher präsent ist.

Stammkunden haben Termine früher vereinbart

Die Apotheken reservieren die Impfdosen nicht speziell für Risikopersonen, wie Häfliger sagt. «Im Kanton Luzern dürfen die Apotheken sowieso nur Personen impfen, die kein besonderes Impfrisiko haben», ergänzt sie, meint aber: «Personen, welche sich in früheren Jahren bei uns impfen liessen, haben dieses Jahr im Schnitt zwei Wochen früher einen Termin vereinbart.»

Es gibt laut Häfliger Apotheken, welche schon alle Impfdosen vergeben haben und andere, die noch auf eine weitere Lieferung warten. Das Problem ist laut der Apothekerin, dass die Bestellungen für die Grippeimpfung bereits im Frühjahr getätigt werden müssen.

Spitäler wollen Impfquote mit Sensibilisierung erhöhen

Die Grippesaison beginnt in der Schweiz frühestens Ende Dezember und dauert jeweils sechs bis zwölf Wochen, wie es beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) heisst. Eine Grippeerkrankung kann laut BAG teils zu schweren Komplikationen wie Lungenentzündung, Herzmuskelentzündung sowie Erkrankungen des Nervensystems führen. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt daher Personen mit einem erhöhten Komplikationsrisiko die Grippeimpfung. Dazu zählen über 65-Jährige, Schwangere, Säuglinge, frühgeborene Kinder bis zwei Jahre sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen. Sinn könne eine Grippeimpfung auch bei Personen machen, die im Privaten oder bei beruflichen Tätigkeiten mit gefährdeten Personen zu tun haben.

Die Grippeimpfung hat daher auch für das medizinische Personal besondere Relevanz. Das BAG empfiehlt diesem die Grippeimpfung explizit. Gesundheitsfachleute würden bei der Grippeprävention eine Schlüsselrolle spielen. «Sie schützen mit der saisonalen Grippeimpfung und mit Hygienemassnahmen nicht nur sich selber und ihre Familie, sondern auch Patientinnen und Patienten mit erhöhten Komplikationsrisiken», schreibt das BAG.

Spital: Gut ein Viertel lässt sich impfen

Doch in den letzten Jahren war die Impfquote beim Spitalpersonal eher tief. Markus von Rotz, Sprecher beim Luzerner Kantonsspital (Luks), schreibt auf Anfrage: «Am Luzerner Kantonsspital wurden vor der letzten Grippesaison 23 Prozent der Mitarbeitenden geimpft. Dieser Wert steigt seit fünf Jahren kontinuierlich und hat sich bei rund einem Viertel eingependelt.» Heuer geht das Luks wegen der Pandemie von einer weiteren Steigerung aus. Separat fürs medizinische Personal wird die Quote nicht ausgewiesen. Sie liegt laut von Rotz aber höher. In der Grippesaison 2018/2019 gab es noch eine separate Auswertung für die Pflege. Damals zeigte sich jedoch, dass die Quote beim Pflegepersonal tiefer war als über alle Mitarbeiter gesehen.

An der Hirslanden Klinik St. Anna liessen sich mehr Mitarbeiter gegen die Grippe impfen als am Luks. Bei der letztjährigen Saison waren es 31 Prozent der Mitarbeiter. Im St. Anna in Meggen betrug die Impfquote gar 47 Prozent. Lukas Hadorn, Leiter Kommunikation: «Beim Gesundheitsfachpersonal ist die Impfquote in der Regel etwas höher als im Schnitt aller Berufsgruppen.» In Luzern waren es 34 Prozent der Pflegenden und 66 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, die eine Grippeimpfung machten. In Meggen betrug die Impfrate bei den Pflegenden gar 74 Prozent und 50 Prozent bei der Ärzteschaft. Hadorn betont:

«Wir hoffen, dass die Impfquote in diesem Jahr wegen der Pandemie leicht über dem Niveau der Vorjahre liegen wird.»

Entsprechend seien mehr Impfdosen bestellt worden. Für Prognosen sei es aber noch zu früh. «Wir haben den Impfstoff erst Anfang Oktober erhalten und stehen ganz am Beginn der Grippesaison.»

Aufklärung statt Druck bei den Spitälern

Sowohl das Luzerner Kantonsspital wie auch die Hirslanden-Gruppe setzen bei der Grippeimpfung auf Aufklärung. «Wir machen auch dieses Jahr eine interne Kampagne, um die Mitarbeitenden auf die Vorteile aufmerksam zu machen», sagt von Rotz. Die Grippekampagne werde mit jener zum Schutz vor dem Coronavirus verbunden.

Für Hadorn geht es bei der Sensibilisierung weniger darum, Mitarbeiter zu überzeugen: «Vielmehr möchten wir aufzeigen, welch wichtige Rolle unsere Mitarbeitenden bei der Eindämmung der Grippe einnehmen können.» Der Leiter Kommunikation unterstreicht: «Die Grippeimpfung ist eine wichtige, aber bei weitem nicht die einzige Massnahme, die wir ergreifen, um spitalinterne Übertragungen zu verhindern.» Genauso wichtig seien Schutzkonzepte, Maskenpflicht und Händehygiene.