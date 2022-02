Stadt Luzern: Diese Grossbaustellen sind geplant

Grossbaustellen Auch ohne Velostation: Im Luzerner Zentrum fahren in den nächsten Jahren an mehreren Orten die Bagger auf Bahnhofstrasse, Durchgangsbahnhof, Pilatusplatz – in der Stadt sind zahlreiche Grossbaustellen geplant, die sich auch auf den Verkehr auswirken werden. Eine Übersicht. Stefan Dähler 1 Kommentar 14.02.2022, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den nächsten Jahren ist bei der Luzerner Bevölkerung Flexibilität gefragt. Im Stadtzentrum sind mehrere grosse Bauprojekte geplant, die einige Umleitungen und auch Verkehrsbehinderungen nach sich ziehen werden. Auf Anfrage unserer Zeitung hat die Stadt Luzern eine Liste der grössten Vorhaben erstellt, wobei der Zeitplan und die Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Verkehr in vielen Fällen noch nicht im Detail feststehen. Hier die Übersicht:

Die Bahnhofstrasse inklusive Theaterplatz und Seidenhofstrasse wird bekannterweise aufgrund einer Volksinitiative aufgewertet und weitgehend autofrei gestaltet. Geplant ist unter anderem eine zweite Baumreihe. Zudem werden Werkleitungen saniert. Der Grosse Stadtrat hat dafür Ende 2021 Kredite von total 8,45 Millionen Franken bewilligt. Nicht realisiert wird die unterirdische Velostation, den dafür nötigen Kredit von 19,26 Millionen Franken hat das Stimmvolk am 13. Februar abgelehnt.

So soll die Bahnhofstrasse künftig aussehen. Visualisierung: Stadt Luzern

Beim Pilatusplatz müssen Werkleitungen erneuert und Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut werden. In diesem Zusammenhang steht auch eine neue Verkehrsführung, die sogenannte Y-Achse, zur Diskussion. Diese sähe vor, dass die Obergrundstrasse zwischen Pilatusstrasse und Hirschengraben für Busse, Velos und den Fussverkehr reserviert wird. Der Autoverkehr würde auf den Hallwilerweg verlagert. Ob das Verkehrsregime entsprechend verändert wird, ist noch nicht entschieden. Da es sich um ein Kantonsstrassenprojekt handelt, hat der Kanton das letzte Wort.

Dieser Teil der Obergrundstrasse würde verkehrsberuhigt, sofern das Y-Achse-Projekt umgesetzt wird. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. März 2019)

Auch die Baselstrasse, ebenfalls eine Kantonsstrasse, wird saniert. Zudem soll es Verbesserungen für den ÖV und den Veloverkehr geben. Die Stadt wünscht sich die Einführung von Tempo 30, der Entscheid des Kantons steht noch aus. Bezüglich Auswirkungen auf den Verkehr während der Bauzeit stünden Stadt, Kanton und Bund in Kontakt, so die Stadt. Dies gelte auch für den Pilatusplatz. Wie der Website des Vereins BaBeL zu entnehmen ist, könnte der Verkehr während stadteinwärts einspurig durch die Baselstrasse geführt werden, stadtauswärts über die Dammstrasse.

Zum Bau des Neuen Theaters sind noch keine Details bekannt. Gemäss heute geltender Grobplanung ist die Bauphase zirka 2026 bis 2028 vorgesehen. Derzeit läuft der Architekturwettbewerb, der Ende Jahr abgeschlossen sein dürfte.

Für die aufgrund einer Volksinitiative geplante Inseli-Umgestaltung will der Stadtrat im Sommer einen Projektierungskredit beantragen. Danach soll der Projektwettbewerb durchgeführt werden. Derzeit seien noch keine detaillierte Aussagen zu den Auswirkungen der Arbeiten auf den Verkehr möglich. Diese dürften aber eher gering sein. Wichtig sei, dass die Umgestaltung vor dem Bau des Durchgangsbahnhofs abgeschlossen ist, so die Stadt. Das Projekt sorgte jüngst für Aufregung, weil die Schaffung grösserer Grünflächen gemäss Stadtrat dazu führt, dass die Määs auf dem Inseli keinen Platz mehr hat.

