Tractor Pulling: Luzerner Grüne stellen kritische Fragen

Grossanlass Luzerner Grüne stellen kritische Fragen zum Tractor Pulling Die Luzerner Regierung soll kundtun, ob sie das Tractor Pulling heuer bewilligt. Das verlangen die Grünen – obwohl der Veranstalter noch gar kein Gesuch eingereicht hat. 11.04.2022, 15.55 Uhr

Das von jeweils rund 30'000 Personen besuchte Tractor Pulling in Knutwil soll heuer nach dreijährigem Unterbruch wieder stattfinden – gemäss Veranstalter vom 12. bis 14. August. Ein Gesuch werde in den nächsten Tagen eingereicht, so OK-Präsident Daniel Kunz gegenüber unserer Zeitung. Das für die Bewilligung zuständige Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement äussert sich denn vorderhand auch nicht dazu, ob es die Veranstaltung bewilligen wird. Sie will ein allfälliges Gesuch aber «kritisch prüfen».

Nun wollen die Grünen in einer am Montag dringlichen Anfrage von der Regierung erfahren, ob sie den Grossanlass heuer bewilligen wird. Falls ja, möchte die Partei wissen, wie die Exekutive ihr Okay begründet, da die Veranstaltung gegen Bundesrecht verstosse. Zu diesem Schluss kam auch die Regierung, und zwar in ihrer im Frühjahr 2020 veröffentlichten Antwort auf einen Vorstoss der SP. Der auch als «Knutwiler Power Days» bekannte Wettkampf zwischen Gefährten, in denen mehrere 1000 PS starke Motoren eingebaut sind, sei deshalb bis jetzt lediglich toleriert worden, so die Regierung.

Für Samuel Zbinden, den Erstunterzeichner des Vorstosses, soll die Regierung nun «zeigen, wie ernst es ihr damit ist, mehr für das Klima und die Biodiversität zu tun». Es wäre «höchst fragwürdig», einen Anlass zu bewilligen, der gegen Bundesrecht verstosse und für enorme Schäden an der Umwelt sorge, so der Parlamentarier aus Sursee. (nus)

Impressionen aus dem Jahr 2019:

Die Kategorie Super-Stock ist eröffnet: Naomi Kools aus den Niederlanden macht den Anfang. (Bild: Julian Spörri, Knutwil, 10. August 2019) Vier Traktoren sorgen dafür, dass alle Teilnehmer die gleichen Bedingungen vorfinden. Nach jedem Fahrer präparieren sie die Piste neu - in nur einer Minute. (Bild: Julian Spörri, Knutwil, 10. August 2019) Solche Bilder sieht man jetzt alle fünf Minuten: Rauchende Traktoren, die angepeitscht von den Zuschauern über die Knutwilerhöhe brettern. (Bild: Julian Spörri, Knutwil, 10. August 2019) Nicht nur Männer lassen sich für den Motorsport begeistern: Auch unter den Traktorfahrern gibt es einige Frauen - beispielsweise die beiden Geschwister Naomi (17) und Manon Kools (25) aus Holland. (Bild: Julian Spörri, Knutwil, 10. August 2019) Das ist der stärkste Traktor an den diesjährigen Powerdays - mit 8000 PS. Fahren tut ihn HAns Zurbier aus den Niederlanden. (Bild: Julian Spörri, Knutwil, 10. August 2019)

