Grosser Schlusspunkt der Fasnacht: Das war der Monstercorso in Luzern Neben dem «Chendermonschter» in der Stadt Luzern standen am Güdisdienstag grössere Umzüge überall im Kanton an. Am Abend folgte eines der letzten Highlights der Luzerner Fasnacht 2020: der Monstercorso in der Stadt Luzern. Aktualisiert

Die Löchlitramper Littau als Affen unterwegs. Borggeischter Musig Roteborg, getreu ihrem Motto «Wächter vom Rotbachtobel» Der riesig-schöne Grend der Lopper-Gnome Hergiswil. Elch der Hügü-Schränzer Lozärn Gruuseliges Monster der Alti Garde Lozärn. Ein bisschen Spass muss sein. Die Musegg-Geischter Lozärn mit Tambourmajor Poseidon. Chacheler Musig Chriens Räbechüng Verbrennen in Baar Böckel heizt dem Chüng ein. Die Kinder haben Spass am Chendermonster in der Stadt Luzern. Die Paulusschränzer Lozärn als Lollipops. Der Grend der Chnuupesager Luzern zieht die Blicke der Kinder auf sich. Tierische Gestalten streifen durch die Gassen. Süssigkeiten für die Kinder. Die Monster AG. Wöschwiiber am Umzug in Kriens. Peace and love: Ein Hippie macht die Strassen unsicher. Ist das etwa Charlie Chaplin? Der Spass kam in Kriens nicht zu kurz. Rockig unterwegs. Die beiden fühlen sich «vögeliwohl». Wildes Sujet Die Böögenzunft Nüderef auf einem Vierrad.

Schenkastico mit einem mystischen Wagen. Die Wiggertaler Tüfle waren äusserst gfüürchig gekleidet. Bereits Sommer? Die Gscheeri-Buebe als Baywatch.

Ein wildes Sujet macht Hochdorf unsicher. Die Eichlefääger Würenlingen als Spasstronauten.

Sie nehmen gleich ein Bad: Echli Rücke muess es. 50 Jahre Schiklub Luthern Die Schmömpf Reiden sind bunt unterwegs. Die Luuszäpfe Friday 4 Hubraum trotzdem gruusigen Wetter. Cambrias mit dem Motto Irrlicht.

Der Zunftmeisterwagen am Ciro Carnevale.

Gluggsi Musig Ebikon mit einem sehenswerten Tambourmajor. Ein magisches Wesen. Cheerleaderinnen am Umzug in Rothenburg Wer will Rockstar werden? Umzug in Rothenburg Die Überraschungsnummer für Zunftmeister Willi in Doppleschwand inklusive Düsentöff. Umzug Doppleschwand: Bad im Bad. Posaunist der Los Contineros. Mit soviel Einsatz gibt das mal einen Top-Feuerwehrmann. Volle Power bei den Löwen. Die Legorengruppe verteilt während des Umzugs Süssigkeiten. Süssigkeiten werden euphorisch entgegengenommen. Austrommeln in Altdorf Austrommeln in Altdorf Dieses Königspaar und ihre beiden Leibwächter begeisterten die Zuschauer. Obelix fuhr mit seinen Freunden aus dem kleinen Dorf der Unbesiegbaren in Dallenwil ein. Die Schluchtä-Gruftis Ennetmoos hauen in Dallenwil nochmal drauf. Die Dossäbängäler haben sich von Kägiswil nach Sarnen verirrt. Am letzten Tag der Fasnacht kann das schon mal passieren. Diese Fasnachtsgruppe aus Sarnen und Kerns lässt allen das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Mit dem Monstercorso am Güdiszischtig ist die Luzerner Fasnacht zu Ende gegangen.

Im ganzen Kanton Luzern fanden am Dienstag diverse Fasnachtsumzüge statt. Nebst dem «Chendermonster» und dem Monstercorso in der Stadt Luzern war in Kriens, Ebikon, Sursee, Doppleschwand, Triengen, Hochdorf, Luthern und Rothenburg fasnächtliches Treiben angesagt.

23:01 Uhr

Das war's von unserer Seite mit der Fasnachts-Berichterstattung 2020. Hier können Sie noch den Text von unserer Reporterin Sandra Peter zum Monstercorso lesen.

An dieser Stelle beenden wir unseren Fasnachtsticker am Güdiszischtig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen den Wasserfesten weiterhin gutes Feiern und falls es doch bald einmal ins Bett gehen sollte: Gute Nacht!



