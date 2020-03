Grosse Solidarität in der Zentralschweiz: Nachbarn helfen Nachbarn – hier finden Sie die Hilfsangebote in Ihrer Region

Während sich das Virus weiter ausbreitet, sind gefährdete Personen auf Hilfe angewiesen. Um ihnen den Alltag zu erleichtern, organisiert sich die Bevölkerung – vor allem in den Sozialen Medien. Pascal Studer, René Meier Aktualisiert

Die Ausbreitung des Virus verlangsamen, Risikogruppen schützen: Im Kampf gegen die Corona-Epidemie zählt jeder Tag. Ob Zustellung von Lebensmitteln und Medikamenten oder Hilfe im Alltag: Es gibt einige Initiativen in der Zentralschweiz. Hier die Übersicht.



Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Nidwalden

Obwalden

Uri

Schwyz

Facebook-Gruppe Luzerner helfen Luzernern (öffentlich)

CVP Luzern: Boten-Dienste und Einkäufe www.cvp-luzern.ch/hilfe

Facebook-Gruppe Lozärn hilft gärn (öffentlich)

Die beiden Organisationen Vicino Luzern und die Genossenschaft Zeitgut Luzern haben ein kostenloses Unterstützungsangebot eingerichtet. Menschen, die zur Risikogruppe gehören und ihre Wohnung nicht mehr verlassen können oder wollen, können sich über eine entsprechende Hotline melden und Hilfe beantragen. Hotlines: Würzenbach (079 395 14 49), Littau (079 895 27 09), Neustadt (079 152 32 32), Altstadt (076 369 57 77). Alle Infos dazu auf www.vicino-luzern.ch und www.zeitgut.org

Facebook-Gruppe Luzern-Corona: Eltern organisieren sich (privat). Eltern, die sich (gegenseitig) in der Kinderbetreuung unterstützen (Gesuche / Angebote)

MS Sport, Anbieter von Sportcamps, vermittelt wegen der Absage der Frühlingscamps Trainer als Kinderbetreuer zuhause. Angesprochen sind Familien, welche Probleme bei der Suche eines Betreuungsangebots für ihre Kinder haben. Infos: www.mssports.ch

Facebook-Gruppe Zuger helfen Zugern (öffentlich), zhz-zug@gmx.ch, 076 412 07 41

Kiss Nachbarschaftshilfe Cham. Angebote und Anfragen an Karin Pasamontes, 076 443 38 58, cham@kiss.zeit.ch, www.kiss-zeit.ch/cham

Freiwillige Hilfseinsätze (wie z.B. Einkäufe erledigen oder andere wichtige Besorgungen) bei Personen, die Unterstützung benötigen, übernimmt der Kantonalverband Uri des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Freiwillige Helfer und auch Personen, die Unterstützung benötigen, können sich beim SRK Kantonalverband Uri melden (Telefon: +41 41 874 3075 / Email: info@srk-uri.ch). Die Koordinationsstelle ist erreichbar zwischen 8.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.30 und 17.00 Uhr.

Facebook-Gruppe Wir helfen! (Kanton Uri, öffentlich). tobias.schilter@hotmail.com, 079 436 24 72

Gassi-Dienst Uri, www.hundezentrum-teamwork.com/gassi-dienst, brigitta.hofmann66@bluewin.ch, 079 707 23 18

Facebook-Gruppe Gärn gscheh - Kanton Schwyz hilft (öffentlich) Die Hilfe reicht von Boten-Gängen oder dem Einkauf bis hin zum Hundespaziergang. Betroffene können sich per Mail (sz.hilft@gmx.ch) oder per Telefon (079 725 71 52, 078 822 21 01, 076 320 66 12, 079 349 95 92, 079 310 32 77 oder 079 913 47 89) melden.

Facebook-Gruppe Schwyzer helfen Schwyzern (öffentlich), 076 412 07 41

So können Sie Personen aus den Risikogruppen unterstützen

Solidarität forderte Innenminister Alain Berset von der Schweizer Bevölkerung vergangenen Freitag, um der neusten Eskalationsstufe des Corona-Virus zu begegnen. Die Zentralschweiz scheint die dringlichen Worte des SP-Magistraten ernst zu nehmen. Auf der Internet-Plattform www.hilf-jetzt.ch sind nämlich Dutzende Gruppen aufgelistet, welche in der aktuellen Krisensituation Hilfestellungen anbieten und sich untereinander organisieren. Häufig handelt es sich um Facebook-Gruppierungen, teilweise wird auch über Whatsapp kommuniziert.

Eine der Zusammenschlüsse heisst «Luzerner helfen Luzernern». Gemäss Gründerin Rosa Kolm, welche auch Gruppen für die Kantone Zug, Schwyz sowie Ob- und Nidwalden betreut, hat man nur schon gestern über 50 neue Anfragen erhalten. Für Rosa Kolm ist diese freiwillige Hilfe essenziell. Sie betont: «Wir befinden uns in einer Extrem-Situation.» Nun sei es an der Zeit, sich solidarisch mit den Bevölkerungsgruppen zu zeigen, welche vom Virus besonders bedroht seien. Neben Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma sind gemäss Bundesamt für Gesundheit vor allem Personen ab 65 Jahren stark gefährdet.

Hier setzen Kolms Gruppen an: «Eine gefährdete Person kann beispielsweise ihren Einkaufszettel an ihren Briefkasten hängen. Ein Nachbar besorgt dann die Sachen und legt sie schliesslich vor ihre Tür.» Dies geschehe ohne Körperkontakt, die Bezahlung könne beispielsweise durch eine Überweisung geregelt werden. Alternativ sei natürlich ebenfalls möglich, das Geld in einem Umschlag in den Briefkasten des Helfers zu legen. «Die Bezahlung basiert auf Vertrauen», sagt Kolm. Besonders wichtig sei allerdings, dass sich die älteren Leute nicht genieren, auf die Unterstützung zurückzugreifen. Hier wird Kolm deutlich:

«Ich appelliere wirklich an die Seniorinnen und Senioren, die Hilfe in Anspruch zu nehmen.»

Doch nicht nur mit Einkäufen können Helfende die Personen aus den Risikogruppen unterstützen, ihren Alltag zu bewältigen. Weil ab heute landesweit die Schulen geschlossen sind, jedoch viele Eltern trotzdem arbeiten müssen und einige Kitas ebenfalls schliessen, ist die Kinderbetreuung ein akutes Thema. «Auch hier sind die Gruppenmitglieder bereits miteinander in Kontakt getreten», sagt Kolm. Der Solidarität sind also keine Grenzen gesetzt.

Hinweis: Weitere Informationen zur Nachbarschaftshilfe finden Sie unter www.hilf-jetzt.ch. Hier können Sie Gruppen suchen, gründen oder einer beitreten.