Der Bau des Durchgangsbahnhofs dagegen wird sich stark auf den Verkehr auswirken. Die Baustellenplanung werde derzeit noch erarbeitet, so die Stadt. Bekannt ist aber bereits, dass einige Gleise sowie Teile des Bahnhofplatzes während Jahren nicht genutzt werden können. Zahlreiche Auto- und Veloparkplätze fallen weg. Neue Buslinien und Haltestellen wären an der Zentralstrasse beim Inseli denkbar. Zudem müsste der See abschnittweise trockengelegt werden. Weitere Informationen dürften bekannt werden, wenn das Vorprojekt vorliegt, was gegen Ende Jahr der Fall sein sollte.

So könnte der Bahnhofplatz nach der Realisierung des Durchgangsbahnhofs aussehen. Visualisierung: Stadt Luzern

Mit dem Ausbau der Rengglochstrasse und dem Bypass gibt es zwei weitere Grossprojekte, die sich auf den Verkehr in der Stadt auswirken werden – auch wenn sich die jeweiligen Hauptbaustellen nicht im Luzerner Stadtzentrum befinden. Bei der Rengglochstrasse ist während deren rund 18-monatigen Sperrung in den Jahren 2023 und 2024 mit Mehrverkehr zu rechnen. Der Kanton plant vor allem im Gebiet Littau/Reussbühl Massnahmen zur Bevorzugung des ÖV.

Beim Bypass ist nicht klar, wann die Arbeiten beginnen, da noch Einsprachen hängig sind. Im Ausführungsprojekt wird 2024 als frühestmöglicher Zeitpunkt genannt. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von rund 12 Jahren, in dieser Zeit kommt es zu diversen temporären Verkehrsumlagerungen. Weil es etwa zeitweise nicht möglich sein wird, via Autobahn von Emmen Süd nach Kriens beziehungsweise umgekehrt zu fahren, wird mit Mehrverkehr im Stadtzentrum gerechnet, vor allem auf der Achse Kasernenplatz-Obergrundstrasse. Als flankierende Massnahmen sind Dosierampeln vorgesehen. Zudem soll mittels Beschilderung und Ampelsteuerung möglichst nur jener Verkehr durch die Stadt geleitet werden, der keine Ausweichmöglichkeit hat.

Die vielen Grossbaustellen haben auch schon die Politik auf den Plan gerufen, zumal auch die städtischen Klimaziele zu vermehrter Bautätigkeit führen dürften. In einer Motion forderten FDP, Mitte, SVP und GLP vom Stadtrat einen Planungsbericht, der aufzeigen soll, wie die Projekte koordiniert und Synergiepotenziale genutzt werden können. Der Stadtrat sei zwar bemüht, «ein koordiniertes Vorgehen zu fördern», hiess es im Vorstoss. Es fehle aber ein Masterplan. Die verschiedenen Baustellen «werden einen sehr grossen Einfluss auf das öffentliche Leben und die Atmosphäre in der Stadt Luzern haben».

Stadtrat und Stadtparlament lehnten die Motion ab. Dies aber nicht, weil man per se gegen eine übergeordnetes «Koordinationsinstrument» wäre, wie der Stadtrat in seiner Stellungnahme schrieb. Es sei jetzt aber noch zu früh dafür, denn die Projekte wiesen «sehr unterschiedliche Konkretisierungsgrade» auf, in vielen Fällen seien die konkreten Bauphasen zeitlich noch nicht näher konkretisiert. «Es ist zu befürchten, dass einzelne zentrale Elemente dieses Plans bei der Diskussion der Thematik bereits veraltetet wären.» Generell sei die Koordination von Baustellen bereits «eine Daueraufgabe». Zum gegebenen Zeitpunkt sei denkbar, dass sich der Stadtrat bei Bund und Kanton wie auch im eigenen Zuständigkeitsbereich für ein übergeordnetes, dynamisches Koordinationsinstrument einsetzt, allenfalls in Form einer digitalen Anwendung.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen