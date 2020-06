Grosse Solidarität mit dem abgesetzten Generalvikar Martin Kopp Die Petition «Solidarität mit Martin Kopp: Wir distanzieren uns vom Entscheid von Peter Bürcher», ist von 3865 Personen unterschieben worden. Die Petitionäre organisieren eine Pilgerreise nach Chur, wo sie die Petition an Bischof Peter Bürcher übergeben werden. 02.06.2020, 12.04 Uhr

(zim) Vom 13. bis 18. Juni nehmen einige der Unterzeichner der Petition «Solidarität mit Martin Kopp: Wir distanzieren uns vom Entscheid von Peter Bürcher» den Weg von Zürich (Start am Samstag, 13. Juni, 7 Uhr Central Zürich) nach Chur unter die Füsse. Mit dabei sind auch Unterschriften jener 3865 Personen, welche die Petition in Solidarität mit Martin Kopp unterstützt und 1515 Kommentare geschrieben haben, wie einer Mitteilung der Petitionäre zu entnehmen ist. Administrator Peter Bürcher habe inhaltlich auf die Petition bisher nicht reagiert.

Die Petition werde Peter Büchner übergeben, weil diese Unterschriften ein Auftrag an Bischof Peter Bürcher und die Amtsträger in Chur seien, zuzuhören, die Petitionärinnen ernst zu nehmen und Entscheidungen transparent, nachvollziehbar und verhältnismässig zu treffen.

Am 18. Juni halten die Petitionäre ab 9 Uhr in der Kathedrale von Chur gesammelte Stille und beten für die Zukunft des Bistums und einen brückenbauenden Bischof. Um 9.30 Uhr soll die Petition an Peter Bürcher vor dem bischöflichen Hof in Chur übergeben werden. Anschliessend soll um 10.15 Uhr vor der Kirche St. Luzi beim Priesterseminar Martin Kopp für sein langjähriges Wirken als Priester der Diözese und als Generalvikar gedankt werden.