22:45 Uhr

Für alle, die noch nicht genug haben: In den Gassen Luzerns gibt's noch diverse Auftritte von Guggenmusigen, wie hier zum Beispiel von den Alö.

Unter der Egg trotzen die Fasnächtler dem Regen und feiern. Bild: Raissa Bulinsky

Diese Grende haben wohl schon Feierabend. Bild: Raissa Bulinsky

22:11 Uhr

Offizieller Schlusspunkt der Fasnacht ist die Verabschiedung von Bruder Fritschi kurz vor Mitternacht. Gegen Mittwochmorgen hin neigt sich die Fasnacht 2020 dann definitiv ihrem Ende zu. Doch in Luzerns Gassen wird heute Abend natürlich weiterhin gefeiert.

22:06 Uhr

Und nun ist der Monstercorso vorbei, die Putzmaschinen fahren auf. Robert Marty, Präsident der Vereinigte, sagt gegenüber Tele 1:

«Ich bin beeindruckt von diesen Musigen, diesen Farben und diesen Verkleidungen. Es war fantastisch.»

22:02 Uhr

Welches Schuhwerk ist wohl besser geeignet? Schicke Holländerschuhe oder Adiletten?

Bild: Raissa Bulinsky

21:45 Uhr

Die Luzerner Polizei meldet, dass zu Beginn des Umzugs rund 12'000 Zuschauer anwesend waren. Mittlerweile stehen nicht mehr so viele am Strassenrand.

Im Stadtkeller suchen die Fasnächtler Zuflucht. Bild: Raissa Bulinsky

21:31 Uhr

Erste Bilder unseres Fotografen Philipp Schmidli erreichen uns:

Gluggsi-Musig Ebikon Bild: Philipp Schmidli

Müsali-Musig Lozärn Bild: Philipp Schmidli

Der riesige Grend der Lopper-Gnome Hergiswil ist einfach herrlich anzuschauen. Bild: Philipp Schmidli

Hügü-Schränzer Lozärn mit einem Elch. Bild: Philipp Schmidli

21:12 Uhr

Trotz garstigem Wetter sind die Zuschauer bestens gelaunt:

20:57 Uhr

Auch in Luzerns Gassen läuft einiges. Die Chaosmoler aus Emmen verpassen deiner Bude einen neuen Anstrich, ob du willst oder nicht.

Bild: Raissa Bulinsky

20:38 Uhr

Die Borggeischter Roteborg sind gfüürchig unterwegs. Ihr Motto: Wächter vom Rotbachtobel.

Bild: Sandra Peter

20:31 Uhr

Dieses Einhorn musste dran glauben und fiel hungrigen Fasnächtlern zum Opfern. Gesichtet in der Eisengasse.

Bild: Raissa Bulinsky

20:23 Uhr

Die Regenschirme werden wieder aufgespannt, es regnet wieder leicht. Das macht den Fasnächtlern jedoch wenig aus. Diese wilden Sujets haben eine Verkleidung aus Bechern.

Bild: Sandra Peter

20:15 Uhr

Vor über 50 Jahren wurden «Die Vereinigte» gegründet und diese Marke ist seither eine Erfolgsstory. Was damals mit einer Handvoll Guuggemusigen begann, ist heute auf eine Grösse von rund 80 Gruppierungen zum grössten Fasnachtsverband der Zentralschweiz angewachsen. Guuggemusigen, Tambourenvereine, Kleinformationen sowie Wagen- und Maskengruppen ergeben einen bunten, kreativen Mix von über 3'000 Guuggern und Fasnächtlern.

19:58 Uhr

Diese Familie hat den Regen vorausgesehen - oder in den Wetterbericht geschaut. Auf jeden Fall sind sie perfekt ausgerüstet, um das Monsterkonzert trocken zu überstehen.

Bild: Raissa Bulinsky

Frisur sitzt: Die «Kursivierte» haben definitiv kein Bad Hair Day.

Bild: Raissa Bulinsky

19:48 Uhr

Gleich 9 Guuggenmusigen feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. 70-jährig ist die Bohème Musig Lozärn geworden:

Bild: Philipp Schmidli

Die weiteren Jubilare:

-Rotsee-Husaren Ebikon (1960)

-Vikinger Fasnachtsmusik Luzern (1960)

-Spöitzer (1970)

-Födlitätscher (1980)

-Musegg-Geischter (1990)

-Nölli Grötze (1990)

-Lozärner Chaote (1995)

-Zwätschgewörger (1995)

Die Vikinger ... Bild: Philipp Schmidli

... und die Spöitzer feiern ebenfalls Jubiläen. Bild: Philipp Schmidli

Die Rotsee-Husaren bei ihrem Auftritt.

19:45 Uhr

Der Tambourenverein Luzern, die Fritschigruppe Zunft zur Safran und der Tambourenverein Gerliswil-Emmen machen den Anfang. Es folgen die Jubilare.

Bild: Sandra Peter

19:28 Uhr

Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Bald geht es los! Hier die Route des Umzugs:

Beim Schwanenplatz stehen die Leute dicht gedrängt.

Bild: Raissa Bulinsky

19:15 Uhr

Fulminanter Abschluss der Luzerner Fasnacht

Als eigentlichen Höhepunkt der offiziellen Guugger-Fasnacht kann der heutige Umzug genannt werden. Der als Monstercorso bekannte, gigantische Anlass führt ein letztes Mal alle Vereinigten-Guuggemusigen, Kleinformationen und Sujetgruppen zu einem gigantischen Umzug zusammen.

In den Anfangszeiten der Vereinigten trafen sich die Musigen noch zu einem gemeinsamen Konzert auf dem Mühlenplatz. Miteinander, dirigiert von Sepp Ebinger, Pöldi Häfliger und Max Baumann, wurde das Stück „Alte Kameraden“ gespielt. Das Abmarschieren wurde von Jahr zu Jahr von immer mehr Zuschauern umrandet. Zu tausenden wurde die Marschroute bevölkert, denn niemand wollte dieses bunte Stelldichein verpassen. Als einziger Korso führt das «Monschter», wie es kurz genannt wird, durch die Altstadt. Das macht diesen Anlass noch eindrucksvoller.

Zum Programm geht es hier.

19:07 Uhr

Die Strassenseite Richtung Altstadt ist schon gut gesäumt. Doch nun beginnt es zu regnen.

Bild: Sandra Peter

18:53 Uhr

Aus aller Welt strömen sie an den Umzug in Sursee – echt exotisch! 2000 Umzugsteilnehmer haben den 15'000 Zuschauern eine Weltreise im Schnellzugstempo beschert. Hier geht es zum Bericht.

Böögenzunft Nüderef Guuggenmusig Auckland, Neuseeland Tunnuschränzer Altbüron Sooregosler Oberkirch Fasnachtsfreunde Buchs Frauen der Zünftigen Frauen der Zünftigen Ricke-Grunzer Ebersecken Erebos Insalifääger Mouesee SEMPALUSTRIS Urisk Wegerepflotscher Reiden Töndlitätscher Meierskappel Schenkastico Schenkastico Grobmanns Diebetormtöibeler Sursee

Wildes Sujet

18:38 Uhr

In Luthern reift eine neue Generation Schleipfgrende heran: Die 36. Tannenschleipfete zog trotz schlechten Wetterprognosen zahlreiche Fasnachtsbegeisterte an. Hier geht es zum Bericht.

Auf dem Bild zu sehen ist die Tanne inmitten versammelter Fasnächtler. Ufhuser Wagen mit "100 Johr ...". Flueh-Fäger Luthern mit "Back to the 90's". Gitarrengruppe mit "Hipie-Rocker am Napf". Echli Rücke muess es mit "Echli Rüche muess es". DTV Luthern mit "Chrüterhäxe". 3./4. Klasse A mit "Lutherthaler Googlehopftopf". Znünimanne Altishofen mit "Metem Reto Rockts". Schiklub Luthern mit "50 Jahre Schiklub Luthern". MuKi mit "Fisch Fridolin und seine Freunde". Eyertal-Team mit "Pestizide". Spielgruppe Sonneschiin Hergiswil mit "Globi und seine Freunde, Globine und Glöbeli. Fröschlochruugger Zell mit "Mach kes Theater".

18:24 Uhr

Am 59. Fasnachts- und Kinderumzug Ebikon haben Drachen, Stiere und Igel ihr Unwesen getrieben. Aber auch den einen oder anderen politischen Seitenhieb gibt es zu verzeichnen. Hier geht es zum Bericht.

Auch rund 400 Kinder liefen beim Umzug mit. Im Bild: Schülerinnen und Schüler der Schulhäuser Zentral, Sagen und Innerschachen.

Alles andere als vegan: Congressus Ebrius mit dem Motto «Metzgete anno 1850».

Die Lozärner Chaote mit dem Sujet «Ducktales».

Das Resultat des Kinder-Grinden-Bastelns der KGB Rotseezunft kann sich sehen lassen. Bedrohlich! Cambrias mit «Irrlicht».

Der düstere Cambrias-Wagen in ganzer Pracht. Auf hohen Stelzen. Ein weiterer bunter Grend der Schulhäuser Zentral, Sagen und Innerschachen.

Die Gluggsi Musig Ebikon mit dem Sujet «Manituhu».

Gluggsi Musig Ebikon: «Manituhu»

Die Bööggengarde der Rotseezunft Ebikon.

Die Troumwandler Maskengruppe mit dem Sujet «Troumwächter».

Zwei Kinder der Schulhäuser Höfli und Feldmatt.

Die Rotsee-Husaren feiern heuer ihr 60-jähriges Bestehen. Luxraco mit dem Sujet «Hüter der Wälder».

Verkleidungen der Kindergarten Zentral und Innerschachen.

Risorius: «Soul Train». An der Fasnacht streikt selbst Barbie. Krampus mit dem Sujet «Barbara Millicent Roberts».

Hosianna: «Wächter des heiligen Grals».

Eingesperrt: Der Tambi der Guuggenmusig Bärgwörze Uedlige mit dem Motto «D'Fescher vom Wagemoos».

Dieser Imker der «Zwätschge Bro's» lebt gefährlich.

Conversio lässt an der Fasnacht die Määs aufleben. Bravo Gruusig mit «1,2,3 - Los Bandidos».

Sonnechöbler Äbike: «Chöbler auf Saubannerzug 2020»

Näbelhüüler: «Obsecratio»

Die Buerichessler lassen in ihrem Sujet Weltraumturisten das «Flix Schöttel» starten.

Dieriker Holdrios: «Zunftzirkus».

Rätsch-Häxe: «Renaisance»

Der Zunftmeisterwagen mit dem «strampelnden» Motto. Grosszügige Orangenspenden: Rotseezunftweibel Andreas Seifert.



18:09 Uhr

In Doppleschwand sorgten über 1000 Mitwirkende für einen actionreichen Fasnachtsumzug. Für den Zunftmeister gab es eine gelungene Überraschungsnummer. Hier geht es zum Bericht.

Das Zufntmeisterpaar Willi und Vreni Emmenegger mit dem Weibelpaar in der Kutsche. Traditioon bei der Gigezunft Doppleschwand hat ... ... die übergrosse Geige. Sie steht sogar im Guinness Buch der Rekorde. Wie weiter mit dem Hotel Port in Entlebuch? – ein Wagen der Gigezunft. Die Überraschungsnummer für Zunftmeister «Velo-Willi». Kleiner Töff, grosser Mann. Die Wikinger waren auch dabei – das Schiff hatte allerdings eine Panne, die starken Männer mussten stossen. Das Zunftmeisterpaar der Gigezunft Doppleschwand: Willi und Vreni Emmenegger. Ihr Motto ist: «Zämä simmer schtarch»

17:32 Uhr

Zum Raclette darf bei dieser Familie Aromat nicht fehlen. Sie ist unter dem Motto «Mer hend üse Chäs zum frässe gärn» unterwegs. Niedlicher Hingucker: Der Käse lebt - in Form ihrer Kinder.

Bild: Raissa Bulinsky

17:25 Uhr

Gestern Abend fand in Willisau der Sprüchliabend statt. Fast nichts war den Sprüchlern heilig – nicht die Allianz mit Gettnau und auch nicht Greta. Es ging es auch um das Schwingfest und ein «Sumpenmeer». Hier geht es zum Bericht.

17:11 Uhr

Uuuuund wir haben die Gewinner unseres Wettbewerbs «De beschti Grend 2020» erkoren! In der Bildergalerie gibt es die Sieger mit und ohne Grend. Wir danke allen fürs Mitmachen. Hier geht es zum Bericht.

16:53 Uhr

In der Stadt trifft man immer wieder auf schrille Figuren. Wie lange der Fasnächtler für diesen riesigen Hut aus Pfauenfedern und Bändeli gebraucht hat, wollte er nicht erzählen. Da bleibt nur das Staunen.

Bild: Raissa Bulinsky

16:38 Uhr

Der Fasnachtsumzug in Rothenburg stand ganz im Zeichen der Kinder. Ob Astronaut, Cheerleader oder Rockstar: jeder kann für einen Tag in eine andere Rolle schlüpfen.

Bild: PD

Bild: PD

Bild: PD

16:22 Uhr

Es ist ganz schön windig in der Stadt. Den Paulus Schränzern Lozärn weht es die zotteligen Haare ins Gesicht. Doch sie setzen ihren Weg strammen Schrittes fort mit dem Song «Lollipop».

Das Chendermonster zog erneut viele Zuschauer an und begeisterte Jung und Alt.

Ein kleiner Fasnächtler. Bild: Philipp Schmidli

Die Monster AG on tour. Bild: Philipp Schmidli

Hoch geschaut: Diese weissen Wesen fliegen durch Luzerns Strassen. Bild: Philipp Schmidli

16:10 Uhr

Farbig, wild und urchig war der Fasnachtsumzug in Kriens. Er zog dieses Jahr rund 22‘000 Zuschauer an. Das sind 5'000 weniger als im Rekordjahr 2019.

Wöschwiiber dürfen in Kriens natürlich nicht fehlen. Bild: Patrick Huerlimann, Kriens, 25. Februar 2020

Die Kinder-Guggemusig Drachenschwänz Kriens Bild: Patrick Huerlimann, Kriens, 25. Februar 2020

Wildes Sujet Bild: Patrick Huerlimann, Kriens, 25. Februar 2020

Die beiden Zuschauer fühlen sich «vögeliwohl». Bild: Patrick Huerlimann, Kriens, 25. Februar 2020

15:54 Uhr

Mit den Guggsurruugger Sursee und dem Heiniwagen endet der Umzug in Sursee:

Bild: Evelyne Fischer

Bild: Evelyne Fischer

15:37 Uhr

Der Fasnachtsumzug in Triengen hat um 13.30 Uhr begonnen. Mit dabei waren über 40 Nummern. Das Fasnächtler trotzten dabei dem Wetter. Ein Regenschirm tut es schliesslich auch. Hier geht es zum Bericht.

Schlömpf Reiden. Schlömpf Reiden. Zunftmeisterpaar 2020: Nico und Olga Mauceri. Luuszäpfe: Friday 4 Hubraum. Fröschenburg Fröschenzunft Triengen. Bluetsuuger Triengen Guuggenmusik Pfaffnau Fröschenzunft Triengen, Boulanduszonig wär? s'Chluuri. Vortrab Trienger Rösseler.

Guuggenmusik Quä-Quäger Triengen. Trotz widrigen Wetterverhältnissen standen zahlreiche Zuschauer am Strassenrand. Politische Statements kamen am Umzug nicht zu kurz. Auch die Ausbreitung des Corona-Virus beschäftigte die Fasnächtler. Ein Kampfjet. Tiefseetaucher. Kinder im U-Boot Nautilus. Pauke spielen und einen Regenschirm in der Hand halten – das muss man auch können. Vertreter der Fröschenzunft Triengen kamen auf Pferden daher. Diese Fasnächtler sind mit einem Indianerzelt «on the road». Zwei junge Fasnächtler am Umzug. Ihnen macht der Regen nichts aus: Diese Fasnächtler haben einen gemütlichen Platz gefunden. Blick auf das Dorfzentrum von Triengen. Impressionen vom Umzug in Triengen.

15:32 Uhr

Hunger? Kein Problem, an der Weggisgasse gibt es ein Buffet mit Ovo, Maggi, Wurst und Bier - en guete!

Bild: Raissa Bulinsky

Mini Chuchi, dini Chuchi: Die Koch-Jurorinnen der «Stündeler» aus Schüpfheim sind in der Stadt Luzern unterwegs.

Bild: Raissa Bulinsky

15:20 Uhr

Regen ist für den Abend angesagt. Da drücken wir mal die Daumen, dass die Fasnacht heute ohne Regentropfen über die Bühne geht. Der Monstercorso startet um 19.30 Uhr in Luzern.

15:12 Uhr

Keiner zu klein, ein Fasnächtler zu sein. Das Chendermonschter in der Stadt Luzern hat um 14.30 Uhr begonnen.

Drei Kinder warten voller Vorfreude auf die Nummern. Bild: Philipp Schmidli

Wild und Bunt geht es am Chendermonster zu und her. Bild: Philipp Schmidli

Der Gorilla und sein Fang. Bild: Philipp Schmidli

15:01 Uhr

Vor einer Stunde hat in Sursee der Umzug begonnen. Die erste von 56 offiziellen Nummern: die Diebetormtöibeler Sursee.

Bild: Evelyne Fischer

Schenkastico mit einem grossartigen Wagen. Ihr Sujet: im Land der Wälder und mystischen Wesen. Bild: Evelyne Fischer

Die Notetuter Nottwil (Finale Feenomenale) sind nach 21 Jahren das letzte Mal an der Fasnacht. Bild: Evelyne Fischer

14:52 Uhr

Auch im Entlebuch gibt es einen Fasnachtsumzug zu bestaunen. Genauer gesagt in Doppleschwand. Kommentiert wird der Umzug übrigens von Sepp Studer, der heute nach vielen Jahren zum letzten Mal als Speaker im Einsatz ist.

Das Zunftmeisterpaar Willi und Vreni Emmenegger verteilen Orangen. Bild: Janick Wetterwald

Bei der Überaschungsnummer für Velo-Willi drehen die Räder durch! Bild: Janick Wetterwald

Da wird sogar gebadet. Bild: Janick Wetterwald

Zunftkutsche und die riesige Gige der Gigezunft Doppleschwand Bild: Janick Wetterwald

14:43 Uhr

Ungewohntes Bild



Das gibt zu Reden: Die Amok-Symphoniker machen den Umzug zu Hause in Kriens auf einem Lastwagen. Die Kommentare der Zuschauer gehen von «gäbig» bis «fuuli Cheibe».

Bild: Roman Hodel

Bild: Roman Hodel

14:38 Uhr

Hier kommt eine Orange geflogen! Absender: Gallivater Hugo Herzog.

Bild: Roman Hodel

Noch bevor der Umzug in Kriens offiziell startete, waren schon die ersten Wilden auf der Route unterwegs.

Bild: Roman Hodel

Bild: Roman Hodel

14:27 Uhr

Auch im Luzerner Seetal schränzt es. Am Fasnachtsumzug in Hochdorf schlängelt sich eine Guuggenmusig nach der anderen über die Strassen.

Bild: Roger Grütter

Bild: Roger Grütter

14:23 Uhr

Auf dem Schwanenplatz laufen bereits die Vorbereitungen für die Übertragung des Monstercorsos: Tele 1 berichtet ab 19.15 Uhr live.

Die Übertragungstechnik des Zentralschweizer Fernsehens Tele 1. Bild: Leserbild

14:19 Uhr

Die Tannenschleipfete Luthern ist inzwischen auch schon im Gang.

Achtung Baustelle: Ein Sujet nimmt den Strassenunterhalt auf die Schippe. Bild: Pius Amrein

Die Guuggenmusigen schränzen in Luthern. Bild: Pius Amrein

Auch die Kleinen machen mit. Bild: Pius Amrein

14:10 Uhr

In Ebikon ist mittlerweile der Umzug gestartet. Punkt 13.30 Uhr war es soweit: Die Rotsee-Husaren eröffneten den 59. Fasnachts- und Kinderumzug.

60 Jahre alt: Die jubilierenden Rotsee-Husaren. Bild: Simon Mathis

Auch an der Fasnacht Ebikon streiken die Frauen. Bild: Simon Mathis

Der Wagen zum 60-Jahr-Jubiläum der Ebikoner Guuggenmusig Rotsee-Husaren. Bild: Manuela Jans-Koch

Fasnachtsumzug Ebikon: Das Restaurant Löwen wird zur Husaren-Burg. Bild: Leserreporter

Etwas Grün im Asphaltdschungel. Bild: Manuela Jans-Koch

13:49 Uhr

Was für eine harte Landung in der Realität: Aus der für den FC Luzern vermeintlich rüüdig attraktiven Handänderung im Aktionariat wird nichts:

13:45 Uhr

Unsere Kollegen vom «Rontaler» übertragen den Fasnachtsumzug aus Ebikon live:

13:43 Uhr

Willkommen im Liveticker zum letzten Aufbäumen der Lozärner Fasnacht! Auch am letzten Fasnachtstag sind unsere Reporter mitten im Getümmel: vom Fasnachtsumzug in Sursee über den ersten städtischen Umzug in Kriens bis hin zum Grande Finale mit dem Monstercorso in der Stadt Luzern. Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts! Wir freuen uns auch über Leserbilder: Auf go.luzernerzeitung.ch/leserbilder können Sie diese einfach hochladen.