Grossanlass in Knutwil Kann das Tractor Pulling stattfinden? Organisator vermeldet Termin – hat aber noch nicht einmal ein Gesuch gestellt Vom 12. bis 14. August finde das Tractor Pulling mit 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Knutwil statt, sagen die Veranstalter. Ob der Kanton das noch nicht gestellte Gesuch gutheissen wird, ist allerdings fraglich. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 10.04.2022, 17.00 Uhr

Geht es nach Daniel Kunz, heulen vom 12. bis 14. August in Knutwil nach dreijährigem Unterbruch wieder die Motoren auf. Das Tractor Pulling, bei dem sich mehrere 1000 PS starke Gefährte messen, wird jeweils von rund 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt. Und das soll auch heuer so sein, sagt der Organisator des mit Abstand grössten Motorsportanlasses in der Zentralschweiz. Auch auf der Website der Schweizerischen Tractor-Pulling-Vereinigung wird die Veranstaltung als fix vermeldet.